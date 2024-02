オーストラリア で撮影された巨大なニシキ ヘビ の写真が、SNSで注目を集めている。獲物を飲み込んだばかりとみられるニシキ ヘビ の腹部は大きく膨れ上がっており、写真を見た人たちからは「一体何を食べたんだ!?」と議論が巻き起こった。米ニュースメディア『New York Post』が報じた。豪クイーンズランド州で爬虫類の捕獲・駆除作業を行う「サンシャインコースト・スネーク・キャッチャーズ・24/7(Sunshine Coast Snake Catchers 24/7)、以下SCSC」が19日、Facebookに1枚の写真を投稿したところ、多くの人を驚かせた。

写真は地元に住むポールさん(Paul)というフォロワーから送られてきたもので、そこには腹部が異常に膨れた体長3メートルはあると思われるニシキ ヘビ の姿が写っていた。どうやら ヘビ は獲物を呑み込んだばかりのようで、人間の居住地であるにもかかわらず身動きもせずくつろいでいるように見えた。今回、写真を紹介したSCSCは次のように綴っている。「この ヘビ はいったい何を食べたんだ!? 凄すぎるよ! 腹一杯に餌を食べたニシキ ヘビ の素晴らしい写真をフォロワーのポールが送ってくれたんだ。たぶん、 ヘビ が食べたのは大きなポッサムだと思う。」「この後、 ヘビ は数日間かけて大きな食事を消化しながら、とても幸せそうに横たわっていたんだ。今は ヘビ が大きな餌を探している時期だから、自宅や会社に ヘビ が現れた場合に備えて、私たちの連絡先の電話番号を控えておいて。」また、写真を見た人たちはこの ヘビ が呑み込んだものが何だったのか興味をそそられたようで、次のような声が寄せられた。「犬かヤギ、小さなブタとかなんじゃないかな。餌になった動物よ。安らかに眠れ。」「こんな ヘビ がいるから私の動物たちはみんな家の中で暮らしているのよ。」「ワラビーなんじゃないかな? もうしばらくの間は餌を食べる必要がなさそうだ。」中には「念のため会社の従業員が全員無事か、人数を数えてみよう」といったジョークも届いていた。あまりの ヘビ の大きな腹部に「ポッサムより大きな動物では?」との声が続出したが、SCSCのオーナーであるスチュアート・マッケンジーさん(Stuart McKenzie)は、コメント欄で「写真のアングルではニシキ ヘビ の腹部はすごく大きく見えますが、たぶん大きなフクロギツネ(ポッサムの中で大きさが最大級の種類)を食べたんだと思う」と述べた。さらにスチュアートさんは、「ニシキ ヘビ は人間にとって脅威となる存在ではありません。しかし安全な距離を保ち、そのままその場を立ち去りましょう」とアドバイスしている。