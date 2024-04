知らなきゃ損!? 気になるお得な“ふっこう割”をご紹介!(4/7現在)

各地域・プランについて開催されている情報を更新しています。

北海道・東北

【岩手県陸前高田市】たかた旅トク 第2弾

関東

中部

【新潟県】にいがた応援旅割キャンペーン

【新潟県新潟市】北陸応援割にいがたクーポン

【新潟県糸魚川市】北陸・いといがわ観光応援キャンペーン

【新潟県弥彦村】弥彦村北陸応援割やひこクーポン

【新潟県妙高市】みょうこう応援割

【新潟県新発田市】今・得キャンペーン2024

【富山県】とやま応援キャンペーン

【富山県】とやま応援クーポンキャンペーン

【富山県射水市】射水寄ってかれクーポン

【石川県】いしかわ応援旅行割

【石川県加賀温泉郷】加賀温泉郷みらい宿泊券

【福井県】ふくいdeお得キャンペーン

【福井県あわら市】宿泊費補助(仮称)

近畿

【奈良県下北山村、上北山村、川上村】旅費割引キャンペーン(仮称)

中国・四国

【島根県隠岐の島町】おき得乗船券

【岡山県真庭市・新庄村】タクシー料金半額キャンペーン

九州・沖縄

【鹿児島県鹿児島市】マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン



…市町村ごとにお得な割引が用意されているので、この割引情報から旅先を決めるのもいいですね!知らなきゃ損ですよ。

北海道 ふっこう割

北海道のお得な旅行クーポンなど、最新&お得な情報を、わかりやすく!

全国旅行支援との併用については、対象外の宿泊施設や適用条件がある場合がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。各割引は居住地や利用金額などにそれぞれ条件がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。なお、対象者は日本国内居住者に関して調査のうえ、記載しています。2024年4月7日時点の資料を元に執筆しています。内容に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大状況等により今後変更となる場合がありますので、最新の情報は各割引に関する公式サイトをご確認ください。新型コロナ観光復興支援策の利用には、各自治体・事務局への申請、あるいは施設や旅行会社への会員登録などが必要となることがあります。

東北 ふっこう割

【終了】【青森県深浦町】深浦宿泊キャンペーン2023

深浦町内の対象施設に宿泊すると、3,000円割引。また、深浦町内の登録店で使える1,000円分の「深浦地域クーポン券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年11月15日〜2024年2月29日

・引用元:深浦町観光協会



【終了】【青森県西目屋村】西目屋村泊応援キャンペーン

西目屋村内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。また、西目屋村内の登録店で使える1,000円分のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜2023年11月30日

・引用元:西目屋村



【終了】【青森県風間浦村】下風呂温泉宿泊キャンペーン

風間浦村内の対象施設に宿泊すると、1人あたり5,000円割引。また、風間浦村内の登録店で使える2,000円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県居住者

・期間:2023年1月7日〜3月18日

・必要書類:本人確認書類

※割引額は1人1泊分のみ対象

※宿泊者名簿兼アンケートの記入が必要

・引用元:しもきたTABIあしすと



【終了】【青森県大鰐町】おおわに冬季観光キャンペーン

‖舅鳴内の対象施設に宿泊すると、大鰐温泉スキー場リフト1日券が無料(宿泊日当日または翌日利用のみ対象)。

∨莉掬斃砲和舅眠浩凜好ー場のリフト1日券を500円で販売。

B舅鳴地域交流センター「鰐come」で大鰐温泉スキー場のリフト券(1日券、5時間券、シーズン券)を提示すると、入浴料が大人は150円割引、子どもは70円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月17日〜2023年3月12日(大鰐温泉スキー場の2022年度営業期間)

※積雪状況により大鰐温泉スキー場の営業日が変更になる場合があるので要確認

※シーズン券を購入してキャンペーンを利用する場合、「鰐come」の入浴料割引の対象期間は2022年12月17日〜2023年3月12日

・引用元:大鰐町



【終了】【青森県鰺ケ沢町】あじがさわ宿泊キャンペーン

鰺ケ沢町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。また、3,000円分の鰺ケ沢町特産品をプレゼント。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年5月1日〜2023年2月28日 ※上限に達したため終了

・引用元:青森県鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く?」



【終了】【青森県八戸市】「おんでやぁんせ八戸」観光おもてなしキャンペーン

八戸市内の対象施設に宿泊すると、同市内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の「八戸市観光おもてなしクーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2022年10月7日〜2023年1月22日

・クーポン利用期間:2022年10月7日〜2023年1月29日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:観光おもてなしキャンペーン事務局



【終了】【青森県】農林漁業体験民宿に泊まって青森再発見!2022キャンペーン

青森県内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,500円割引。

※終了

・対象者:東北6県、北海道居住者

・期間:2022年5月21日〜10月31日 ※なくなり次第終了

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:青森県



【岩手県陸前高田市】たかた旅トク 第2弾(3/26更新)

陸前高田市内の対象施設に6,000円以上で宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。また、陸前高田市内の登録店で使える1,000円分のクーポン券を配布。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年3月1日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・クーポン利用期限:2024年4月30日

・引用元:陸前高田市観光物産協会



【終了】【岩手県三陸地域】さんりく旅プラスキャンペーン

岩手県三陸地域の沿岸13市町村の対象施設に宿泊すると、夏季は1人1泊あたり最大3,000円割引、冬季は1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:夏季:2023年7月1日〜8月31日(2023年8月11日〜8月19日は対象外)、冬季:2024年1月8日〜2月29日

※冬季の予約受付開始日は2023年12月4日

・引用元:岩手県



【終了】【岩手県山田町】ウェルカムやまだ観光宿泊施設等緊急対策事業

山田町内の対象施設に宿泊すると、最大4,000円割引。また、山田町内の登録店で使える「ウェルカムやまだクーポン券」を1人1泊あたり1,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年8月1日〜12月31日

・引用元:山田町観光協会



【終了】【岩手県遠野市】遠野に泊まって応援クーポン!

遠野市内の対象施設に宿泊すると、2,000円割引。また、遠野市内の登録店で使える1,000円分の「遠野を巡って応援クーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年5月8日〜10月31日

・利用期間:2023年5月8日〜10月31日

※公式サイト、またはハガキにて事前申込が必要

・引用元:遠野市観光協会



【終了】【岩手県釜石市】かまいし宿泊キャンペーン 第7弾

釜石市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり2,000円割引。

※終了

・対象者:釜石市外居住者

・期間:2023年1月7日〜4月16日

・引用元:釜石市



【終了】【岩手県田野畑村】田野畑さ来てけでキャンペーン

田野畑村内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。また、サッパ船アドベンチャーズ800円割引券を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間: 2022年4月1日〜2023年3月30日(サッパ船アドベンチャーズ800円割引券の利用期限は2023年3月31日)

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:田野畑村



【終了】【岩手県普代村】ふだいに泊まりにおでんせ 第4弾

普代村内の対象施設に宿泊すると、3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月11日〜2023年3月31日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※アンケートの記入が必要

・引用元: 普代村



【終了】【岩手県大槌町】おおつち宿泊キャンペーン第2章

大槌町内の対象施設に宿泊すると、2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能 ※一部

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜3月26日

・引用元:大槌町観光交流協会



【終了】【岩手県盛岡市】盛岡の宿応援割事業

盛岡市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大2,000円割引(宿泊料が税別2,000円以下の場合は、宿泊料を上限に割引)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜3月12日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※全国旅行支援との併用については各宿泊施設に確認

・引用元:盛岡市



【終了】【岩手県久慈市】久慈の宿 応援プロジェクト 第2弾

久慈市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者(一部、制限あり。宿泊施設に要確認)

・期間:2022年4月16日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

※ビジネス目的での宿泊は対象外

・引用元:久慈市



【終了】【岩手県洋野町】ヒロノに泊まって応援割

洋野町内の対象施設に宿泊する際、ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書を提示すると、1人1泊あたり最大4,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:洋野町観光協会



【終了】【岩手県野田村】野田村 地元の宿応援割事業

野田村内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。また、野田村内の登録店で使える1,000円分の「野田村共通商品券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月17日〜2023年2月28日

・引用元:野田村観光協会



【終了】【岩手県大船渡市】大船渡に泊まってHappy!大作戦クーポン券 Part3

大船渡市内の対象施設に5,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり最大4,000円割引。また、大船渡市内の登録店で使える1,000円分のクーポン券を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年1月9日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:大船渡市観光物産協会



【終了】【岩手県雫石町】雫石泊まって応援虹色キャンペーン

雫石町内の対象施設に5,000円以上で宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜12月23日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書・宿泊補助申込書(公式サイトからダウンロード可。対象施設にも用紙あり)

・引用元:しずくいし観光協会



【終了】【岩手県平泉町】平泉まちはくキャンペーン 第4弾

平泉町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月24日〜11月30日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:平泉町



【終了】【岩手県紫波町】紫波町観光宿泊施設緊急対策事業

紫波町内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。

※終了

・対象者:岩手県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月31日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:紫波町



【終了】【岩手県北上市】いこうよ夏油キャンペーン 第2弾

夏湯高原温泉郷の対象施設に6,000円以上(入湯税別)の宿泊プランで宿泊すると、1人あたり3,000円割引。2,000円以上(入湯税別)の日帰り入浴プランを利用すると、1人あたり1,000円割引。また、本キャンペーン利用者を対象とした連動企画として、夏油高原温泉郷の対象施設で使える2,000円分(500円券×4枚)のクーポンを配布。

※終了

・対象者:東北6県居住者

・宿泊期間:2022年2月1日〜5月31日

・クーポン利用期間:2022年6月1日〜10月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:北上観光コンベンション協会



【終了】【岩手県西和賀町】にしわが泊まって券

西和賀町内の対象施設で使える宿泊券「にしわが泊まって券」を、1セット10,000円分(1,000円券×10枚)を6,000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2022年4月1日〜 ※なくなり次第終了

・利用期間:2022年4月1日〜9月30日

※2022年8月10日〜8月13日は対象外

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:西和賀町観光協会



【終了】【岩手県宮古市】第6弾!みやこ宿泊割

宮古市内の対象施設に1人1泊4,000円以上の宿泊プランで宿泊すると、3,000円割引。また、宮古市内の登録店で使える1,000円分の「宮古ありがとうクーポン」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2022年4月1日〜9月30日

・引用元: 宮古市



【終了】【岩手県一関市】いちのせき宿泊応援割 第4弾

一関市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:東北6県居住者

・期間:2022年4月1日〜9月30日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:一関市



【終了】【岩手県花巻市】花巻市内宿泊施設利用助成事業

花巻市内の対象施設に1人1泊あたり4,000円以上のプランで宿泊すると、2,000円割引。また、1人あたり2,000円以上のプランで日帰り入浴すると、1,000円割引。

※終了

・対象者:花巻市および岩手県居住者、岩手県内の勤務者

・期間:2022年4月1日〜7月14日

・引用元:花巻市



【終了】【岩手県八幡平市】八幡平SlowStay宿泊助成キャンペーン 第4弾

八幡平市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年3月22日〜6月26日

・引用元:八幡平市観光協会



【終了】【岩手県】泊まって、食べて地元を元気に応援キャンペーン

岩手県内のキャンペーン参加施設に宿泊すると、岩手県産品が当たる抽選に応募することができる。※毎月抽選

※終了

・対象者:制限なし(中学生以上)

・期間:2020年4月1日〜2022年3月6日

・引用元:岩手県観光ポータルサイト



【終了】【岩手県盛岡市】盛岡市プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エール」

盛岡市内の対象施設で応援チケット2,500円分を2,000円で販売(購入上限額なし)。原則、購入店舗のみ利用可能(一部例外あり)。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間・有効期間:2021年5月15日〜2021年11月14日

(すでに終了)

※終了

→盛岡市プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エール〜冬〜」

・対象者:制限なし

・販売期間・利用期間:2021年12月15日〜2022年2月28日

・引用元:盛岡市



【終了】【宮城県仙台市】仙台トク旅

仙台市内の対象施設に宿泊すると、最大3,000円割引。また、仙台市内の登録店で使える2,000円分の地域限定クーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年2月1日〜3月20日

・引用元:仙台市



【終了】【宮城県大崎市】鳴子温泉郷「パタPAY」お買い物クーポンキャンペーン

鳴子温泉郷内の対象施設に公共交通機関を利用して宿泊すると、大崎市内の登録店で使える2,000円分の電子クーポン「パタPAY」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜2024年1月25日

※専用アプリ「パタpay」のダウンロードが必要

・引用元:大崎市



【終了】【宮城県女川町】GO PLAY! ONAGAWA キャンペーン

女川町内の対象施設に宿泊すると、女川町内の登録店で使える3,000円分のクーポンまたはおみやげを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2023年9月1日〜11月30日

・クーポン利用期限:2023年12月31日

※乳幼児やスポーツなどの合宿、修学旅行、ビジネス利用は対象外

・引用元:女川町観光協会



【終了】【宮城県大崎市】鳴子温泉郷プレミアム宿泊券

鳴子温泉郷内の対象宿泊施設で使える13,000円分(1,300円券×10枚)の「鳴子温泉郷プレミアム宿泊券」を10,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年5月10日〜

