【PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー】 受注期間：8月21日～10月1日 2026年2月 発売予定 価格：5,500円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX17 1/72 VF-1D ファイターバルキリー」を2026年2月に発売する。受注期間は10月1日まで。価格は5,500円。

本製品は、アニメ「超時空要塞マクロス」の第1話で主人公「一条輝」が乗り込んだ複座型のバルキリー「VF-1D」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMAX」より1/72スケールでプラモデル化したもの。

パーツ数を抑えながらもディテール表現は抑揚と密度感を兼ね備えたものになっており、何度も組み立てたくなるようなスピード感でバルキリーの魅力がギュッと詰まった完成品が手に入る。

パーツ同士の合わせ目は極力目立たない部分に設定し、各ユニットがガッチリと所定の位置に収まるようのりしろ部分をしっかり取ったことで、パーツ同士の位置や角度がしっかりと決まり、完成後の剛性感もきわめて高いモデルになっている。

頭部やコックピット周り、機体上部などD型専用部分を新規金型で構築。コックピットには着座姿勢の一条輝とリン・ミンメイが付属するほか、各パーツは5色の成型色となっており、組み立ててステッカーやデカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなる。

さらにおまけとしてコックピットユニットをほかの「VF-1」に吊り下げるパーツが付属する。

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/72スケール サイズ：全長 約190mm

