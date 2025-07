日本時間の7月30日午前8時25分ごろ、ロシアのカムチャツカ半島付近でマグニチュード8.8の巨大地震が発生した。この影響で、北海道から宮崎県にかけての太平洋沿岸部に津波警報が発表され、日本各地で津波が観測されている。岩手県の久慈港では、高さ1.3メートルの津波が観測された。

【現地動画】ハワイではけたたましいアラートが鳴り響き続けた

地震の影響が出ているのは、日本だけではない。アメリカ・ハワイ州にも津波警報が発令されており、地元当局が「破壊的な津波が到達するおそれがある」と注意喚起している。津波の高さは最大3メートルと予想されており、地元住民や観光客たちが避難している状況だ。

ハワイに旅行中の日本人女性によると、津波警報を受けて、どのスーパーも急きょ閉店したという。

「危険を感じてすぐ『ワイキキマーケット』に行きましたが、水とお惣菜類はほぼなくなっていて、レジから入り口まで行列ができていました。なんとか買い物を終えて外に出たら、『ワイキキマーケット』も クローズになっていました。『Sorry, closed due to Tsunami』と張り紙がされている店もありました。

地元の人は高台に向かうと聞きましたが、道路の渋滞がすごくて、みんなイライラしているのか、クラクションが鳴り止みません。カオスです」

女性が撮影した現地の動画では、「ウーーー」というけたたましいアラートが街中に響き、緊迫した様子が伝わってくる。

「12年住んでいてこんな警報初めて」

この女性も含め、旅行者たちの多くは食料品や水を用意した上で、宿泊先のホテルに戻ったようだ。

「警報解除まではホテルにこもりきりになりそうです。ハワイで暮らす友達に聞いたら、『12年住んでいて、こんな警報が出たのは初めて』だそうで、彼らもかなり警戒している様子でした」

女性の滞在先のホテルには、「Tsunami Warning Notice(津波警報通知)」といった張り紙があちこちに貼られ、物々しい雰囲気がただよっているという。

「ホテルの従業員さんがフロントに集まって、全員に『Let me know if you have any questions tonight!(今夜何か質問があれば言ってください)』と言って回ってくれました。近くのホテルの様子を見たら、テラスに大勢いて、みんなひとりでいるのは不安なんだなと感じました」

オアフ島には津波が到達し、約1.2メートルが観測された。一部の航空会社はハワイ行きの便を欠航するなど、影響が広がっている。