・利用期限:発行日から6カ月、または2023年3月21日まで

・引用元:鳴子温泉郷観光協会



【終了】【宮城県南三陸町】南三陸宿泊キャンペーン

南三陸町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

★2022年11月27日宿泊分から全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年2月27日

※アンケートへの回答が必要

※専用サイトで予約(会員登録が必要)

・引用元:南三陸町観光協会



【終了】【宮城県仙台市】Travel仙台選べるトク旅キャンペーン

仙台市内の対象施設に宿泊すると、下記 銑いずれかの割引を受けられる。

〆蚤10,000円の宿泊割引

体験プログラムや仙台の名物料理など、最大10,000円分の特典

最大10,000円の宿泊割引と市内観光施設入場券などの特典

※終了

★全国旅行支援と併用可能(宿泊施設によって不可の場合あり)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月16日〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:Travel仙台選べるトク旅キャンペーン



【終了】【宮城県女川町】COME BACKおながわキャンペーン

女川町内の対象施設に宿泊すると、女川町内の登録店で使えるクーポン券3,000円分、またはみやげ(後日発送)のどちらかを配布(宿泊先でどちらかを選択)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2022年8月1日〜2023年1月31日

・クーポン利用期限:2023年1月31日

・引用元:女川町観光協会



【終了】【宮城県塩釜市】2022春限定 塩竈門前町食べ歩きクーポン

塩竈門前町の対象8店舗で使えるお買物券「塩竈食べ歩きクーポン」(10枚つづり1セット、塩竈の藻塩10g付き)を1,200円で限定500部販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2022年4月1日〜6月30日

※販売場所:塩竈市観光案内所(JR本塩釜駅構内、時間:10〜16時)

・引用元:塩竈市観光物産協会



【終了】【宮城県塩釜市・松島町】「塩竈に寄ってけさいん!」観光プロモーション

塩竈市や松島町の対象施設に宿泊すると、「塩竈の地酒1本(1合)」とクーポン(1,000円分)付きパンフレットが入ったパンフレットセットをプレゼント。

※終了

・対象者:塩竈市や松島町の対象施設宿泊者

・期間:2021年10月1日〜2022年1月31日

・クーポン利用期間:2022年2月28日まで

・配布施設:塩竈市及び松島町の参加宿泊施設

・引用元:塩竈市観光物産協会



【終了】【宮城県塩釜市】塩竈めぐる旅クーポン

塩竈市内の対象施設に宿泊すると、売店や市内の飲食店、小売店、遊覧船などで使える4,000円相当分のクーポンを2,000円で販売。

※終了

・対象者:塩竈市の対象施設宿泊者

・販売期間:2021年10月1日(金)〜2022年1月30日(日)

・販売場所:塩竈市の参加宿泊施設

・引用元:塩竈市観光物産協会



【終了】【宮城県塩釜市】松島湾クルーズ&お寿司満喫クーポン2021

松島湾クルーズチケット(2,000円分)と寿司食事券(2,000円分)の計4,000円相当分のクーポンを2,000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2020年7月22日〜10月10日 ※土・日曜、祝日のみ利用可

・販売場所:丸文松島汽船

・引用元:塩竈市観光物産協会



【終了】【秋田県】大館能代空港 乗って!泊まって!リピート応援キャンペーン

大館能代空港羽田線を片道または往復利用して秋田県内の対象施設に宿泊すると、秋田県内の対象施設で次回来訪時に使える5,000円分の宿泊クーポンを配布。宿泊クーポンの発行額は、利用回数に応じて増額(1回目5,000円分、2回目10,000円分、3回目以降15,000円分配布)。

※終了

・対象者:秋田県外居住者

・期間:2023年8月1日〜2024年2月22日

・必要書類:大館能代空港羽田線の片道または往復利用を確認できるもの

・引用元:大館能代空港利用者リピート宿泊支援事業事務局



【終了】【秋田県男鹿市】男鹿観光プレミアムパスポート

男鹿市内の対象観光施設で、6つの施設に入館できるパスポートを1,000円で販売。また、登録店で使える500円分の割引券も配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年4月23日〜2023年3月19日

・パスポート利用期限:発券から2日間

・引用元:男鹿なび



【終了】【秋田県北秋田市】北秋田市おもてなし宿泊支援事業

北秋田市内の対象施設に6,750円以上で宿泊すると、北秋田市内の登録店で使える「地域限定クーポン券」を最大2,000円配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:北秋田市



【終了】【秋田県鹿角市】鹿角くるくる宿泊キャンペーン

鹿角市内の対象施設へチェックインする前に、鹿角市内で観光施設や店舗で1,000円以上使用したことがわかるレシート、または領収書を提示すると、1人1回あたり2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年8月22日〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※チェックイン当日に鹿角市内の観光施設や店舗のレシート、または領収書の提示が必要(原本のみ。レシートや領収書は合算可。宿泊施設のレシートや領収書は不可)

※予約する際、本キャンペーンを利用することを伝えることが必要

・引用元:かづの観光物産公社



【終了】【秋田県男鹿市】おが割クーポン支援事業

男鹿市内の対象施設に宿泊すると、男鹿市内の登録店で使える2,000円分のクーポン券を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜12月31日

・引用元:男鹿なび



【終了】【秋田県由利本荘市】とくとく!ゆりほん宿泊割(宿泊施設利用促進事業)

由利本荘市の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月23日〜11月30日

・引用元:由利本荘市



【終了】【秋田県東成瀬村】宿泊応援キャンペーン

東成瀬村内の対象宿泊施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大4,000円割引。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2022年4月1日〜8月30日

※ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元: 東成瀬村



【終了】【秋田県湯沢市】「Stay.ゆざわ(ステイドッとゆざわ)」湯沢に泊まろうキャンペーン

湯沢市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。期間中何度でも利用可能だが、連泊の場合は1泊めのみ適用される。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月1日〜2021年2月28日

・引用元:湯沢市観光物産協会



【終了】【秋田県三種町】三種町宿泊助成事業

三種町内の対象施設に1泊2食付きのプランで宿泊すると、最大5,000円、1泊1食・素泊まりの場合は2,000円割引。※利用回数の制限はなく連泊も対象。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2021年4月1日〜2021年12月31日

・引用元:三種町



【終了】【山形県上山市】ディスカバーかみのやまキャンペーン

上山市内の対象施設に4,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。また、かみのやま温泉内の対象施設に直接予約すると、かみのやま温泉内の登録店で使える「ゆかった手形500」を1人1泊あたり500円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年1月9日、2023年4月29日〜5月7日、2023年7月1日〜2024年2月29日

・必要書類:本人確認書類

※全国旅行支援対象期間の2023年1月10日〜6月30日は適用外

・引用元:上山ラプソディ



【終了】【山形県大蔵村】第9回ドカ雪・大雪割キャンペーン

大蔵村内(肘折温泉郷内)の対象施設に予約し、下記 銑△い困譴の条件を満たした場合、割引を適用。

離疋雪割]

気象庁肘折アメダス計測で、宿泊(利用)日前々日15時時点の24時間降雪量が40cm以上の場合、1人1泊あたり2,000円割引(日帰り入浴は300円割引)。

◆梁臉祿筺

気象庁肘折アメダス計測で、宿泊日前々日15時時点の積雪深が446cm以上(過去最高積雪深更新)の場合、1泊の宿泊料10,000円分が無料(期間中1回のみ利用可)。また、大蔵村内の登録店で使える500円分の買物券(2店舗で各250円の買物券)を配布(1,080円以上の買物時のみ利用可)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年12月15日〜2024年3月3日(2023年12月30日〜2024年1月7日は対象外)

・引用元:大蔵村



【終了】【山形県山形市】山形市プレミアム付電子宿泊券「ベニpay」

山形市内の対象施設で使える電子宿泊券「ベニpay」15,000円分を10,000円で抽選販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・申込期間:2022年8月1日〜8月21日

・利用期間:2022年8月22日〜2023年1月31日

※専用アプリ「ベニpay」のダウンロードが必要

・引用元:山形市



【終了】【山形県西川町】「月山これよろ」キャンペーン2022

西川町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2022年6月17日〜10月10日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:西川町



【終了】【山形県山形市】山形市プレミアム観光券事業

山形市内の対象の宿泊施設・観光施設・飲食店・みやげ物店やタクシー・レンタカー等で使える額面10,000円の「山形市プレミアム観光券」を電子クーポンにて5.000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2020年9月18日〜12月25日

・引用元:山形市



【終了】【山形県酒田市】酒田さんぽ1,000円宿泊プラン

酒田市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、Go To トラベルキャンペーンの宿泊割引および地域共通クーポンと合わせて、1人1回あたり実質1泊900円で宿泊できる。

※終了

★ Go To トラベルと併用可能

・対象者:「酒田さんぽ1,000円宿泊プラン」を利用した宿泊者

・期間:8月5日〜 ※なくなり次第終了

・引用元:酒田観光戦略推進協議会

福島県 ふっこう割

福島県のお得な旅行クーポンなど、最新&お得な情報を、わかりやすく!

関東 ふっこう割

【終了】【東京都島しょ地域】しまぽ通貨

東京11島内と港区・竹芝の登録店で使える電子クーポン「しまぽ通貨」1セット10,000円分を7,000円で販売。3,000円分は対象の宿泊施設でのみ利用可、7,000円分はすべての登録店で利用可。有効期限は購入日から6カ月間(最終利用期限は2024年3月31日)。

※終了

★全国旅行支援または「もっとTokyo」と併用可能 ※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年4月27日〜 ※上限に達したため終了

・クーポン利用期間:2023年4月27日〜2024年3月31日

・必要書類:「電子しまぽ」への会員登録と、2023年度初回のしまぽ通貨購入時には本人確認書類の認証が必要

・引用元:しまぽ通貨事務局



【終了】【東京都奥多摩町】奥多摩冬の宿泊割引キャンペーン

奥多摩町内の対象施設に1泊2食付の対象プランで宿泊すると、最大3,000円割引。また、奥多摩町内の登録店で使える1,000円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年12月1日〜2024年3月31日(2023年12月29日〜2024年1月3日は対象外) ※上限に達したため終了

※宿泊前に奥多摩駅前の奥多摩町観光案内所への立ち寄りが必要(割引券とアンケートを配布)

※アンケートへの回答が必要

・引用元:奥多摩町



【終了】【東京都港区】トキメク、ミナトク。お得に宿泊キャンペーン

港区内の対象施設に6,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・申込期間:港区居住者/2022年8月1日〜8月15日(先着順)

一般/2022年8月16日〜8月31日(抽選)

・利用期間:2022年10月1日〜12月27日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※専用サイトで割引クーポンコードの取得が必要

※全国旅行支援との併用については「トキメク、ミナトク。お得に宿泊キャンペーン」コールセンターに要問合せ

・引用元:港区



【終了】【神奈川県箱根町】箱ぴたサンクスクーポン2023(宿泊割引券)第1・2弾

箱根町内の対象施設に宿泊時に使える10,000円分の宿泊割引券「箱ぴたサンクスクーポン」を7,000円で抽選販売。※現地決済のみ

※終了

★全国旅行支援と併用可能(現地決済のみ)

・対象者:日本国内居住者

[第1弾]

・抽選期間:1次 2023年5月1日〜5月9日

2次 2023年5月24日〜5月29日

・利用期間:2023年6月1日〜11月30日

[第2弾]

・抽選期間:1次 2023年8月1日〜8月7日

2次 2023年8月24日〜8月29日

・利用期間:2023年9月1日〜2024年2月29日

※箱ぴたクーポン第1弾との併用不可

・引用元:箱ぴた(箱根温泉旅館ホテル協同組合)



【終了】【神奈川県横浜市】食べて!遊んで!ハマって!ハマ旅

横浜市内の対象施設の宿泊や登録店での体験など、最大2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年8月10日〜2024年2月29日

・引用元:横浜観光コンベンション・ビューロー



【終了】【神奈川県三浦市】みうらおもてなしクーポン

三浦市内の登録店で使える6,000円分の「みうらおもてなしクーポン」を5,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年8月10日〜2024年2月9日

・利用期間:2023年8月10日〜2024年2月9日

※専用サイトにユーザー登録が必要

・引用元:三浦市観光協会



【終了】【神奈川県】かながわ鉄道割

対象鉄行事業者で販売するデジタルの企画切符を、平日は最大3,000円割引、休日は最大2,000円割引で販売。紙の企画切符は最大1,000円割引で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜2024年1月31日

※各鉄道事業者の公式サイトで会員登録・企画切符を購入

・引用元:神奈川県



【終了】【神奈川県横浜市】Find Your YOKOHAMA

横浜市内の対象宿泊施設や、体験プラン・入場チケット、日帰りツアーを、一部が割引された金額で販売。

※終了

[宿泊施設]

横浜市内の対象宿泊プラン予約時に利用できる宿泊クーポンを配布。1人1予約あたり平日最大9,000円、土・日曜、祝日最大7,500円割引。2022年11月1日以降は割引率を全日60%に変更(これまでは土・日曜、祝日50%)。また、複数人や2泊利用を対象とした

