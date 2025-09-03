表紙は乃木坂46 松尾桜さん！「週刊少年サンデー 40号」本日発売単行本5巻発売記念「写らナイんです」が巻頭カラー
画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より【週刊少年サンデー 40号】 9月3日 公開 価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年40号」を本日9月3日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアには乃木坂46の松尾さくらさんが登場。巻頭カラーは単行本5巻発売記念の「写らナイんです」。「百鬼夜行実行委員会」、「葬送のフリーレン」、「カグライ ～神楽と雷人～」がセンターカラーで掲載されている。
