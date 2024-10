MAMAMOO ソラ、宇多田ヒカルの大ヒット曲「First Love」を韓国語でリリース！映画のようなMVも公開

MAMAMOOのソラが、秋にぴったりな“ソラ感性”で戻ってきた。彼女は29日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて「ソラ感性」Part.8をリリースした。「ソラ感性」は、名曲またはソラにとって意味のある曲をリメイクして披露するシリーズだ。タイトル曲「First Love」は、宇多田ヒカルのメガヒット曲を原曲とする。日本を代表するラブソングで、ソラの切なく訴えかけるような歌声で、楽曲の魅力をよりドラマチックに表現した。

特に、韓国国内外のアーティスト問わず、「First Love」を正式にリメイクしたのはソラが初めてだ。彼女は、原曲の歌詞を韓国語に変える過程にも参加し、完成度を高めた。「私のいない明日 あなたはどこで / あなたのいない私の姿を思ってくれるんだろうか / それとも別の恋をするんだろうか」「いつもあなたが戻ってくるその場所はそのまま」「いつか誰かとまた恋に落ちても / I'll remember to love / You taught me how」と、美しいメロディーの中の切ない歌詞が際立つ中、ソラならではの圧倒的な音色と感性がリスナーたちの空虚な心を温かく満たしてくれる。音源と共に公開されたミュージックビデオは、「過去の初恋の相手に送るラブレター」というストーリーをもとに、まるで青春ロマンス映画を見ているような没入感を与えた。自転車、郵便ポスト、手紙などのアナログなオブジェを活用し、ビンテージなムードをさらに倍増させ、ソラの繊細な感情演技も見ることができる。彼女はこれまでも「ソラ感性」プロジェクトを通じ、「バカみたいに生きていましたね」「想いだけが募る」「夢に」「愛したけれど」など、様々な名曲をリメイクしてリスナーから好評を博したが、今回は秋にぴったりの「ソラ感性」Part.8を通じてもう1つの“初恋の記憶操作ソング”を誕生させた。ソラの感性がたっぷり盛り込まれた「ソラ感性」Part.8は、29日に公開された。彼女は11月17日、ソウル延世(ヨンセ)大学百周年記念館コンサートホールにて、トークコンサート「2024 Solar's TALK CONCERT [Identify the Theme]」を開催し、ファンと会う。