最大36,000円割引クーポンを新設。

・配布期間:第1弾 終了

第2弾 2022年6月1日〜8月31日 ※終了

第3弾 2022年9月1日〜10月31日 ※終了

第4弾 2022年11月1日〜2023年2月15日 ※終了

・対象者:日本国内居住者

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

[体験プラン・入場チケット]

横浜市内の対象施設で利用できる割引クーポンを配布。体験プランは最大50%割引、入場チケットは50%割引、文化芸術イベント30%割引。

・配布期間:第1期 配布終了

第2期 2022年6月1日〜2023年2月15日 ※終了

・対象者:日本国内居住者

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

[日帰りツアー]

横浜市内の日帰りバスツアー等の対象プランを最大50%割引で販売。

・販売期間:2022年4月26日〜2023年2月15日

・対象者:日本国内居住者

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:Find Your YOKOHAMA



【終了】【神奈川県藤沢市】湘南ふじさわキュンとする旅割

藤沢市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。また、宿泊者限定のリアル宝探し「謎めく宿屋とアノ島の秘宝」に参加できるほか、「江の島サムエル・コッキング苑」の夜間無料入苑チケットを配布。さらに、藤沢市内の登録店で割引などを受けられる(割引内容は店舗により異なる)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:第1期 2022年9月21日〜

第2期 2022年11月9日〜

・利用期間:第1期 2022年10月1日〜12月31日

第2期 2023年1月1日〜2023年1月31日

・引用元:藤沢市



【終了】【神奈川県横浜市】U39宿泊クーポン

横浜市内の対象施設に20,000円以上のプランで宿泊すると、15,000円割引。

※終了

・対象者:18〜39歳の横浜市居住者

・期間:第1期 2022年6月15日〜7月31日(配布開始 6月15日)

第2期 2022年8月1日〜8月31日(配布開始 7月15日)

第3期 2022年9月1日〜9月30日(配布開始 8月15日)

※本人確認書類とワクチン接種済証等が必要

・引用元:Find Your YOKOHAMA



【終了】【神奈川県箱根町】箱根芸者 お座敷券

箱根芸者の花代料金20,000円分のお座敷券を1,5000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2020年7月20日〜

・利用期間:2022年2月20日まで延長

→2022年3月31日まで再延長

・引用元:箱根湯本芸能組合



【終了】【神奈川県厚木市】あつ得キャンペーン

厚木市内の対象施設に宿泊すると、観光協会加盟店で使えるクーポンを配布。旅館の宿泊者1人1泊あたり10,000円以上の利用で1泊1部屋あたり5,000円分、ホテルの宿泊者(金・土曜、祝前日のみ)1人1泊あたり1,000円分など。

※終了

・対象者:制限なし

・配布期間:2020年8月3日〜 ※なくなり次第終了

・利用期限:2021年1月31日

※終了

→あつ得キャンペーン2

・対象者:制限なし

・期間:2021年12月1日〜2022年3月6日 ※なくなり次第終了

・引用元:あつぎ観光ナビ



【終了】【埼玉県さいたま市】さいたま市宿泊促進キャンペーン(さいたま割)

さいたま市内の対象施設に宿泊すると、1室1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能 ※一部

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月11日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:「さいたま割」キャンペーン事務局



【終了】【埼玉県上尾市】わくわく♪ぷらす旅

上尾市内の対象施設に4,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。2,000円以上の日帰りツアーを利用すると、1人1回あたり1,500円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(条件あり)

・対象者:上尾市内居住者・通勤者・在学者

・申込期間:2022年8月1日〜2023年1月31日

・利用期間:〜2023年2月15日出発

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:上尾商工会議所



【終了】※一時販売を休止中(〜2月13日→〜3月6日)

【埼玉県秩父市】行っ得ちちぶキャンペーン ちちぶ旅得クーポン

秩父市内の観光施設・アクティビティ・おみやげ購入の際に利用できるクーポン券3000円分(1セット1000円×3枚)を2000円で販売。※1人あたり3セットまで購入可能。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:※2022年1月22日〜3月6日まで販売停止中

2021年12月13日〜 2022年3月24日 3月31日まで

・利用期間:クーポン発券日を1日目として7日以内

・引用元:秩父地域おもてなし観光公社



【終了】【茨城県常陸太田市】常陸太田市プレミアム付旅行券

常陸太田市内の対象施設や登録店で使える5,000円分のプレミアム付旅行券を3,500円で販売。

※終了

・対象者:常陸太田市外居住者

・販売期間:2022年9月8日〜

・クーポン利用期限:2023年2月28日

※インターネット販売のみ(引用元の常陸太田氏公式サイトを確認)

・引用元:常陸太田市



【終了】【茨城県常盤大宮市】ひたまる旅行 第2弾

常盤大宮市内の対象施設に宿泊すると、1組1泊あたり最大5,000円割引。また、常陸大宮市内の登録店で使える2,000円分の「アソボ券」を配布。

※終了

・対象者:茨城県、栃木県那須烏山市、栃木県那珂川町、栃木県茂木町居住者・常陸大宮市出身者・茨城県内勤務者

・期間:2022年7月21日〜12月31日

・引用元:常盤大宮市



【終了】【茨城県大洗町】大洗宿泊割

大洗町の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:対象施設へ直接申し込みされた方

・期間:2020年10月1日宿泊分から12月31日宿泊分まで

・引用元:大洗観光協会



【終了】【栃木県益子町】益子まるごとクーポンGET!!

 ̄彁卍内の対象施設に宿泊すると1,000円割引。また、益子町内の登録店で使える3,000円分(1,000円券×3枚)の「体験・飲食・買物共通クーポン券」を配布。

3,000円分の「体験・飲食・買物共通クーポン券」を2,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月15日〜2023年1月31日

・▲ーポン券販売場所:益子町観光協会(益子駅舎内)、道の駅ましこ、陶庫

・▲ーポン券販売期間:1回目 2023年7月15日〜

2回目 2023年10月1日〜

3回目 2023年12月1日〜2024年1月31日

・引用元:益子まるごとクーポン実行委員会



【終了】【栃木県】とちぎに泊まろうキャンペーン!

栃木県内の対象施設で1人あたり3,000円以上のプランで宿泊をした際のレシート・領収書で、60,000円相当の宿泊券や栃木県の特産品が抽選で当たるキャンペーンに応募できる。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月22日〜2021年1月20日(※応募は20201年1月31日まで)

・引用元:とちぎに泊まろうキャンペーン事務局



【終了】【群馬県渋川市】『特急に乗って「お得に伊香保温泉へGO!」』キャンペーン

JR東京駅発の特急「草津・四万93号」を利用して、運行日当日に伊香保温泉の対象施設にチェックインする際、JR渋川駅で配布される「渋Payカード引換券」を提示すると、渋川市内の登録店で使える5,000円分のしぶかわ電子地域通貨「渋Payポイントカード」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年4月1日、4月8日、4月15日 ※終了

・渋Payポイントカード利用期限:2024年3月31日

・必要書類:2023年4月1日、4月8日、4月15日に、東京駅発のJR特急「草津・四万93号」を利用してJR渋川駅で下車したことがわかる乗車券

※「渋Payカード引換券」は1人1回のみ配布

※「渋Payカード引換券」は発行日当日のみ引換可

・引用元:渋川市



【終了】【群馬県渋川市】公共交通で行くしぶかわエコ旅応援キャンペーン

鉄道および高速バスを使って渋川市内の対象施設に宿泊すると、渋川市内の登録店で使える電子地域通貨「渋Pay」を2,000ポイント(2,000円分)配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2023年9月1日〜9月30日

第2弾 2024年1月9日〜2月21日

・「渋Pay」利用期限:第1弾 2023年10月14日

第2弾 2024年3月6日

・必要書類:公共交通機関(鉄道および高速バス)を利用したことを証明できるもの

※専用アプリ「渋Pay」のインストールが必要

※「渋Pay」は人1回のみ配布

・引用元:渋川市



【終了】【群馬県下仁田町】下仁田町泊まって賑わい創出キャンペーン

下仁田町内の対象施設に平日6,000円以上、土・日曜、祝日4,000円以上で宿泊すると、下仁田町内の登録店で使える商品券を、平日の宿泊で1人1泊あたり3,000円分、土・日曜、祝日の宿泊で1人1泊あたり2,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜2024年2月29日

・引用元:下仁田町観光協会



【終了】【群馬県みなかみ町】MINAKAMI HEART クーポン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、みなかみ町内の対象施設に1人1泊あたり6,600円以上のプランで宿泊すると、みなかみ町内の登録店で使える2,000円分のプリペイドカード「MINAKAMI HEART クーポン」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・宿泊期間:2022年5月9日〜6月30日

・クーポン利用期限:2023年3月31日

・引用元:みなかみ町観光商工課



【終了】【群馬県桐生市】桐生に泊まってお得キャンペーン

桐生市内の対象施設に5,000円以上で宿泊すると、桐生市内の登録店で使える桐生市電子地域通貨「桐ペイ」2,000ポイント分(2,000円分)が付与された使い切りカードを、1人1泊あたり1枚配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2022年12月1日〜2023年2月27日

・電子地域通貨「桐ペイ」利用期間:2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:桐生市



【終了】【群馬県富岡市】富岡市未来チケット 第3弾

富岡市内の登録店で使える1,200円分の「富岡市未来チケット」を1,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年5月1日〜2023年1月31日

・販売場所:富岡市内の登録店

※チケットは購入した店舗でのみ使用可

※各参加店舗ごとに、1人あたり20枚(24,000円分)まで購入可

・引用元:富岡市観光ホームページ



【終了】【群馬県長野原町】ながのはら♪ら♪ら宿泊連携キャンペーン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、長野原町内の対象施設に1人1泊あたり6,600円以上のプランで宿泊すると、町内の登録店で使える2,000円分の「ながのはら♪ら♪ら おトクーポン」を配布。

※終了

★県民割ほかと併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

・引用元:長野原町



【終了】【群馬県富岡市】富岡市いいとこ発見クーポン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、富岡市内の対象施設に1人1泊あたり6,600円以上のプランで宿泊すると、富岡市内の登録店で使える「富岡市いいとこ発見クーポン」を最大2,000円分配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・宿泊期間:2022年5月9日〜10月10日

・クーポン利用期限:2022年7月1日宿泊分〜7月14日宿泊分までは2022年7月18日、2022年7月15日宿泊分〜8月31日宿泊分までは2022年9月4日、2022年9月1日宿泊分〜9月30日宿泊分までは2022年10月2日、2022年10月1日宿泊分〜10月10日宿泊分までは2022年10月16日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:富岡市



【終了】【群馬県渋川市】しぶかわ観光応援キャンペーン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して渋川市内の対象施設に宿泊すると、渋川市内の登録店で使える2,000円分の「渋川市ふるさと感謝券」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:渋川市



【終了】【群馬県藤岡市】「泊まってお得!」商品券プレゼント

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、藤岡市内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、2,000円分の商品券と藤岡市オリジナルグッズをプレゼント。商品券は宿泊施設内でのみ利用可。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:藤岡市



【終了】【群馬県草津町】まち歩き共通クーポン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、草津温泉内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、草津町内の登録店で使える2,000円分の「まち歩き共通クーポン」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

・クーポン利用期間:発行から4日間

・引用元:草津温泉



【終了】【群馬県嬬恋村】嬬恋村クーポン券

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、嬬恋村内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、嬬恋村内の登録店で使える2,000円分の「嬬恋村クーポン券」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

・クーポン利用期間:発行から10日間

・引用元:嬬恋村



【終了】【群馬県前橋市】県都まえばし泊まって応援1000円割引(まえ割)

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、前橋市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり1,000円割引。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年4月1日〜10月10日

※本人確認書類の提示が必要

・引用元:前橋市まるごとガイド



【終了】【群馬県高崎市】高崎市愛郷ぐんま協力券

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、高崎市内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、高崎市内の登録店で使える2,000円分の「高崎市愛郷ぐんま協力券」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※クーポン利用期間:発行から3日間

・引用元:高崎市



【終了】【群馬県安中市】安中市おもてなしとくとくキャンペーン第4弾

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、安中市内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、安中市内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の「安中市おもてなしとくとくクーポン」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※クーポン利用期間:チェックインからチェックアウトの日まで

・引用元:安中市



【終了】【群馬県みどり市】愛郷ぐんまみどり市クーポン券

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、みどり市内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、みどり市内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の「愛郷ぐんまみどり市クーポン券」と、1,000円分(1,000円券×1枚)の「みどり市+enjoyクーポン券」配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※クーポン利用期間:発行から3日間

・引用元:みどり市



【終了】【群馬県中之条町】旅なかのじょうキャンペーン

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、中之条町内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、中之条町内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の商品券を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

・引用元:中之条町



【終了】【群馬県下仁田町】愛嬌下仁田応援キャンペーン第4弾

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、下仁田町内の対象施設に6,600円以上のプランで宿泊すると、下仁田町内の登録店で使える2,000円分の商品券を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※商品券利用期間:発行から2日間

・引用元:下仁田町



【終了】【群馬県沼田市】愛郷ぐんま☓tengoo

県民割「愛郷ぐんまプロジェクト 宿泊キャンペーン(第5弾)」を利用して、沼田市内の対象施設に宿泊すると、沼田市内をはじめとする登録店で使用可能な3,000ポイント(3,000円分)の電子マネー「沼田市電子地域通貨tengoo(てんぐー)」を配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、福島県居住者

・期間:2022年5月9日〜8月31日

※ポイント有効期間:付与日から5日間

※専用アプリ「chiica(チーカ)」のダウンロードが必要

・引用元:沼田市



【終了】【群馬県東吾妻町】東吾妻泊まって応援商品券配布事業

東吾妻町内の対象施設に宿泊すると、東吾妻町内の登録店で使える1,000円分の「東吾妻泊まって応援商品券」を配布。

※終了

・対象者:制限なし

・配布期間:2021年12月24日〜 2022年3月21日 2022年5月29日

・利用期間:2021年12月24日〜 2022年3月21日 2022年5月31日

・引用元:東吾妻町観光協会



千葉県 ふっこう割

千葉県のお得な旅行クーポンなど、最新&お得な情報を、わかりやすく!

