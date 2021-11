韓国の7人組グループ・BTSが日本時間22日、アメリカの権威あるポピュラー音楽授賞式『2021アメリカン・ミュージック・アワード』(=AMAs)でノミネートされた3部門をすべて受賞した。

【写真】AMAsでのBTSパフォーマンス 「Butter」やコールドプレイとのコラボも

BTSは「今年のアーティスト(Artist of The Year)」と「フェイバリット・デュオ/グループ(Favorite Pop Duo or Group)」「フェイバリット・ポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」のにノミネート。 これらを制覇しみごと3冠を達成した。「今年のアーティスト」については今年初ノミネートでの受賞となった。

BTSは18年から今年まで4年連続で受賞候補者リストに名前をあげ、昨年まで3年連続1部門以上を受賞している。18年の「フェイバリット・ソーシャルアーティスト(Favorite Social Artist)」受賞を皮切りに、19年には「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」「ポップ/ロック部門(Pop/Rock)フェイバリット・デュオ/グループ(Favorite Duo/Group)」、「ツアー・オブ・ザ・イヤー(Tour of the Year)」の3部門を受賞し、昨年は「ポップ/ロックジャンル・フェイバリット・デュオ/グループ」と「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」部門でトロフィーを手にしている。