セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 ロッカーキー風キーホルダーを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 ロッカーキー風キーホルダー

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約4×1×10cm

種類:全8種(ディズニー スティッチ、ルーベン、スパーキー、ミスター・ステンチー、ハムスターヴィール博士、ジャンバ博士、リロイ、エンジェル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『リロ・アンド・スティッチ』の人気キャラクターがデザインされたキーホルダーが登場☆

ロッカーキーをイメージした、ユニークなキーホルダーです。

バッグなどにつけるのはもちろん、アクセサリー感覚で腕につけてもおしゃれ!

全部で8種類とラインナップが豊富なのも魅力的です。

ディズニー スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「ディズニー スティッチ」のキーホルダー。

「ディズニー スティッチ」はイメージカラーでもあるブルーが基調です☆

ルーベン

食いしん坊でなまけものな「ルーベン」

大好きなサンドイッチと一緒にデザインされています。

スパーキー

長い触覚がトレードマークの「スパーキー」

体には電気をまとい、今にも得意な高速移動で動き出しそう!

ミスター・ステンチー

ピンクの小さな体がかわいい「ミスター・ステンチー」

愛嬌のある大きな目や表情に思わずうっとりとしてしまいそうです。

ハムスターヴィール博士

悪の天才科学者「ハムスターヴィール博士」

ピンと立った耳やしっぽに、大きく開いた口など、迫力があります!

ジャンバ博士

銀河連邦の天才科学者「ジャンバ博士」

4つの目に、うっすらと笑みを浮かべた表情がインパクト抜群です。

リロイ

悪のレベルが史上最高な「リロイ」

「ディズニー スティッチ」にそっくりな姿が印象的です!

エンジェル

キュートなピンクのエイリアン「エンジェル」

2本の長い触覚に、優しい表情が愛らしさ満点☆

「ディズニー スティッチ」や「エンジェル」をはじめ、個性豊かなキャラクターが勢揃い。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 ロッカーキー風キーホルダーは、2025年6月6日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

