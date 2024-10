セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 いろいろコスチュームぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 いろいろコスチュームぬいぐるみ

登場時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約15×9×19cm

種類:全4種(力士、バトラー、テニス、スケート)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ベイマックス』公開10周年にあわせて、様々な衣装に身を包んだ「ベイマックス」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

力士、バトラー、テニス、スケートの全4種がラインナップされます!

力士

髷を結い、まわしを締めた力士姿の「ベイマックス」

ふんわり大柄な「ベイマックス」は、力士のイメージにぴったりです。

力強いけれど優しい雰囲気の姿を見せています!

バトラー

傷ついた心に寄り添うケアロボットの「ベイマックス」は、執事のお仕事もこなせそう☆

大きな体が服からはみ出ているのもご愛嬌です。

お髭や蝶ネクタイなどで、おしゃれにキメています!

テニス

グリーンのトップスが爽やかな、テニスのユニフォームを着た「ベイマックス」

手にはラケットを持ち、スポーツの準備は万端です☆

一緒に体を動かしてリフレッシュしたくなる姿を見せています。

スケート

スケート靴にヘルメットやプロテクターを装着した姿も登場します。

オレンジのコスチュームがアクティブな印象。

氷上を滑る「ベイマックス」の姿を想像するのも楽しそうです☆

いろいろな衣装に身を包んだ「ベイマックス」のぬいぐるみが登場。

セガプライズのディズニー『ベイマックス』 いろいろコスチュームぬいぐるみは、2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

