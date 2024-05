感動没入型のダンスパフォーマンス！沖縄那覇 ショークラブ「Churasun6 Okinawa」

沖縄県で観光事業を展開する「ブルーム」は2024年5月17日(金)に、革新的なエンタメスポット「Churasun6 Okinawa(ちゅらさんしっくす おきなわ)」をオープンします。

沖縄那覇 ショークラブ「Churasun6 Okinawa」

沖縄のメインストリート「国際通り」から程近く、沖縄県屈指の繁華街である那覇市松山にオープンする「Churasun6 Okinawa」

ショークラブとしては国内最大級となる約250坪の超大型店舗を構え、沖縄の新世代エンタメ観光スポットとして開店します。

「Churasun6 Okinawa」の最大の魅力は、大迫力の感動没入型ショータイム。

総勢50名の美しいダンサーたちが披露する圧巻で華麗なパフォーマンスは必見です。

また、店内の設備にも惜しみなく予算を投入し、その規模もまた国内トップクラスです。

所狭しと設置されたムービングライトの数は約200台、海外から輸入した超高出力レーザー40台、最高品質のLEDビジョンの大きさは30坪以上、ファミリータイプの3LDKほどの広さが全てLEDビジョンになっています。

舞台から迫り上がる回転ステージにもLEDビジョンが内蔵されており、今にも目の前に飛び出してきそうなリアルさを体感できます。

さらに、水と光のカーテンによる幻想的な演出や、特大オブジェクトが宙を舞うなど、日本にいることを忘れるようなショーが展開される予定です。

大自然や美味しい食事など、癒しの印象が強い沖縄観光において、「Churasun6 Okinawa」では「コト消費」に非日常的な刺激を与え、沖縄観光の思い出のスパイスになるような体験を提供していきます。