中部 ふっこう割

【新潟県】にいがた応援旅割キャンペーン(3/12更新)

新潟県内の対象施設に宿泊、または交通付き旅行商品で宿泊(1泊)すると、1人あたり最大20,000円割引。また、交通付き旅行商品で2泊以上宿泊すると、1人あたり最大30,000円割引。また、周遊型旅行商品で新潟・富山・石川・福井のいずれか2県以上に宿泊すると、1人あたり最大35,000円割引。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・予約開始:2024年3月8日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:北陸応援割 にいがた応援割引キャンペーン事務局



【新潟県新潟市】北陸応援割にいがたクーポン(3/12追加)

にいがた応援旅割キャンペーン(北陸応援割)を利用して新潟市内の対象施設に宿泊すると、新潟市内の登録店で使える2,000円分のクーポンを配布。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者(宿泊にかかる料金が無償となる場合は対象外)

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・利用期間:2024年3月16日〜4月30日

・引用元:新潟市



【新潟県糸魚川市】北陸・いといがわ観光応援キャンペーン(3/12追加)

糸魚川市内の対象施設にキャンペーン専用プランで宿泊すると、糸魚川市内の登録店で使える3,000円分の糸魚川市地域通貨「翠ペイ」を配布。

・対象者:糸魚川市外居住者

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

※専用アプリ「chiica」のダウンロードが必要

※ポイントの有効期限は付与日から3日以内

・引用元:糸魚川市観光協会



【新潟県弥彦村】弥彦村北陸応援割やひこクーポン(3/12追加)

にいがた応援旅割キャンペーン(北陸応援割)を利用して、弥彦村内の対象施設に宿泊すると、弥彦村内の登録店で使える2,000円分の地域クーポンを配布。また、アンケートに答えると、抽選で10名に30,000円分の宿泊補助券が当たる。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者(宿泊にかかる料金が無償となる場合は対象外)

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・引用元:弥彦観光協会



【新潟県妙高市】みょうこう応援割(3/12追加)

妙高市内の対象施設に宿泊すると3,000円割引。また、妙高市内の登録店で使える2,000円分の地域クーポンを配布。

・対象者:未定

・期間:2024年5月中旬〜7月中旬予定

※詳細未定。わかり次第、更新します

・引用元:妙高市



【新潟県新発田市】今・得キャンペーン2024(3/12更新)

新発田市内の対象施設に対象プランで宿泊し、アンケートに回答すると、1人1泊あたり3,000円割引。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年2月3日〜4月21日

※北陸応援割と併用不可

・引用元:新発田市



【終了】【新潟県胎内市】たいないタク旅割りキャンペーン

胎内市内の登録タクシーを2,000円以上利用すると、1,000円ごとに500円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

※タクシー利用前に中条駅観光交流室(受付:7〜19時)で認定書の発行が必要

・引用元:胎内市



【終了】【新潟県妙高市】妙高得とくキャンペーン

妙高市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。また、妙高市内の登録店で使えるクーポン券を最大2,000円分およびおみやげを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜12月22日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:妙高観光局



【終了】【新潟県柏崎市】楽宿かしわざき2023

柏崎市内の対象施設に2人以上で1人1泊あたり3,000円以上のプランで宿泊すると、最大3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年5月8日〜7月17日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:柏崎市



【終了】【新潟市胎内市】StayTainaiキャッシュバックキャンペーン

胎内市内の対象施設に宿泊すると、胎内市居住者は最大4,000円割引、胎内市外居住者は最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(宿泊施設によって併用できない場合あり)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月14日〜2023年3月31日

・必要書類:本人確認書類

※期間中に予約した2023年3月31日までの宿泊分は対象

・引用元:胎内市商工観光課



【終了】【新潟県糸魚川市】冬旅いといがわ ドライブ応援キャンペーン

糸魚川市内の「県石ヒスイ観光関連施設」を1カ所以上鑑賞し、糸魚川市内の登録店であんこう料理を含む2,000円以上の食事をすると、糸魚川市内の対象ガソリンスタンドで使える2,000円分のガソリン割引券を配布。

※終了

・対象者:糸魚川市外居住者

・期間:2023年2月18日〜3月21日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:糸魚川市



【終了】【新潟県南魚沼市】第3弾「雪恋」南魚沼市宿泊者限定プレミアム旅行券

南魚沼市内の対象施設で使える6,000円分(3,000円×2枚)の「プレミアム宿泊専用券」と、同市内の登録店で使える4,000円分(1,000円×4枚)の「プレミアム地域利用券」のセットを1冊7,000円で販売(1人1泊あたり1冊購入可能)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年11月1日〜2023年3月5日

・宿泊期間:2022年11月12日〜2023年3月12日

・プレミアム地域利用券利用期間:2022年11月12日〜2023年3月13日

・引用元:第3弾「雪恋」南魚沼市宿泊者限定プレミアム旅行券



【終了】【新潟県長岡市】長岡市内宿泊応援キャンペーン

長岡市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜3月10日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※全国旅行支援と併用する場合は、最大2,000円割引

・引用元:長岡観光コンベンション協会



【終了】【新潟県魚沼市】うおぬま連ぱクーポンキャンペーン

魚沼市内の対象施設に宿泊すると、魚沼市内の登録店で使える「地域クーポン」1人1泊あたり1,000円分と、対象施設にてお米に交換できる「魚沼市産​コシヒカリ交換券」1人1泊あたり1枚を配布。

※「魚沼市産​コシヒカリ交換券」1枚につき無洗米真空パック300g1個を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月11日〜2023年3月6日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※クーポン・交換券はチェックイン日を含む7日間利用可能

・引用元:魚沼市観光協会



【終了】【新潟県村上市】こいっちゃ村上!得割キャンペーン

村上市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月1日〜2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:村上市



【終了】【新潟県佐渡市】佐渡旅行支援〜冬季ご来島ありがとうクーポン

佐渡市内の対象施設に1泊以上宿泊すると、佐渡市内の登録店で使える2,000円分の「冬季ご来島ありがとうクーポン」を配布。

※終了

・対象者:佐渡市外居住者

・宿泊期間:2022年12月1日〜2023年2月11日

・クーポン利用期限:2023年2月18日

・引用元:佐渡観光交流機構



【終了】【新潟県妙高市】妙高オータムキャンペーン

妙高市内の対象施設に宿泊すると、妙高市内の登録店で使える2,000円分のクーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜11月29日

・引用元:妙高観光局



【終了】【新潟県長岡市】長岡市内宿泊応援キャンペーン

長岡市内の対象施設に宿泊すると、最大8,000円割引。県民割「使っ得!にいがた県民割キャンペーン」と併用する場合は、1人1泊あたり10,000円以上のプランで宿泊すると、最大3,000円割引。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:新潟県、山形県、福島県、群馬県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県居住者

・期間:2022年6月17日〜10月10日

※2022年8月1日〜8月3日は対象外

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書のp09:yuoiuyuyti提示が必要

・引用元:長岡観光コンベンション協会



【終了】【新潟県南魚沼市】雪恋 summer プレミアム旅行券

南魚沼市内の対象施設で使える10,000円分(8,000円分の宿泊専用券+2,000円分の地域利用券)の「雪恋 summer プレミアム旅行券」を7,000円で販売(1人1泊あたり1冊購入可能)。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・販売期間:2022年7月15日〜9月22日

・利用期間:2022年7月23日〜9月30日

※クーポン利用期限:2022年10月1日

・引用元:南魚沼市観光協会



【終了】【新潟県上越市】今こそ上越泊まっトク?♪ 上越市宿泊割引キャンペーン

上越市内の対象施設に1人1泊あたり3,000円から9,999円のプランで宿泊すると、50%割引、10,000円以上のプランで宿泊すると、5,000円割引。

※終了

・対象者:対象施設宿泊者

・期間:2022年1月21日〜2022年8月31日

※新規予約停止期間 2022年1月21日〜3月8日

※2022年3月9日から新規予約受付を再開。2022年3月11日宿泊分から割引対象

・引用元:上越観光コンベンション協会



【終了】【新潟市岩室温泉】ダブル割キャンペーン

岩室温泉、田ノ浦温泉、角田山温泉内の対象施設に13,200円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり2,000円割引。また、対象の食事&入浴プランを5,500円以上利用すると、1人あたり1,000円割引。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:新潟県、山形県、福島県、群馬県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県居住者

・販売期間:2022年4月1日〜7月24日

・宿泊期間:2022年4月1日〜7月31日

※ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:岩室温泉観光協会



【終了】【新潟県新発田市】今・得キャンペーン プラス

新発田市内の対象施設に「今・得プラン」で宿泊すると、1組あたり指定の施設で飲食やおみやげの購入などに使える6,000円分の特典をプレゼント。

※終了

・対象者:国内居住者

・期間:2020年9月1日〜11月30日

・引用元:新発田市



【終了】【新潟県上越市】上越市泊まって応援キャンペーン

上越市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり宿泊料金を最大30%割引。

※終了

・対象者:対象施設宿泊者

・期間:〜2021年3月14日

・引用元:上越観光コンベンション協会



【富山県】とやま応援キャンペーン(3/12更新)

富山県内の対象施設に宿泊、または交通付き旅行商品で宿泊(1泊)すると、1人あたり最大20,000円割引。また、交通付き旅行商品で2泊以上宿泊すると、1人あたり最大30,000円割引。また、周遊型旅行商品で新潟・富山・石川・福井のいずれか2県以上に宿泊すると、1人あたり最大35,000円割引。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・予約開始:2024年3月8日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:富山県



【富山県】とやま応援クーポンキャンペーン(4/7更新)

富山県内の対象施設に1人10,000円以上で宿泊、または日帰り旅行で利用すると、富山県内の登録店で使える3,000円分の電子クーポンを配布。2024年3月16日(北陸応援割開始日)以降は、1人5,000円以上で宿泊、または日帰り旅行で利用すると、1,000円分の電子クーポンを配布。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:2024年2月20日〜4月27日 ※上限に達したため、2024年4月7日で終了予定

・利用期限:2024年4月28日

※専用アプリ「とやマネー」のダウンロードが必要

・引用元:富山県



【富山県射水市】射水寄ってかれクーポン(3/12追加)

射水市内の対象施設に宿泊すると、射水市内の登録店で使える2,000円分の「射水寄ってかれクーポン」を配布。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:〜2024年4月26日

・引用元:射水市観光協会



【終了】【富山県高岡市】高岡で泊まってかれ!お食事クーポン半額キャンペーン

高岡市内の対象施設に宿泊すると、高岡市内の登録店で使えるメニュー限定のお食事クーポン「高岡彩食 TAKAOKA SAIJIKI」(クーポン券は1,000円分、2,000円分、3,000円分、5,000円分の4種類)を通常価格の半額で購入可能。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月16日〜2024年3月31日

・引用元:高岡市

【終了】【富山県滑川市】滑川市観光応援クーポン

滑川市内の対象施設に宿泊すると、滑川市内の登録店で使える2,000円分の電子クーポン券「滑川市観光応援クーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年5月10日〜11月30日

・引用元:滑川市観光協会



【終了】【富山県】とまって富山、もらって富山 春のキャンペーン

富山県内の対象施設に宿泊すると、富山の特産品(5,000円相当)が当たる抽選に応募できる。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2023年3月1日〜3月31日

第2弾 2023年4月1日〜4月30日

第3弾 2023年5月1日〜5月31日

第4弾 2023年6月1日〜6月30日

第5弾 2023年7月1日〜7月31日

第6弾 2023年8月1日〜8月31日

第7弾 2023年9月1日〜9月30日

※公式サイトから応募。1グループあたり応募用IDが記載された応募用紙を1枚配布

※アンケートへの回答が必要

・引用元:富山県



【終了】【富山県氷見市】氷見市とくとくギフト券

氷見市内の対象施設に1人1泊あたり5,000円以上で宿泊すると、氷見市内の登録店で使える1,000円分の「氷見とくとくギフト券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜9月30日

