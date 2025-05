【MINECRAFT(マインクラフト) ならぶんです。6 蓄光ver.】 5月第5週 発売 価格:1回300円

バンダイは、ガシャポン「MINECRAFT(マインクラフト) ならぶんです。6 蓄光ver.」を5月第5週に発売する。価格は1回300円。

「MINECRAFT ならぶんです。」シリーズの第6弾が登場。今弾は蓄光仕様となっており、ゲームの中でも光る部分が発光する。

ラインナップは、「Steve(スティーブ)」、「Creeper(クリーパー)」、「Glow Squid(発光するイカ)」、「Enderman(エンダーマン)」、「Warden(ウォーデン)」、「Axolotl & Sea Lantern(ウーパールーパー&シーランタン)」の全6種類となっている。

Steve(スティーブ)

Creeper(クリーパー)

Glow Squid(発光するイカ)

Enderman(エンダーマン)

Warden(ウォーデン)

Axolotl & Sea Lantern(ウーパールーパー&シーランタン)

(C)2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

※発売日は流通により前後する場合があります。