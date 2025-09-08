6月に還暦を迎えた女優・沢口靖子が10月スタートのフジテレビ“月9”ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」に主演することが発表された。沢口がフジの連ドラに出演するのは実に35年ぶりだ。

「上戸彩、沢村一樹が主演を務めた人気シリーズが復活。沢口は『作品の為にここまで髪を短くしたのは久々です』と6センチ切ったショートヘア姿を公開した」（放送記者）



情報犯罪の捜査に挑む沢口靖子

“科捜研の女”から鞍替えの舞台裏

「科捜研の女」（テレビ朝日）を昨年シーズン24まで25年間務めた沢口がフジへ鞍替えした舞台裏をテレビ関係者が明かす。

「マンネリ化と視聴率低迷で打ち切りたいテレ朝も、功労者の沢口に終了を告げられずにいたが、沢口側も事情は薄々把握していた。科捜研への思いを断ち切るためにもフジのオファーを受けたようです。沢口も『新しい自分を発信したい』と抱負を語っています」

19歳で朝ドラヒロイン、大阪人らしい一面も

大阪出身の沢口は1984年、18歳で3万人を超す応募者の中から「東宝シンデレラ」グランプリに輝き、女優＆歌手デビューを果たした。

映画「ゴジラ」で日本アカデミー賞新人俳優賞。19歳で朝ドラ「澪つくし」のヒロインに選ばれ、一気にブレイク。

映画が母体の東宝芸能に所属しながらテレビを主戦場にサスペンスから喜劇までキャリアを積んだ。

「お人形のような顔と透き通るような白い肌。ドラマでは『清楚なお嬢様』の印象ですが、大阪人らしいノリで“タンスにゴンゴン”のCMを田中真紀子風に演じるなどコミカルな一面もあった」（元テレビ誌記者）

99年10月、「科捜研の女」がスタート。当初は数字が伸び悩んだが、2005年頃から視聴率も2桁で安定。「相棒」と並ぶテレ朝の長寿ドラマになった。

「科学捜査で犯罪を解決する地味なストーリーですが、真面目で一本気な性格で、時折茶目っ気を見せる榊マリコは“私の分身”と沢口も言い切るほどのハマリ役でした」（別の放送記者）

熱愛報道は1度だけ…神秘のベールに包まれた私生活

芸能生活41年。私生活は神秘のベールに包まれている。女性誌記者が話す。

「23歳の時に阿部寛とのデートが報じられたが、『仕事仲間も一緒にディズニーランドに行っただけ』と自らの口で交際を否定。

その後は浮いた話どころか、普段の生活も見えない。今は5年前に購入した都内の億ションに独りで住んでいると言われる」

鉄壁なガードにメディアの“捜査”もお手上げ状態。月9では特殊詐欺に立ち向かう刑事役に挑戦する。

「新たな役にチャレンジできることが嬉しかった」と意欲を示す沢口。低迷するフジを救うシンデレラになるか？

