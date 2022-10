Twitterのパラグ・アグラワルCEOとネッド・シーガルCFO(最高財務責任者)が会社を去ったと、CNBCが報じました。

CNBCのニュースアナリストであるデビッド・フェイバー氏は2022年10月28日に、「イーロン・マスク氏がTwitterの指揮を執ることになりました。前CEOのアグラワル氏と前CFOのシーガル氏は本社を離れ、マスク氏の時代が始まってから戻るつもりはないと聞いています」とツイートしました。

Elon Musk is now in charge at Twitter. I'm told former CEO @paraga and CFO @nedsegal have left the company's HQ and will not be returning as the Musk era begins.— David Faber (@davidfaber) October 28, 2022

ロイターによると、アグラワル氏らがTwitterを去ったのは辞任ではなくマスク氏による解雇であるとのこと。また、法務・政策責任者のビジャヤ・ガッデ氏も解任されたと報じられています。事情に詳しい関係者は、「マスク氏は以前から、『ソーシャルメディア・プラットフォーム上の多数の偽アカウントについて自分とTwitterの投資家を誤解させている』として、彼らを非難していました」と話しており、Twitterを掌握したマスク氏がかねてから確執があったTwitter幹部を追放したものとみられています。

アグラワル氏らの退任が報じられたのは、Twitterの買収が決まったイーロン・マスク氏が言論に一定の制限を加える考えを示した直後でした。同氏は以前、言論の自由を掲げてTwitterの買収を提案していましたが、買収が大詰めにさしかかった10月27日のツイートでは「私がTwitterを取得した理由は、暴力に訴えることなく、幅広い信念を健全な形で議論できる共通の『デジタル・タウン・スクエア』を持つことが文明の未来にとって重要だからです」「とはいえ、Twitterが何を言っても罰せられないような、自由奔放な地獄絵図になってはいけません。私たちのプラットフォームは、この国の法律を順守した上で、すべての人を温かく迎え入れなければなりません」と述べて、議論の健全性を保つためにある程度の制限を加えていく方針を示しました。

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

伝えられるところによると、マスク氏のこの発言は広告主へのアピールを視野に入れたものとのこと。The Wall Street Journalは27日に、「コンテンツモデレーションをめぐるマスク氏の姿勢などについて広告業界が危惧している」と報じており、マスク氏の発言にはこうした懸念を解消する狙いがあったとみられています。

また、マスク氏は以前「従業員の75%を解雇する」として換骨奪胎を宣言していましたが、本社を訪問した際に「75%を解雇するつもりはない」と前言を撤回していたことも報じられています。

マスク氏はまた、Twitterでの自己紹介欄の記載を「Chief Twit」に変更しました。