・クーポン利用期限:2023年10月1日

・引用元:氷見市観光協会



【終了】【富山県魚津市】魚旅×MiraPayキャンペーン 第3弾

魚津市内の対象施設や登録店で使える1枚9,000ポイント分(9,000円分)の電子地域通貨「MiraPay(ミラペイ)」カードを、3,000円で販売(先着1,000名)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・申込期間:2023年1月10日〜1月31日

・第1回申込締切:2023年1月15日

・第2回申込締切:2023年1月18日

・第1回当選通知発送:2023年1月20日

・第2回当選通知発送:2023年1月25日

・第1弾引換交換期限:2022年10月31日

・第2弾引換交換期間:2022年11月11日〜2023年2月28日

・第3弾引換交換期間:2023年1月25日〜2月28日

※1人2枚まで申し込み可

・引用元:「令和4年度魚旅×MiraPayキャンペーン」申込事務局



【終了】【富山県黒部市】くろべで泊まろう!!「がんばる黒部」宿泊キャンペーン

黒部市内の対象施設で利用できる、AまたはBいずれかの宿泊割引クーポンを配布。

A:10,000円分の宿泊割引クーポン(1泊以上の宿泊で配布)

B:20,000円分の宿泊割引クーポン+黒部市内の登録店で使える600円分の「宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン」(2泊以上の宿泊で配布)

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者(18歳以上)

・応募期間:2022年10月26日〜11月8日、ハガキの場合は2022年11月8日必着

・利用期間:2022年12月1日〜2023年2月28日

・必要書類:宿泊割引クーポン(原本)・本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※公式サイトまたはハガキにて申込み

※応募多数の場合は抽選。当選者のみ当選通知(宿泊割引クーポン)を郵便にて発送

※2022年12月28日〜2023年1月3日は対象外

・引用元:黒部・宇奈月温泉観光局



【終了】【富山県富山市】とやまに泊まってエンジョイキャンペーン

富山市内の対象宿泊施設で使える10,000円分の割引クーポンを、抽選で10,000人に配布(うち3,000人分は富山市民枠)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:18歳以上の富山県、石川県、福井県、新潟県、長野県、岐阜県居住者(2022年7月1日現在)

・応募期間:2022年4月28日〜5月31日

・利用期間:2022年7月1日〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:「とやまに泊まってエンジョイキャンペーン」事務局



【終了】【富山県高岡市】高岡で泊まってかれ!宿泊応援キャンペーン

北陸新幹線でJR新高岡駅を利用し、高岡市内の対象施設に宿泊すると1人1泊あたり1,500円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:北陸新幹線でJR新高岡駅を利用する富山県外居住者

・期間:2022年7月4日〜12月31日

・必要書類:本人確認書類・キャンペーン利用券(新高岡駅観光交流センターにて配布。高岡市観光協会公式サイトからもダウンロード可。JR新高岡駅にて日付入り専用スタンプ押印が必要)

※現地決済に限る

・引用元:高岡市観光協会



【終了】第2弾!【富山県氷見市】氷見市プレミアム宿泊券

氷見市内の対象施設で使える宿泊券15,000円分を10,000円で販売。

★Go To トラベルと併用可能

※終了

・対象者:Go To トラベルキャンペーンに準ずる

・販売期間:2021年5月10日〜2022年1月31日

・利用期間:2021年5月10日〜2022年2月1日チェックアウトまで

・引用元:氷見市観光協会



【石川県】いしかわ応援旅行割(3/12追加)

新潟県内の対象施設に宿泊、または交通付き旅行商品で宿泊(1泊)すると、最大20,000円割引。また、交通付き旅行商品で2泊以上宿泊すると、最大30,000円割引。また、周遊型旅行商品で、新潟・富山・石川・福井のいずれか2県以上に宿泊すると、最大35,000円割引。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・予約開始:2024年3月12日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:石川県



【石川県加賀温泉郷】加賀温泉郷みらい宿泊券(2022/5/2更新)

加賀温泉郷内の対象施設で、未来に使える特典付きのお得な宿泊プランを販売。また、共通みらい宿泊券は10,000円分を9,500円、5,000円分を4,750円で販売。

・対象者:日本国内居住者

・期間:施設により異なる

・引用元:かいねや加賀



【終了】【石川県輪島市、珠洲市、穴水町、能登町】奥能登応援旅行割

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。また、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町内の登録店で使える電子クーポン券を最大2,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月21日〜11月30日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:いしかわ旅行割キャンペーン事務局



【終了】【石川県加賀市、小松市、能美市、白山市】白山白川郷ホワイトロード「温泉に泊まって」片道無料キャンペーン

石川県の片山津、山代、山中、あわづ、辰口温泉、白山温泉郷内の対象施設に自家用車等を利用して2名以上で宿泊すると、ホワイトロード通行料金の片道分を、普通自動車は1,700円割引、軽自動車は1,400円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年6月9日〜11月10日(有料区間の閉鎖日まで)

・利用期限:宿泊日の翌日

・必要書類:宿泊前にホワイトロードを利用した場合はホワイトロード利用時の領収書(宿泊後にホワイトロードを利用する合は無料利用券を配布 ※有効期限あり)

・引用元:石川県観光連盟



【終了】【石川県輪島市】わじまに泊まろうキャンペーン

輪島市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜9月30日(2023年8月10日〜8月25日は対象外)

※1人1泊あたり3,000円未満の場合は対象外

・引用元:輪島市観光協会



【終了】【石川県輪島市】わじまで満タン!ドライブキャンペーン

自家用車またはレンタカーを利用し、輪島市内の対象施設に宿泊すると、輪島市内の登録店で使えるクーポン券「リッター30円割引券」(給油1リットルにつき30円割引、満タンまで利用可)を自家用車またはレンタカー1台につき1枚配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜9月30日

・クーポン利用期限:2023年10月1日

※割引券1枚につき1回のみ利用可

・引用元:輪島市観光協会



【終了】【石川県珠洲市】珠洲市宿泊ドライブキャンペーン

自家用車またはバイクを利用し、珠洲市内の対象施設に宿泊すると、珠洲市内の登録店で使える「ガソリン30円割引チケット」(給油1リットルあたり30円割引、満タンまで利用可)を、自家用車またはバイク1台あたり1枚配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月20日〜2023年3月31日

・引用元:珠洲市



【終了】【石川県白山市】いいとこ白山宿泊応援割引

白山市内の対象施設に1人1泊あたり6,000円以上のプランで宿泊すると、2,000円割引。白山ろく(河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰地域)の対象施設に宿泊した場合、さらに2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:白山市居住者

・期間:〜2023年3月30日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:白山市観光連盟



【終了】【石川県小松市】こまつ宿泊応援割事業(第2弾)

小松市内の対象施設に6,000円以上で宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年3月1日〜

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:小松市



【終了】【石川県金沢市】五感にごちそう金沢冬期宿泊キャンペーン

金沢市内の対象宿泊施設や旅行代理店が企画した、宿泊施設(または飲食店)での食事付き宿泊プラン、または伝統工芸や文化などの体験プログラムと宿泊がセットになったプランをいずれも1人1泊あたり6,000円以上で利用すると3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・予約開始:2022年12月19日

・宿泊期間:2023年1月4日〜2月28日までの平日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:金沢市観光協会



【終了】【石川県宝達志水町】宿泊キャンペーン2022 in 宝達志水町

宝達志水町内の対象施設に宿泊すると、宝達志水町の名産品か、同町内の登録店で使える3,000円分の「ほっぴーさん商品券」のいずれかを配布(先着2,000名)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜11月30日

・引用元:宿泊キャンペーン2022 in 宝達志水町



【終了】【石川県七尾市】七尾版GoToトラベル推進事業

七尾市内の対象施設に1室1泊あたり20,000円以上のプランで宿泊すると、10,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(交通付旅行は対象外)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜10月31日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:七尾市



【終了】【石川県羽咋市】羽咋に泊まってお得な'22!!

羽咋市内の対象施設に宿泊すると、羽咋市内の登録店で使える3,000円分の地域商品券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月3日〜10月30日

・引用元:羽咋市



【福井県】ふくいdeお得キャンペーン(3/12更新)

福井県内の対象施設に宿泊、または交通付き旅行商品で宿泊(1泊)すると、1人あたり最大20,000円割引。また、交通付き旅行商品で2泊以上宿泊すると、1人あたり最大30,000円割引。また、周遊型旅行商品で新潟・富山・石川・福井のいずれか2県以上に宿泊すると、1人あたり最大35,000円割引。

・対象者:日本国内居住者、訪日旅行者

・期間:2024年3月16日〜4月26日 ※なくなり次第終了

・予約開始:2024年3月8日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:福井県



【福井県あわら市】宿泊費補助(仮称)(3/12追加)

【終了】【福井県高浜町】若狭ふぐお食事割引キャンペーン

「北陸応援割」の期間終了後、あわら市独自の宿泊費補助を開始予定。※詳細はわかり次第、更新します。・引用元:中日新聞(2024年3月7日付)

高浜町内の対象施設にて1人あたり5,000円以上で若狭ふぐの食事をすると、2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月15日〜2024年3月10日(2023年12月15日〜2024年1月8日は対象外)

・引用元:若狭高浜観光協会



【終了】【福井県】ふくいdeお得クーポン

70歳以上で、平日に福井県内の対象施

設に1人1泊3,000円以上で宿泊すると、福井県内の登録店やタクシーなどで使えるクーポンを1人1泊あたり1,000円分配布。

⇔翹無鐔纂圓嶺南の対象施設に1人1泊3,000円以上で宿泊、または嶺南居住者が嶺北の対象施設に1人1泊3,000円以上で宿泊すると、福井県内の登録店やタクシーなどで使えるクーポンを1人1泊あたり1,000円分配布

2名以上の家族・グループで福井県内の対象施設に1人1泊3,000円以上で宿泊すると、福井県内のタクシー・レンタカー・運転代行で使える交通クーポンを1グループ1泊あたり2,000円分配布。

な^羝居住者(2名以上のグループ)が、福井県内の対象旅行会社で県外への交通付宿泊旅行を予約すると、福井県内のタクシー・レンタカー・運転代行で使える交通クーポンを1グループ1泊あたり2,000円分配布。

※終了

・対象者: Νは日本国内居住者、◆Νい亙_県居住者

・期間:2023年9月1日〜10月31日

・クーポン利用期限:2023年9月1日〜9月15日宿泊分は2023年9月20日、2023年9月16日〜9月30日宿泊分は2023年10月5日、2023年10月1日〜10月15日宿泊分は2023年10月20日、2023年10月16日〜10月31日宿泊分は2023年11月5日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:福井県観光連盟



【終了】【福井県越前町】越前町レンタカー2,000円キャッシュバックキャンペーン 2022-23

レンタカーで越前町を旅行し、越前町内の対象施設にて5,000円以上利用すると、1旅行1台まで2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月31日

・必要書類:領収書(レシート可)・レンタカーの貸渡契約書・運転免許証

※道の駅越前内の観光案内所(越前町観光連盟)で必要書類を提示

・引用元:越前町観光連盟



【終了】【福井県越前町】越前町タクシー利用割引券「えちぜんタク割」

越前町内の対象施設で宿泊または飲食をすると、越前町内の対象タクシー利用時に使えるタクシー割引券を、小型1台2,000円分、ジャンボ1台5,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月31日

※越前町外の発着は利用不可

※タクシーの支払額が割引額以下の場合は利用不可

※1旅行2台まで

※1週間前までに予約が必要

・引用元:越前町観光連盟



【終了】【福井県福井市】お得な福井の冬遊び! スキー、スケートが平日半額キャンペーン

福井市内の対象スキー場のリフト券やスケート場の利用料金を、平日のみ半額にて販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月17日

※福井県内の登録店で配布される割引券付チラシを利用、または専用予約サイトにて割引リフト券を購入

・引用元:福井市



【終了】【福井県福井市】福いいネ!クーポン

福井市内の対象施設で利用できる5,000円分の宿泊割引クーポン「福いいネ!クーポン」を抽選で15,000枚配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:18歳以上の福井県、石川県、富山県、新潟県、長野県、群馬県、埼玉県、岐阜県、京都府居住者

・応募期間:2022年7月1日〜7月26日

・利用期間:2022年9月1日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:福井市



【終了】【福井県能美市】第2弾!能ん美り(のんびり)宿泊キャンペーン

能美市内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。また、キャンペーン利用者の中から抽選で100名に5,000円相当の「のみブランド認証品」が当たる。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:石川県、富山県、福井県居住者

・期間:2022年10月11日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:能美市



【終了】【福井県越前町】越前町旅行クーポン券「カーニバルクーポン2022」

越前町内の対象施設や登録店で使える15,000円分(3,000円×5枚)のスマートフォン専用デジタルクーポンを10,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・申込期間:1回目 2022年7月1日

2回目 2022年8月1日

3回目 2022年9月1日

・利用期間:購入日〜2022年12月28日

※購入には会員登録が必要

・引用元:越前町観光連盟



【終了】【山梨県山中湖村】「GoTo 山中湖」キャンペーン

山中湖村内の対象施設に5,000円以上の対象プランで宿泊すると、1人1泊あたり1,000円割引。また、山中湖村内の登録店で使える1,000円分(1,000円券×1枚)の「山中湖クーポン券」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:第1弾 2022年6月1日〜7月15日

第2弾 2022年9月1日〜2023年2月28日(予定)

・クーポン利用期限:2023年3月31日

・引用元:山中湖観光協会



【終了】【山梨県甲府市】甲府に泊まろうキャンペーン

甲府市内の対象施設に直接予約して宿泊すると、最大8,000円割引。大人2人以上を含み40,000円以上で予約すると、最大20,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年2月6日〜3月18日

・引用元:甲府市



【終了】【山梨県富士河口湖町】富士河口湖おもてなし割

富士河口湖町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。また、富士河口湖町内の登録店で使える商品券を最大2,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年2月27日

※2022年12月28日〜2023年1月3日は対象外

・引用元:富士河口湖おもてなし割事務局



【終了】【山梨県早川町】宿泊クーポン券・立寄りサービス券

早川町内の対象施設で使える宿泊クーポン券2,000円分と、登録店で使える券1,000円分(500円券×2枚)の立寄りサービス券を南アルプスプラザの総合案内所(9〜17時、無休)で配布。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年7月16日〜

・クーポン利用期限:立ち寄りサービス券のみ利用の場合は、発行当日のみ有効

※クーポン券の発行は1人あたり1日1回限り。申請書への記入が必要

・引用元:早川町観光協会

長野県 ふっこう割

長野県のお得な旅行クーポンなど、最新&お得な情報を、わかりやすく!

