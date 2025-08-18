Instagramに「」落書き写真のを行なったデッドプール／ウェイド・ウィルソン役のライアン・レイノルズだが、どうやら『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にそのまま出演となる可能性が高いようだ。

“お喋りな傭兵”役のレイノルズはアベンジャーズのマークに赤い落書きを施した写真をとつぜん“無言”で投稿。現在撮影中の（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への登場を示唆しているのではないかと話題となった。

米はこの投稿について「イエス、情報筋によればデッドプール『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場する」との追加情報を伝えている。ただし、デッドプールがアベンジャーズのチームに加わると期待しない方が良いとも加えた。

レイノルズ自身も以前、デッドプールはアベンジャーズやX-MENといったチームに加わるべきではないとの持論を語っている。「常に彼は部外者でいる必要があります。彼の究極の夢は、（メンバーとして）受け入れられて評価されることです。でも、受け入れられないんですよね。ユーモアで恥を紛らわすという彼の対処法は、彼の多くの欠点を隠すために使われるときだけ上手くいきます。彼がアベンジャーズやX-MENになった時、彼の旅は終わりを迎えるのです」。

マーベル・スタジオCEOのケヴィン・ファイギは、レイノルズとは「頻繁に連絡を取り合っている」と明かしており、旧20世紀フォックスのユニバースから合流した『デッドプール＆ウルヴァリン』コンビの復帰予定についても「イエス」と明言。その舞台が2026年の『ドゥームズデイ』となるか、あるいは2027年の現行シリーズ最終作『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』となるかが注目とされていた。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。俺ちゃん史上最大の大舞台、頑張っちゃうぞ！

