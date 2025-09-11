生きたまま胴体を切断された21歳宝塚女優のために…間近で血しぶきを浴びた親友がどうしても世間に伝えたかった「友の最期」

1958年4月1日、宝塚歌劇団で歴史に残る痛ましい事故が起こった。

兵庫県宝塚市の宝塚大劇場ではこの日、月組の21歳の新人・香月弘美（芸名、かつきひろみ）が急遽代役として出演。しかし公演の途中、親友である花組の松島三那子（芸名、まつしまみなこ）とセリに飛び乗った際、悲劇が--。

血しぶきを浴びるほど間近で親友の死を経験した松島はショックで取り乱し、この日の公演も中止になった。しかし、残りの公演を中止するわけにはいかないと判断した宝塚歌劇団は、事故の原因となったセリの使用を控え、代役を立てる形で翌日4月2日から公演を再開している。

本稿では、事故が起きた宝塚歌劇団、そして親友の死を間近で目撃した松島三那子のその後を追う。

オーナーである小林一三の死

結果論ではあるが、1957年（昭和32年）から1958年（昭和33年）の2年間は宝塚歌劇団にとって大きな転換期だったといえる。

まず、1957年1月25日には阪急東宝グループ（現・阪急阪神東宝グループ）の創業者で宝塚歌劇団の設立者でもある小林一三が84歳で亡くなった。

小林は鉄道、百貨店、映画会社、プロ野球球団など数々の事業で成功を収めたビジネス界の巨人だが、その本質は文学や演劇をこよなく愛する文化人であった。

現在も使われている宝塚音楽学校のモットー「清く、正しく、美しく」は小林が発表した詩をもとにしており、宝塚歌劇団における彼の存在はまさにオーナーという枠を超えた大黒柱そのものであった。

偶然ではあるが、小林を失ってからの宝塚歌劇団は、公演中の死亡事故を2度も起こしている（前編で紹介した1958年発生の東京宝塚劇場の火災事故および関西の宝塚大劇場の死亡事故）。

ただし、オーナーを失った影響が全くなかったとは言い切れないのではないだろうか。

責任者が安全対策を怠った

事実、死亡事故が発生したセリ（舞台の昇降装置）にはかなり問題があった。このセリは1957年に改修されたものであったが、横3メートル、縦1メートル50センチほどの小ささで常にシャフト（回転丸棒）が剥き出しという粗末なものだった。

実は香月弘美以前にもドレスを挟まれた団員がおり、事故を未然に防止するために「セリに乗る方にお願い」という張り紙でもって注意を促していた。しかし、シャフトにカバーを付けるなどの安全対策は一切行われていなかった。

また、香月は急遽の代役であるなどイレギュラーな要因が重なっていた。この事故については後日「セリの安全対策を怠った」として舞台の責任者3名が書類送検されている。

痛ましい事故ではあるが、運営側の危機管理の欠如が招いた過失致死というのが当時、宝塚に下された結論であった。

「宝塚歌劇団員が公演中に死亡」というニュースは関西圏のみならず全国でも報じられ、香月の死を間近で見てしまった花組の男役・松島三那子にも注目が集まった。

松島三那子と香月弘美は共に神奈川県出身で二人は小学生の頃からの友人だった。宝塚のファンだった松島は宝塚音楽学校へと入学し、松島に触発される形で1年後に香月弘美も宝塚へ入学している。

年度と組が違うため二人が共演したのは事故を起こした4月1日のステージのみとなってしまったが、切磋琢磨し合える親友同士であることに変わりはなかった。

「舞台で精進するのが私の道」

松島は彼女の親友かつ事故の一部始終を見ていた唯一の団員であったため、マスコミや警察関係者から「話を聞きたい」としつこく追われ続けた。また4月4日には「松島三那子が事故のショックで姿を消した」「松島三那子が行方不明になった」と新聞で全国報道までされている。

しかし、事故から4日後の4月5日、宝塚歌劇団の事務所に突如姿を現した松島は、記者たちの前で「あの方（香月）の分まで舞台で精進するのが私の道と思う」と語り、引き続き宝塚のステージに上がることを約束した。

ちなみに、松島はマスコミから身を守るため宝塚市内の某家に身を潜めていたことが後に判明している。結果的に「行方不明」は誤報であった。

報道が落ち着いた、4月11日には宝塚音楽学校の講堂で香月弘美の歌劇団葬が営まれた。

この歌劇団葬は阪急電鉄の社長や歌劇団理事長らが出席し、月組のスター団員である天津乙女や月組長の沖ゆき子が弔辞を読み、同期生たちが香月の愛誦歌「若き日の花咲爺」を歌い故人を偲んだ。

その後、宝塚音楽学校の校庭には香月を偲ぶ慰霊碑が建立されたほか、3回忌が行われた1960年（昭和35年）には松島によるエッセイ本『ヅカむすめのアメリカ日記』（ひまわり社）が出版されている。

この本は、表向きは松島がアメリカ公演へ行った際の出来事を随筆風にまとめたものだ。

慰霊碑のいま

だが、後半は「ああ、無惨の記憶に祈る」というタイトルで香月弘美を回顧する内容が記されており、分量から考えても本当に描きたかったのは松島がその目で見た彼女の最期であったのは間違いない。

その証拠にあとがきには「ナニカをしなくてはいけないと絶えず考えておりました」「失った友のためにもナニカをと幾度も思いつつ、結局何も生まれて来なかった時、友の三周忌が近づき、これではいけないと、筆をにぎったのです」とあり、親友の死と改めて向き合い折り合いをつけようとした松島の想いが伝わってくる。

事故が発生した宝塚大劇場は老朽化により1993年（平成4年）にリニューアルされ、香月の慰霊碑も宝塚音楽学校の駐車場の脇に移設された。この場所からは近くを流れる武庫川がよく見える。

実はかつて香月と松島は稽古休み中に武庫川を眺めながらよく雑談をしていた。香月の魂は、親友との思い出が詰まった武庫川の流れのように、宝塚音楽学校の後輩たちを穏やかに見守っているのではないだろうか。

今から70年近く前に発生した宝塚歌劇団の痛ましい事故は、これからも慰霊碑と共に語り継がれていくことだろう。

--