【終了】【静岡県伊東市】伊東宿泊キャンペーン

伊東市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月4日〜2024年2月28日

※旅行事業者により実施期間が異なるので公式サイトを要確認

・引用元:伊東観光協会



【終了】【静岡県三島市】三島市タクシーツアー割引キャンペーン

三島市内の対象タクシーツアーを利用し、下記´△乏催すると、料金が最大42%割引。

“地または着地が三島市内であること

行程中に三島市内の観光施設に1か所以上立ち寄ること

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜2024年2月29日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:三島市観光協会



【終了】【静岡県浜松市】もっぺん浜松 いかまいか!キャンペーン

浜松市内の対象施設に宿泊すると、抽選で宿泊金料金と同額程度(1人あたり最大10,000円分)を、次回宿泊時に利用できるクーポンとして配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者(18歳以上)

・期間:2023年3月18日〜9月30日

・クーポン利用期間:2023年6月15日〜2024年2月1日宿泊分

・必要書類:対象施設に宿泊した事がわかる領収書、郵送の場合は必要事項を記入した応募用紙(様式は任意、または公式サイトからダウンロード)

※LINE応募の場合、公式サイト掲載の二次元コードからLINEアプリでお友達登録が必要。郵送の場合、必要事項を記入して事務局まで送付

※当選発表は随時予定。LINE応募の場合、LINE公式アカウントから当選通知。郵送にて応募の場合、郵送にて紙の「当選通知兼クーポン」を送付

・引用元:もっぺん浜松 いかまいか!キャンペーン運営事務局



【終了】【静岡県牧之原市】RIDE ON MAKINOHARA誘客キャンペーン

牧之原市内の対象施設に宿泊すると、牧之原市内の登録店で使える3,000円分の「牧之原市共通商品券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2023年7月15日〜8月31日(山梨県、長野県居住者)

第2弾 2023年9月1日〜2024年1月31日

※1人1泊あたり3,000円未満の場合は対象外

・引用元:牧之原市



【終了】【静岡県富士宮市】きて宮クーポン2023

富士宮市内の登録店で使える13,000円分のクーポンを、10,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年7月11日〜

・期間:2023年7月20日〜2024年1月19日

・引用元:富士宮市観光協会



【終了】【静岡県浜松市】どこ泊まる浜松 宿泊応援キャンペーン

浜松市内の対象施設に対象の宿泊予約サイトで配布する割引クーポンを利用して予約すると、1予約あたり最大12,000円分円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・クーポン配布期間:2023年9月11日〜2024年1月14日

・宿泊可能期間:2023年9月15日〜2025年1月14日

・引用元:浜松・浜名湖ツーリズムビューロー



【終了】【静岡県浜松市】家康公ゆかりの地 出世の街 浜松 観光キャンペーン

浜松市内の対象施設に5,000円以上のプランで予約すると、1予約あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月8日〜4月30日

・引用元:浜松・浜名湖ツーリズムビューロー



【終了】【静岡県袋井市】ふくろいスポ泊応援キャンペーン第2弾

袋井市内の対象施設にスポーツを目的とした旅行で宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2022年5月28日〜2023年2月20日

・申請期間:2022年5月28日〜2023年2月28日

・必要書類:対象施設の宿泊とスポーツ施設の利用が確認できる書類

・引用元:袋井市



【終了】【静岡県沼津市】団体旅行キャンペーン

沼津市内の対象施設に8人以上で1人1泊あたり10,000円以上のプランで宿泊し、同市内の登録店を1つ以上利用すると、1人あたり10,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年2月27日

※沼津市内の旅行会社での申込みが必須

・引用元:沼津観光協会



【終了】【静岡県松崎町】まつざきわり

松崎町内の対象施設に宿泊すると、1人あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能 (施設により異なるため要確認)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜2023年2月28日

・引用元:松崎町観光協会



【終了】【静岡県静岡市】冬旅しぞ―か商品券キャンペーン

静岡市内の対象施設に4,000円以上で宿泊すると、静岡市内の登録店で使える1,000円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月21日〜2023年2月12日

※施設によって商品券の配布期間や配布条件が異なる場合あり

・引用元:静岡市ホテル旅館協同組合





【終了】【静岡県川根本町】川根本町レンタカー利用宿泊割引プラン

JRの駅等からレンタカーを利用し、川根本町内の対象施設に宿泊すると、レンタカー1台あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜12月7日

※宿泊予約時に本プラン利用の旨を伝えることが必要

・引用元:川根本町観光協会





【終了】【静岡県南伊豆町】 伊勢海老まつり特別割引キャンペーン

南伊豆町観光協会公式サイト掲載のプランを利用して、南伊豆町内の対象施設に2名以上で宿泊すると、5,000円割引。夕飯時には伊勢海老メニューを提供(調理方法はボイル、鬼殻焼き、刺身から選択可。宿により異なる場合あり)。また、南伊豆町内の登録店で使える3,000円分(1,000円券×3枚)の体験クーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年9月15日〜11月22日

・利用期間:2022年10月1日〜11月30日

・クーポン利用期限:2022年12月4日

※体験クーポン券は宿泊料振込み後、南伊豆町観光協会から発送

・引用元:南伊豆町観光協会



【終了】【静岡県御前崎市】おいでよ!おまえざき!宿泊割

御前崎市内の対象施設に10,000円以上の対象プランで宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。また、御前崎市内の登録店で使える2,000円分の地域共通クーポンを配布。

※終了

・対象者:静岡県、山梨県、長野県居住者

・期間:2021年12月28日〜2022年8月31日

※2022年1月15日〜3月21日は新規予約受付を停止していたが、2022年3月22日から新規予約受付を再開

・引用元:おいでよ!おまえざき!宿泊割



【終了】【静岡県静岡市】Go To しずおか商品券

静岡市内の対象施設に1人1泊6,000円以上のプランで宿泊すると、飲食店等で使える2,000円分の「Go To しずおか商品券」を配布。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:1人1泊6000円以上の対象プラン宿泊者

・配布期間:2020年10月1日〜11月30日

・宿泊期間:〜2020年12月6日

・引用元:するが企画観光局



【終了】【静岡県焼津市】焼津のお宿 泊まってねキャンペーン「宿泊助成キャンペーン」

対象のオンライン旅行会社からクーポンを取得し、焼津市内の宿泊施設を予約すると、宿泊料金が最大10,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年10月15日順次〜2021年1月1日 ※予約サイトごとに開始時期が異なる。サイト要確認。 ※なくなり次第終了

・引用元:焼津のお宿 泊まってねキャンペーン事務局



【終了】【静岡県焼津市】焼津のお宿 泊まってねキャンペーン「特産品プレゼントキャンペーン」

焼津市内の対象施設に宿泊すると、焼津の魅力が詰まった特産品5,000円相当を、抽選で3,000人にプレゼント。

※終了

・対象者:焼津市内対象施設に宿泊された方

・期間:2020年11月15日チェックイン〜2021年2月28日

・抽選時期:1回目:11月15日〜12月31日(1月抽選)/2回目:1月1日〜2月28日(3月抽選)

・引用元:焼津のお宿 泊まってねキャンペーン事務局



【終了】【愛知県瀬戸市】おでかけ瀬戸 街めぐりクーポンBOOK

瀬戸市内の対象施設に宿泊すると、瀬戸市内の登録店で使えるクーポンBOOKを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年11月1日〜2024年3月31日

・引用元:瀬戸内まるっとミュージアム・観光協会



【終了】【愛知県豊田市】とよた宿割

豊田市内の対象施設に5,000円以上のプランで宿泊すると、最大15,000円割引(宿泊事業者経由で予約した場合。旅行会社経由で予約した場合は最大5,000円割引)。また、豊田市内の登録店で使える「地域クーポン」を最大4,000円分配布。

※終了

[となりのとよた割]

ジブリパークチケット(入園日がチェックインからチェックアウトの期間内のものに限る)の半券(紙・電子)を、宿泊した豊田市内の対象施設に提示すると、豊田市内の登録店で使える「地域クーポン」を1人1泊あたり1,000円分追加で配付。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年5月8日〜2024年1月31日

・引用元:とよた宿割運営事務局



【終了】【愛知県名古屋市】名古屋に泊まろう! シャチ泊

名古屋市内の対象施設の宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。また、名古屋市内の登録店で特典が受けられる「名古屋で観パイキャンペーン」を1人あたり1枚配布(1店舗1回の利用につき1人1特典利用可能。特典内容は店舗により異なる)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(プレミアム付き宿泊券(電子・紙)は併用不可)

・対象者:オンラインまたは旅行会社での予約は制限なし。宿泊券(電子・紙)は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県、新潟県居住者

・販売期間:第1期 2022年5月23日〜8月31日

第2期 2022年9月1日〜11月30日

第3期 2022年12月1日〜2023年2月28日

・宿泊期間:2022年6月1日〜2023年2月28日(「名古屋で観パイキャンペーン」の特典利用は2023年3月1日まで)

※宿泊券(電子)は2022年10月23日をもって利用期間終了

※宿泊券(紙)は2023年1月20日をもって利用期間終了

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:名古屋に泊まろう!「シャチ泊」事務局



【終了】※2022年3月22日から事業再開【愛知県豊田市】とよた宿割クーポン

豊田市内の対象施設に宿泊事業者を経由して対象プランで宿泊すると、50%割引。旅行事業者を経由して対象プランを利用すると、50%割引(宿泊プランは上限5,000円、日帰りプランは上限3,000円)。

※終了

・対象者:制限なし 愛知県居住者

・期間:2021年10月1日〜2022年3月31日 2022年3月22日〜5月8日

・引用元:とよた宿割



【終了】【岐阜県下呂市・瑞浪市】下呂温泉×瑞浪 ゆったりクーポン

下呂市内の対象施設に宿泊すると、瑞浪市内の登録店で使える1,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2023年11月23日〜2024年1月31日

・引用元:瑞浪市



【終了】【岐阜県恵那市】恵那泊キャンペーンチケット

恵那市内の対象施設で使える6,000円分の「恵那泊チケット」を5,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年3月25日〜9月30日

※対象施設で販売。チケットの利用は購入した対象施設のみで、宿泊代金、飲食代、みやげ購入代金などに使用可

・引用元:恵那市



【終了】【岐阜県白川村】2023年白川郷「春一番」誘客2大キャンペーン

白川村の対象施設や登録店にて割引キャンペーンを実施。

稜鮴邏申蒜駘縮鵐ャンペーン]

白川村内の対象施設に宿泊すると、1人あたり最大5,000円割引(白川郷観光協会公式サイトからの宿泊予約に限る)。

◆稜鮴邏QRキャッシュレス割引キャンペーン]

白川村内の登録店で二次元バーコードでキャッシュレス決済をすると、支払い時に20%割引。

※終了

・対象者:,脇本国内居住者、△惑鮴鄲竺圧鐔纂

・期間:2023年2月1日〜3月31日

・必要書類:,亘椰由稜Ы駑燹Ε錺チン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:白川村



【終了】【岐阜県飛騨市】Go to Skiキャンペーン

飛騨市内の対象施設に宿泊すると、飛騨市内の対象スキー場で使えるリフト券1日券(半日券2枚も可)を半額相当で購入できる助成券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:各対象スキー場の2022年度営業期間(ひだ流葉スキー場:2022年12月17日〜2023年3月5日営業予定、"kawaii"飛騨かわいスキー場:2022年12月24日〜2023年3月19日営業予定)

・引用元:飛騨市



【終了】【岐阜県岐阜市】岐阜市限定ぎふ旅コイン宿泊キャンペーン(第2弾)

岐阜市内の対象施設に5,000円以上のキャンペーン対象プランで宿泊すると、市内の登録店で利用できる電子観光クーポン「岐阜市限定ぎふ旅コイン」を1人1泊あたり(または1室1泊あたり)2,000円分配布。

