レトロ風に撮れて面白い！ 重さ28gの極小デジカメ「InstantSnap」でいろいろ撮影してみた
最近は平成レトロブームが到来中。平成初期に流行ったカルチャーやアイテムを、若い世代が“懐かしくて新しい”と感じ、再評価されつつあります。
その流れで昔のコンパクトデジカメや、インスタントカメラの「写ルンです」などで撮影する写真もレトロでかわいいと流行っているそうなのですが、あえて当時を彷彿とさせるような画質で撮影できるカメラも登場。SNSで注目を集めているようです。
レトロ画質で撮影できるデジカメ「InstantSnap」
そのカメラとは、香港のカメラブランド「Escura（エスクーラ）」から発売中のデシタルカメラ「InstantSnap」。商品は透明なプラスチックのケースの中にまるで浮いているように梱包されています。……えっ、こんなに小さくて薄いのにカメラなの！？
そのサイズは高さ85mm、横幅59.2mm、厚さ13mmとめちゃくちゃコンパクトで、本体質量はたったの28g！ 手に取っているのに持っている感覚がないくらいに軽いです。ポケットに気軽に入れられるというか、入れたら存在を忘れちゃいそう！
本体はUSB Type-Cのケーブルで充電することができ、そのままパソコンやスマホに接続して写真を取り込むことも可能。モニターがついていないので、こまめにスマホで取り込みながら確認すると上手に撮影することができそうです。
また、データの保存にはmicroSDカードのストレージサイズが4〜32GBのものが使用できます。初回使用時はうっかり64GBのmicroSDカードを使ってしまったのですが、まったく撮影できませんでしたのでお気をつけください。
いろいろ撮影してみた →かなり独特の画質に！
それでは、さっそく「InstantSnap」でいろいろ撮影してみましょう。
こんな感じの画質に！ かなり独特ですね。解像度は130万画素とのことで、最近のカメラと比べると単純にだいぶ低いのですが、ただ画質が悪いだけとは違う“味”があります。
ただ、屋内で撮影するとどうしても暗くなりやすく、画像がブレやすい感じはあるかも。あとビューファインダーを覗いて撮影をするのですが、個人的には想定よりも中心がズレる感覚がありました。
でもそのブレやズレも“味”になるのがまた面白い。被写体をピシッと収めるのではなく、雰囲気を撮影していく感じとでもいうのでしょうか。
そもそも今の時代なら、綺麗に撮影したいのであればスマホのカメラがあれば十分ですから。スマホならシズル感いっぱいにできそうな料理の写真も、「InstantSnap」で撮影すれば実にノスタルジックな雰囲気に！ なるほど、これがいいんだな！
屋外で気ままにパシャパシャと撮りまくるのが楽しい
ここまで屋内で撮影した写真を紹介しましたが、明るい屋外で撮るとまた違った雰囲気になります。新しいものでも平成初期からそこにあるかのように撮れるのが面白い！
▲草野球。昔の夏休みっぽさが出てます。
▲浦和駅西口。Jリーグ開幕直後っぽく見えますが、2025年です。
▲工事現場もノスタルジックな雰囲気に。
▲公園にあったレトロな遊具はもはや昭和の写真のように！
▲無人販売所にあったスイカ。夏っぽい素材とレトロの相性はいいですね。
▲スタバも純喫茶のような雰囲気に……？
▲清瀬駅からの景色。駅舎が古いのがハマってます。
▲清瀬駅南口商店街の入口もまたいい感じ。
▲「みゆき食堂」の入口。昭和時代に撮ったビデオの切り抜きのよう。
▲やっぱり商店街の景色は趣がありますねえ。
▲踏切と青空。令和の写真に見えません。
▲西武池袋線。車両は割と新型なのに昭和・平成っぽく見える不思議。
▲昔からある焼き鳥屋。隣にマンションがなければ創業当時っぽく見えてきます。
写真を撮るために「InstantSnap」を片手にぷらぷらと街歩きしましたが、本体が軽くて本当に気軽に撮れるのもストレスフリーでいいですね。都度スマホで確認すればより上手に撮れるんでしょうけど、あとでまとめて確認するのがフィルムを現像に出してプリントしてもらう昔の感覚にも似ているのもまたレトロ気分に浸れていいなあと……！
レトロ風動画も撮影可能！
また、撮影モードを切り替えるとレトロ風の動画も撮影可能。こちらは自宅で猫の動画を撮ってみましたが、やっぱりなんかいい感じの“味”が出ますねえ……。
記録を残すというよりは、思い出を残せるカメラ「InstantSnap」。台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi」などで販売中で、販売価格は7,581円（為替で多少の前後あり）。「Pinkoi」では昭和レトロ風モデルの「InstantSnap」も限定で販売しています。
※商品提供：ピンコイ株式会社
(執筆者: ノジーマ)