米俳優ウディ・ハレルソン(61)にそっくりな赤ちゃんの写真を母親が公開したところ、SNSで大きな話題となった。するとウディ本人がこの写真を共有し、赤ちゃんに向けて微笑ましい詩を綴った。

映画『ナチュラル・ボーン・キラーズ』『マネー・トレイン』などで知られる米俳優ウディ・ハレルソンが、自分にそっくりな赤ちゃんとの比較写真を自身のInstagramに公開した。

ウディがシェアしたのは、北アイルランドに住むダニ・グリアー・マルヴェナさん(Dani Grier Mulvenna)が現地時間3日に自身のTwitterに投稿したもので、赤ちゃんが大きく口を開けて笑っており、その横に映画『ゾンビランド』(2009年米公開)出演時のウディの写真がある。

投稿には「どうして私の娘は、ウディ・ハレルソンに似ているんだろう?」と記された。ダニさんは、自身の娘コーラちゃん(Cora)の笑顔がウディにそっくりと思ったようだ。

この投稿は7日時点で2万8000件以上もリツイートされ、50万件以上の「いいね」がつけられた。フォロワーは「とても可愛い! 本当に似てる」「ウディがこの投稿を見てくれたらいいのに」「知らない間に、ウディと浮気しちゃったのでは(笑)」などとコメントしている。

ダニさんは続いてコーラちゃんが座る写真を公開し、反応してくれたフォロワーに向けてこのように綴った。

「『いいね』やシェアしてくれたみなさんに、コーラが『ありがとう』と言っています。それからいつもウディ・ハレルソンに似ているわけではありませんが、そう見える時は本当にそっくりなんです。」

ウディは4日にこの写真を共有し、自分にそっくりなコーラちゃんに向けてこのような詩を綴ったのである。

「コーラへの叙情詩。きみは愛らしい子ども。比較されるのが嬉しい。きみの笑顔は素晴らしい。僕にも、きみのような髪があればいいのに。」

するとコーラちゃんの母ダニさんが「あなたのおかげで、素敵な一日になりました。この子が大きくなった時、この投稿を見せるのが楽しみです。一生のファンができましたよ」とコメントした。

その後、ダニさんは自身のTwitterで「ウディ・ハレルソンが他人の娘に詩を書くなんて、めったにないことよ」と記したほか、夫のキット・グリアー・マルヴェナさん(Kit Grier Mulvenna)とコーラちゃんとの親子3人の写真も公開している。

画像2〜4枚目は『Woody Harrelson 2022年8月4日付Instagram「Ode to Cora-」』『Dani Grier Mulvenna 2022年8月3日付Twitter「Cora says,」、2022年8月5日付Twitter「Six years today since our first date.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)