※「岐阜市限定ぎふ旅コイン」は、全国旅行支援「"ほっと一息、ぎふの旅"キャンペーン」で実施している電子クーポン「ぎふ旅コイン」の岐阜市内限定版。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜2月27日

・電子クーポン利用期限:ポイント取得から1週間

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※専用アプリ「ぎふ旅コイン」のダウンロードが必要

・引用元:岐阜観光コンベンション協会



【終了】【岐阜県高山市】福地温泉みらい応援券 第4弾

福地温泉の対象宿泊施設で使える6,000円の助成券を3,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月7日〜 ※なくなり次第終了

※各宿泊施設ごとに使用できる枚数や宿泊プラン、利用可能日が異なる

・引用元:福地温泉観光協会



【終了】【岐阜県下呂市、高山市、飛騨市、白川村】飛騨牛1,000人山分けキャンペーン

下呂市、高山市、飛騨市、白川村内の対象施設に1泊2食以上のプランで宿泊すると飛騨牛が当たるスクラッチキャンペーンに参加できる。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜10月30日

※1予約につき代表者1名のみ参加可。スマートフォンが必要(スクラッチ用QRコードをスマートフォンで読み取り、簡単なアンケートに回答後、スクラッチを削ると当落が表示される)

※キャンペーン参加は期間中1回のみ

※牛肉の部位指定は不可

・引用元:下呂市



【終了】【岐阜県白川村】第1弾 白川郷宿泊キャンペーン

白川郷観光協会の宿泊予約サイトを利用して対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。

※終了

・対象者:2022年6月16日〜6月30日は県民割「“ほっと一息、ぎふの旅”キャンペーン」対象県(岐阜県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県)以外の居住者

2022年7月1日〜8月31日は制限なし

・期間:2022年6月16日〜8月31日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:白川郷観光協会



【終了】【岐阜県高山市】湯けむり”とくとく”キャンペーン

高山市内の対象施設に宿泊すると、最大6,000円割引(施設により割引額は異なる)。また、高山市内の登録店や施設で使える500円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年3月22日〜5月14日

・引用元:奥飛騨温泉郷観光協会



【終了】【岐阜県恵那市】恵那市観光商品券

恵那市内の対象施設で使える1冊6,500円分の観光商品券を5,000円で販売。※1人あたり3冊まで購入可能

※終了

・対象者:制限なし

・販売:2020年8月1日〜 ※なくなり次第終了

・観光商品券利用期限:2021年1月14日

・引用元:恵那市観光交流課



【終了】【岐阜県恵那市】お買物も楽しめる お得な宿泊クーポン

指定の旅行会社サイトに掲載されるクーポンを取得し、恵那市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、10,000円以上の宿泊の場合大人1人あたり宿泊2,000円割引、観光商品券1,000円分などの特典が付く。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:Go To トラベルキャンペーンに準ずる

・期間:販売サイトにより異なる ※なくなり次第終了

・引用元:恵那市観光交流課



【終了】【岐阜県恵那市】カッとく!応援チケット!第3弾

恵那市内の対象施設で使える5,000円分(500円×10枚)のチケットを、3,500円で販売。チケットは宿泊施設や飲食店等の中から選択可能。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:各取り扱い店に問合せ

・引用元:恵那市



【終了】【岐阜県高山市・飛騨市・白川村】〜飛騨お目覚め宣言〜飛騨あんしんの旅キャンペーン

高山市、飛騨市、白川村による共同キャンペーン。それぞれ、宿泊割引や観光施設の入場無料などのサービスが受けられる。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:市村により異なる

・引用元:飛騨市



【終了】【岐阜県飛騨市】“飛騨市あんしんの宿”特別宿泊プラン

飛騨市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:Go To トラベルキャンペーンに準ずる

・期間:2020年6月19日〜9月30日宿泊分まで

・引用元:飛騨市

三重県 ふっこう割

三重県のお得な旅行クーポンなど、最新&お得な情報を、わかりやすく!

近畿 ふっこう割

【終了】【滋賀県彦根市】ひこね宿泊キャンペーン

彦根市内の対象施設に宿泊すると、1室1泊あたり最大7,500円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2022年8月1日〜10月19日

第2弾 2022年11月15日〜2023年1月30日

※予約サイトに会員登録のうえ、クーポンの取得が必要

・引用元:彦根観光協会



【終了】【滋賀県甲賀市】甲賀市観光応援クーポン

甲賀市内の対象施設に宿泊すると、甲賀市内の登録店で使える「GOTO甲賀クーポン券」を1人1泊あたり2,000円分(500円×4枚)配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年4月1日〜

・クーポン利用期限:2022年12月31日

・引用元:甲賀市観光まちづくり協会



【終了】【京都府綾部市】綾部で体験してお得に宿泊キャンペーン

綾部市内の対象施設で実施する体験プログラムに参加し、宿泊すると、最大4,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年8月1日〜2023年3月9日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:綾部市観光協会



【終了】【京都府舞鶴市】ヅルいい舞鶴満喫クーポン

専用サイト「もうひとつの京都」でアンケートに答えると、舞鶴市内の対象宿泊施設で使える1,000円分の電子クーポン券を配布。また、舞鶴市内の登録店で使える4,000円分のクーポン券と、「赤れんが博物館」「舞鶴引揚記念館」「五老スカイタワー」「田辺城資料館」「舞鶴ふるさと発見館」で使える無料入場券3枚を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月16日〜10月11日

・クーポン利用期限:2023年1月10日

※アンケート回答には専用サイト「もうひとつの京都」への会員登録が必要

※2022年11月中旬〜2023年1月上旬にも同キャンペーンを実施予定

・引用元:舞鶴観光協会



【終了】【京都府宮津市】宮津天橋立旅得キャンペーン【秋冬版】

宮津市内の対象施設に2〜5名で60,000円以上のプランで予約すると15,000円の割引クーポン、2〜4名で45,000円以上のプランで予約すると9,000円の割引クーポン、2〜3名で30,000円以上のプランで予約すると3,000円の割引クーポンを配布。また、宮津市内の登録店で使える1,000円分(500円券×2枚)の地域限定クーポンを配布(先着5000名)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月11日〜12月25日

・クーポン利用期限:2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:宮津市



【終了】【京都府和束町】茶源郷和束おもてなし観光キャンペーン

和束町に観光目的で訪れた人に、和束町内の登録店で使える1,000円分の「茶源郷和束おもてなし商品券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年4月23日〜12月25日

・配布場所:和束町観光案内所

・必要書類:奈良交通和束木津線のバス車内で運転手が発行する乗車証明書、または「もうひとつの京都周遊パス(お茶の京都エリア)」

・引用元:和束町



【終了】【京都府京都市】京都にち・とまキャンペーン 日曜に泊まってお得に過ごそう

京都市内の対象施設に⽇曜(翌⽇が祝⽇の⽇曜を除く)に宿泊すると、京都市内の登録店で使える3,000円分の電⼦地域クーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・対象宿泊日:2022年8月21日、8月28日、9月4日、9月11日、9月19日、9月25日、10月2日、10月10日、10月16日、10月23日、10月30日

・電子クーポン利用期間:2022年8月21日〜11月2日

・電子クーポン利用期限:発行日を含む3⽇間

※2022年9月配布の引換券コード利用期限は2022年9月28日

・引用元:京都「にち・とま」キャンペーン事務局



【終了】【京都府京丹後市】京丹後に泊まろうクーポン

京丹後市内の対象施設で使える5,000円分の宿泊券「京丹後に泊まろうクーポン券」を、2,500円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年8月1日〜 ※上限に達したため終了

・利用期間:2022年9月1日〜10月31日

※クーポン券は現地精算の場合のみ利用可

※対象施設に5,000円以上で宿泊する場合のみ利用可(ほか割引と併用する場合も、割引後の支払額が5,000円以上の場合のみ利用可)

・引用元:京丹後市



【終了】【大阪府堺市】堺旅キャンペーン

堺市内の対象施設に公式サイト掲載の6,000円以上のプランのツアーに参加すると、最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月9日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※全国旅行支援との併用についてはツアー催行事業者に要問合せ

・引用元:堺旅キャンペーン事務局



【終了】【大阪府】WaO特典

大阪府内の対象施設で「Wao特典」のスマホ画面を提示すると、特典が受けられる。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:~2020年9月30日

・引用元:OSAKA DOWNTOWN of Japan



【奈良県下北山村、上北山村、川上村】旅費割引キャンペーン(仮称)(3/12追加)

下北山村、上北山村、川上村内の対象施設に交通付で宿泊すると、最大8,000円割引、宿泊のみは最大5,000円割引(予定)。2024年6月下旬ごろから3カ月間程度、実施予定。

※詳細はわかり、次第更新します。

・引用元:奈良新聞(2024年2月21日付)



【終了】【奈良県宇陀市】Udaステイキャンペーン

宇陀市内の対象施設に宿泊すると、最大15,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月31日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:宇陀市



【終了】【奈良県桜井市】桜井泊まってエンジョイキャンペーンプラス

桜井市内の対象施設に宿泊すると、桜井市内の登録店で使える5,000円分のクーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年2月28日

・クーポン利用期限:2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:桜井泊まってエンジョイキャンペーンプラス運営事務局



【終了】【奈良県橿原市】かしはら宿泊とくとくクーポン

橿原市内の対象施設に宿泊すると、樫原市内の登録店で使える電子クーポン「かしはら宿泊とくとくクーポン」を最大2,500円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜2023年2月28日

・電子クーポン利用期限:取得から3日間

※電子クーポンの利用には、公式サイトで事前申込が必要

・引用元:樫原市



【終了】【奈良県桜井市】桜井泊まってエンジョイクーポン

桜井市内の対象施設に宿泊すると、飲食店等で使える5,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:対象施設宿泊者

・期間:2020年10月1日〜2021年2月28日まで利用可能 ※なくなり次第終了

・引用元:桜井泊まってエンジョイキャンペーン事務局



【終了】【奈良県吉野町】「おかえりよしの」観光商品券プレゼント キャンペーン

吉野町内の対象施設に宿泊すると、1人あたり2,000円分の飲食店等で使える観光商品券を配布。

※終了

・対象者:対象施設宿泊者

・期間:2020年9月1日〜2021年2月28日

・引用元:吉野町



【終了】【兵庫県姫路市】姫路おもてなしクーポンキャンペーン

姫路市内の登録店で割引や特典が受けられる電子クーポン券「姫路おもてなしクーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・利用期間:2023年5月10日〜2024年3月31日

※クーポン利用可能回数は店舗により異なる

・引用元:姫路観光コンベンションビューロー



【終了】【兵庫県神戸市】ぐるり旅KOBE

神戸市内の対象施設を周遊できる「KOBE観光スマートパスポート」と、神戸市内の主要観光エリアを結ぶ周遊バスに1日乗り放題のチケット「Kobe 1-day loop bus ticket」を販売。

※終了

[KOBE観光スマートパスポート]

神戸市内の対象施設(最大49施設)が1日または2日間巡り放題になる電子周遊パスポートを販売。

・販売料金:プレミアム1day 1,800円(通常料金3,600円)、プレミアム2day 2,950円(通常料金5,900円)

・販売期間:2022年5月14日〜10月31日

・利用期限:2023年5月31日

[Kobe 1-day loop bus ticket]

神戸市内の主要観光エリアを結ぶ周遊バス「シティーループ」、「ポートループ」、神姫バスの路線バス(山手線・神戸空港線を含む神戸中心エリアを運行する路線バス)に1日乗り放題のチケットを半額で販売。

・販売料金:大人350円(通常料金 大人700円)

・販売期間:2022年5月14日〜10月31日

・利用期限:2022年12月31日

・対象者:日本国内居住者

・引用元: 神戸観光局



【終了】【兵庫県たつの市】たつのおもてなしキャンペーン 第3弾

たつの市内の対象施設に宿泊すると、たつの市内居住者は1人1泊あたり最大6,000円割引、たつの市外居住者は1人1泊あたり最大5,000円割引。また、6,000円以上で宿泊すると、次回宿泊時に使える宿泊券を最大1,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜2023年3月31日(宿泊券の配布は2023年2月28日まで)

・宿泊券利用期限:2023年3月31日

・必要書類:本人確認書類

※宿泊券の使用は1人1泊あたり1枚。配布時の精算には利用不可

・引用元:たつの市



【終了】【兵庫県養父市】養父市に泊まってスキー・スノボを楽しもう!

