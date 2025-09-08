「日本人が減ってしまった」″観光客まみれ″で喘ぐ京都、地元店主の悲痛な叫び
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が公開した動画「【日本人が消える街】観光客まみれの京都の真実」が、観光都市・京都が抱えるオーバーツーリズム問題の根深さを浮き彫りにしている。
動画では、急増する外国人観光客によって変容する京都の現状を、地元住民と観光客双方へのインタビューを通じて多角的に描き出した。
近年、京都を訪れる外国人観光客は急増しており、2024年には1000万人を突破。これは10年前の約7倍という驚異的な数字だ。この観光客の殺到は「観光公害（オーバーツーリズム）」という新たな問題を生み、住民の生活に深刻な影響を及ぼしている。
伏見稲荷大社の参道で店を営む松久さんは、「人通りが多くて日本人が減ってしまった」「せっかく信心でお参りに来てもゆっくりできない」と嘆く。さらに、あまりの混雑に「年配の方は人が多すぎて怖くて来れない」と、かつての常連客が足を運べなくなった現状を語った。
また、伏見区に住む男性は「観光ごみがすごい」「マナーの悪さがひどい」と生活環境の悪化を指摘。民泊の増加によるスーツケースの騒音など、日常に潜むストレスを打ち明けた。
一方で、観光がもたらす恩恵も無視できない。松久さんは「人通りが良いというのは活気に繋がるから歓迎すべきこと」と経済的なメリットを認め、東京からの観光客も「（人がいないと）お店が閉められてしまうと寂しい」と、賑わいの必要性に言及した。嵐山地区の住民からは「（外国人観光客は）マナーが良いから助かります」といった肯定的な声も聞かれた。
観光客側も、この状況を複雑な思いで見つめている。イギリス人観光客は、京都の魅力に触れつつも「時には少しコントロールする必要があるかもしれない」と、観光客の受け入れについてビザの発行数などを考慮すべきではないかと提言した。
動画は、観光客と住民の間に横たわる溝だけでなく、観光という巨大産業が持つ構造的な問題にも切り込む。観光による経済効果は絶大だが、その裏で「昔からコツコツとやっているような商売は大変かなと思います」と松久さんが語るように、伝統的な街の姿が失われつつある。観光客のニーズに応える店ばかりが増え、「旅行客専用の店のようになってしまう」ことへの危機感が示された。
経済の活性化と、住民の穏やかな生活や伝統文化の維持。二つの価値観が交錯する京都の現状は、私たちに「どんな旅を選ぶべきか」という重い問いを投げかけている。
動画では、急増する外国人観光客によって変容する京都の現状を、地元住民と観光客双方へのインタビューを通じて多角的に描き出した。
近年、京都を訪れる外国人観光客は急増しており、2024年には1000万人を突破。これは10年前の約7倍という驚異的な数字だ。この観光客の殺到は「観光公害（オーバーツーリズム）」という新たな問題を生み、住民の生活に深刻な影響を及ぼしている。
伏見稲荷大社の参道で店を営む松久さんは、「人通りが多くて日本人が減ってしまった」「せっかく信心でお参りに来てもゆっくりできない」と嘆く。さらに、あまりの混雑に「年配の方は人が多すぎて怖くて来れない」と、かつての常連客が足を運べなくなった現状を語った。
また、伏見区に住む男性は「観光ごみがすごい」「マナーの悪さがひどい」と生活環境の悪化を指摘。民泊の増加によるスーツケースの騒音など、日常に潜むストレスを打ち明けた。
一方で、観光がもたらす恩恵も無視できない。松久さんは「人通りが良いというのは活気に繋がるから歓迎すべきこと」と経済的なメリットを認め、東京からの観光客も「（人がいないと）お店が閉められてしまうと寂しい」と、賑わいの必要性に言及した。嵐山地区の住民からは「（外国人観光客は）マナーが良いから助かります」といった肯定的な声も聞かれた。
観光客側も、この状況を複雑な思いで見つめている。イギリス人観光客は、京都の魅力に触れつつも「時には少しコントロールする必要があるかもしれない」と、観光客の受け入れについてビザの発行数などを考慮すべきではないかと提言した。
動画は、観光客と住民の間に横たわる溝だけでなく、観光という巨大産業が持つ構造的な問題にも切り込む。観光による経済効果は絶大だが、その裏で「昔からコツコツとやっているような商売は大変かなと思います」と松久さんが語るように、伝統的な街の姿が失われつつある。観光客のニーズに応える店ばかりが増え、「旅行客専用の店のようになってしまう」ことへの危機感が示された。
経済の活性化と、住民の穏やかな生活や伝統文化の維持。二つの価値観が交錯する京都の現状は、私たちに「どんな旅を選ぶべきか」という重い問いを投げかけている。
YouTubeの動画内容
関連記事もっと見る
チャンネル情報
地上波で取り上げられない場所、テーマに触れ、歴史的背景などを交えて解説しています。 動画に関するお問い合せやメッセージなどございましたら、インスタグラムのDMか下記メールアドレスまでお願いいたします。