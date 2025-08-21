パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025

「パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025」は19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。フランスリーグ11連覇の強豪パリ・サンジェルマン（PSG）が3年連続で来日。リーグHのジークスター東京と日本代表の彗星JAPANと2試合を行った。所属するカミル・シプシャクは19日のジークスター東京戦後に取材に応じ、来日後に東京の街に繰り出し、驚いたことが2つあったと話した。

有楽町のショッピングセンターで買い物をしたり、散策する様子がクラブ公式SNSで公開されていたが、そこに映る日本の道にカミルは衝撃を受けた。「ヨーロッパの人が日本から学ぶべきだと思ったのは、道が綺麗なこと。ヨーロッパではあまりないことだから、本当に驚いたよ」。

さらに「もう一つは、ゴミ箱がないこと。持っておくか、買ったところで捨てるかしかない。これは道が汚れるのを防ぐのに素晴らしい戦術だと思う。これも日本から学ぶべきものだね」と日本の文化に感銘を受けていた。

日本食も堪能したようで「クラシックな寿司の大ファンなんだけど、実は本物のワサビが大好きなんだ！ ヨーロッパにもワサビはあるけど、全く違うんだ。本物に挑戦したんだけど、日本の人が目の前で削ってくれて本当にクールだった」と自身3度目となる日本で新たな好物を発見。お土産には「日本のはヨーロッパのに比べてはるかに美味しい」と抹茶を購入した。さらに「抹茶をたてる特別な道具」と茶筅まで購入。「ハマった」と笑顔で話した。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）