養父市内の対象施設に宿泊すると、養父市内の対象スキー場のリフト1日券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜2月20日

※引き換えできる宿泊証明書を、1人1泊あたり1枚配布

※宿泊当日、または翌日のみリフト1日券と引き換え可能な宿泊証明書を発行

・引用元:やぶ市観光協会



【終了】【兵庫県姫路市】姫路を巡って!レンタカー・タクシー割引キャンペーン 第2弾

姫路市内の対象のレンタカーや貸切観光タクシーの利用料金を割引。

※終了

[観光レンタカー]

姫路市内の対象のレンタカーを支払料金5,000円以上で利用すると、1台あたり3,000円割引。支払料金10,000円以上の場合は5,000円割引。以降5,000円毎に2,000円割引。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月3日〜2023年2月25日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

[観光タクシー]

姫路市内の対象の貸切観光タクシーを利用すると、最大50%相当割引。

”穎検定3級以上のドライバーが案内

▲織シー会社の指定可

I穎市内発着であれば近隣市町への観光可(料金が変更となる場合あり)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月3日〜2023年2月25日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

[宿泊割引]

姫路市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大7,000円割引。

・対象:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜2023年2月24日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:姫路観光コンベンションビューロー



【終了】【兵庫県宝塚市】づか割〜たからづか☆ときめき宿泊割〜

宝塚市内の対象施設にお得に宿泊できる宿泊プランを販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

※割引内容は対象施設により異なるので、公式サイトを要確認

・引用元:宝塚市



【終了】【兵庫県姫路市】旅する姫路!地域クーポン券

姫路城入城券を購入すると、姫路市内の登録店で使える800円分(子どもは240円分)の「旅する姫路!地域クーポン券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年2月15日

・クーポン利用期限:姫路城入城日から2日間

・引用元:旅する姫路!地域クーポンキャンペーン事務局



【終了】【兵庫県市川町】地域経済活性化事業

市川町内の対象施設に1泊2食付プランで宿泊すると、市川町内の登録店で使える商品券「市川Pay」を1人1泊あたり3,000円分配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜12月下旬終了予定

・クーポン利用期限:2023年1月31日

・引用元:市川町



【終了】【兵庫県朝来市】朝来市宿泊キャンペーン事業

朝来市内の対象施設に宿泊すると、1人あたり5,000円以上10,000円未満の宿泊料金で1品、1人あたり10,000円以上の宿泊で2品、2,000円分の特産品・おみやげを配布。複数名での宿泊の場合は、1部屋利用で最大4品を配布する。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月15日〜10月14日

・商品申込期限:2022年10月21日

※宿泊した対象施設からシリアルコード記載のカードを受け取り、専用サイトから申し込む(発送は約1カ月後)

・引用元:朝来市



【終了】【兵庫県淡路市】一万人プレミアムキャンペーン

淡路市内の対象施設で使える6,000円分のクーポン(おみやげ券3枚、飲食・宿泊・アミューズメント券3枚)を5,000円で販売。

※終了

・対象者:淡路島外からの観光客

・期間:2020年8月3日〜9月30日

・引用元:淡路市



【終了】【和歌山県】「蘇りの地、わかやま」 宿泊得々キャンペーン3rd

和歌山県内の対象施設を巡るスタンプラリーでスタンプを集めると、50,000円分のペア宿泊券をはじめ、和歌山県ならではの景品が当たる抽選に応募できる。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2020年9月1日〜2023年2月28日

※´△い困譴の方法で応募

仝式アプリ「わかやままるごとスタンプラリー」をダウンロードし、応募フォームに必要事項を入力後、宿泊した対象施設の領収書等の画像を添付して応募

∀族了蓋観光連盟公式サイトから応募用紙をダウンロードし(和歌山県内の各市区町村観光協会や対象施設等でも配布)、必要事項を記入後、宿泊した対象施設から宿泊証明をもらい、ハガキ裏面に貼付して応募

・引用元:和歌山観光連盟



【終了】【和歌山県田辺市】田辺市じもたびキャンペーン 第4弾

田辺市内の対象施設に5,000円以上のプランで宿泊すると、田辺市内の登録店で使える5,000円分の「田辺市プレミアム付商品券」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:和歌山県居住者

・期間:2022年6月16日〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・宿泊した対象施設で発行された領収書

・引用元:田辺市



【終了】【和歌山県有田市】有田市宿泊キャンペーン

有田市内の対象施設に夕食ありプランで宿泊すると、1人1泊あたり4,000円割引。夕食なしプランで宿泊すると、1人1泊あたり2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜11月30日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:有田市



【終了】【和歌山県高野町】聖地高野山応援プレミアム付商品券

高野町内の対象施設に宿泊すると、高野町内の登録店で使える1冊5,000円分の商品券を2,000円で販売。※1人1泊あたり1冊まで購入可能

※商品券5,000円分のうち2,000円分は対象施設でのみ利用可

※終了

・対象者:高野町外居住者

・期間:2022年5月20日〜11月30日

・引用元:高野町



【終了】【和歌山県白浜町】南紀白浜宿泊クーポン

南紀白浜エリアの対象施設に対象の宿泊予約サイトで配布する割引クーポンを利用して予約すると、1予約あたり最大9,000円割引。

※終了

・対象者:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県居住者

・利用期間:2022年9月15日〜10月31日

・引用元:南紀白浜観光協会



【終了】【和歌山県すさみ町】すさみ行っ得キャンペーン!

すさみ町内の対象施設で、宿泊またはアクティビティを利用すると、1人あたり最大2,000円分の観光施設や飲食店、ガソリンスタンド等で使える商品券を配布。

※終了

・対象者:対象施設を宿泊またはアクティビティの利用者

・配布期間:2020年9月19日〜10月31日

・利用期限:2020年11月30日

・引用元:すさみ町観光協会

中国・四国 ふっこう割

【終了】【鳥取県】鳥取県誘客促進キャンペーン

JRまたは飛行機を利用して鳥取県内の対象施設に10,000円以上で宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。

※終了

・対象者:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県内居住者

・期間:2023年11月1日〜2024年2月29日(申込は〜2024年2月25日)

・引用元:鳥取県



【終了】【鳥取県三朝町】三朝町内限定1,000円クーポン

三朝町内の対象施設に宿泊すると、三朝町内の登録店で使えるて1,000円分のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月5日〜

・引用元:鳥取県



【終了】【鳥取県岩美町】Go To いわみキャンペーン

岩見市内の対象施設を利用し(宿泊、食事、休憩など)、宿泊施設で配布されるアンケートに回答すると、最大5,000円割引。

※施設により適用条件が異なるので要問合せ

※終了

・対象者:日本国内居住者(緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象区域居住者は除く)

・期限:2023年2月28日

・引用元:岩美町



【終了】【鳥取県岩美町】冬の味覚キャンペーン

岩美町内の対象施設で料理付プラン(宿泊・日帰りは問わない)を利用し、アンケートに回答すると、最大10,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月6日〜2023年2月28日

・引用元:岩美町観光協会



【終了】【鳥取県倉吉市】もっと倉吉観光応援キャンペーン2022

倉吉市内の対象施設や登録店で使える7,000円分(飲食券500円×12枚、観光券500円×2枚)の飲食券+観光券1セットを5,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売・利用期間:2022年8月5日〜2023年2月28日

・引用元:倉吉観光MICE協会



【終了】【鳥取県三朝温泉】今だから三朝温泉!お得な連泊プラン

三朝温泉の対象施設で2泊以上すると、対象施設で特典・割引が受けられる「ラドンパスポート」と、対象施設で使える1,000円分の「ミササラドンクーポン」を配布。また、路線バス2日間乗り放題パス「2Dayパス」(通常1,300円)を500円で販売、レンタサイクルも通常料金の50%割引。

※終了

・対象者:三朝温泉で2泊以上した宿泊者

・期間:2022年4月4日〜2023年1月31日

・引用元:三朝温泉 公式サイト



【終了】【鳥取県】スペシャル・ウェルカニキャンペーン

鳥取県内の対象施設に宿泊したり、対象プランを利用すると、最大5,000円割引。また、旅行代金5,000円以上の旅行者には鳥取県内の対象施設等で利用できる「鳥取県プレミアムクーポン」を最大2,000円分配布。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:徳島県、香川県、愛媛県、高知県、山口県、岡山県、広島県、兵庫県居住者

・期間:2022年5月9日〜10月10日

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:「#WeLove山陰」& 「スペシャル・ウェルカニ」 キャンペーン事務局



【終了】【鳥取県三朝町】三朝温泉鳥取県民得々キャンペーン

三朝温泉内の対象施設に宿泊すると、三朝町居住者は最大3,000円割引、三朝町外居住者は最大2,000円割引。また、三朝温泉内の登録飲食店、みやげ物店、体験施設を利用すると、最大1,000円割引。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者:鳥取県居住者

・利用期間:2022年6月1日〜8月31日

※アンケートへの回答と本人確認書類の提出が必要

・引用元:三朝温泉 公式サイト



【島根県隠岐の島町】おき得乗船券(4/7更新)

隠岐島内の対象施設に1泊以上宿泊し、同島内の登録店で実施する観光体験に1つ以上参加すると、帰りのフェリー運賃(2等)・高速船が無料。高速船で来島した場合も、帰りの高速船が無料。フェリーで来島、帰りが高速船の場合、帰りの高速船が1,440円(子ども720円)。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年4月1日〜2025年3月31日 ※2024年4月27日〜5月6日、2024年8月10日〜8月17日、2024年12月21日〜2025年1月5日は対象外

・おき得乗船券(本土〜隠岐間片道運賃):フェリー2等大人3,510円・子ども1760円、高速船大人6,680円・子ども3,350円

※おき得乗船券は利用日を除いた3日前までに公式サイトから要予約

※おき得乗船券の有効期間は往路乗船日より14日間

※スタンプが押されたおき得乗船券を隠岐汽船窓口で復路乗船券と引き換え

※2024年4・5月は紙版のみ受付

・引用元:隠岐汽船株式会社



【終了】【島根県益田市】レンタカー割引キャンペーン

羽田〜萩・石見空港便(往復)を利用し、下記 銑の条件を満たす場合、レンタカーを2名以上だと2日間1台3,000円、1名だと2日間1台5,000円で利用できる。また、石見地方などの登録店舗・施設で使える「萩・石見ぶらり手形」と石見地方の登録店で使える1,000円分の「石見の神楽めしクーポン」を1名あたり各1枚配布。

萩・石見空港(羽田線)を往復利用

萩・石見空港到着から出発までの間、益田市内にある対象レンタカー会社でレンタカーを借り、同店へ返却

E膾県内の対象施設に1泊以上宿泊

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年4月1日〜2024年3月31日返却分 ※2023年4月29日〜5月7日、2023年8月10日〜8月16日、2023年12月23日〜2024年1月5日貸出分は対象外

・必要書類:[貸出時]到着便の搭乗券・宿泊施設が確認できるもの [返却時]出発便の搭乗券・宿泊施設の領収書等

※利用前日までに対象レンタカー会社へ電話で要予約

※パッケージツアーでのオプションやレンタカー代金を含む企画旅行商品、旅行会社経由で予約されたレンタカーは対象外

・引用元:島根県観光連盟



【終了】【島根県】らくらく島根めぐりキャンペーン

島根県内の対象タクシー付現地ツアーを1台あたり最大15,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年12月1日〜2024年2月29日

・引用元:島根県観光連盟



【終了】【島根県】泊まってもらおう300円クーポン!冬旅キャンペーン

島根県内の対象施設に宿泊すると、島根県内の登録店で使える300円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年1月9日〜2月29日 ※上限に達したため終了

※アンケートへの回答が必要

・引用元:島根県観光連盟



【終了】【島根県】冬のおもてなしクーポンキャンペーン

「冬のおもてなしクーポンキャンペーン」公式サイトでアンケートに回答すると、島根県内の対象施設や登録店で使えるクーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年2月28日

・引用元:冬のおもてなしクーポンキャンペーン事務局



【終了】【島根県石見地方】島根県交通費応援キャンペーン

浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町の対象施設に宿泊すると、1回あたり島根県内の登録スタンドで使える2,000円分のガソリン利用券を配布。

※終了

・対象者:鳥取県、広島県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県居住者

・期間:2022年7月15日〜2023年2月27日

・引用元:島根県観光連盟



【終了】【島根県奥出雲町】奥出雲食たび応援券

奥出雲町内の登録宿泊施設や登録店、観光施設、タクシーで使える5,000円分(500円券×10枚)の「奥出雲食たび応援券」を3,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年10月14日〜2023年1月31日

・利用期間:2022年10月14日〜2023年2月28日

・販売場所:奥出雲町商工会本所(三成)、商工会経営支援センター(横田)、奥出雲町観光協会、道の駅奥出雲おろちループ、道の駅酒蔵奥出雲交流館、佐白温泉長者の湯

・引用元:奥出雲町



【終了】【島根県隠岐の島町】OKIぐるぐるクーポン

隠岐諸島内(隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村)の対象施設に宿泊し、観光体験に参加してスタンプを集めると、隠岐諸島内の登録店で使える5,000円分の電子クーポンを配布。

※終了

・対象者:隠岐地域外居住者

・期間:2022年10月1日〜2023年2月27日

・電子クーポン利用期限:2023年2月28日

※専用アプリのダウンロードとユーザー登録が必要

※アンケートへの回答が必要

・引用元:隠岐ジオパーク推進機構



【終了】【島根県雲南市】プレミアム付うんなん観光券

雲南市内の対象施設や登録店で使える4,000円分の観光券(宿泊券1,000円分+共通券3,000円分)を2,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年11月1日〜2023年2月15日

・利用期限:2023年2月28日

※販売場所は公式サイトを参照

・引用元:雲南市観光協会



【終了】【島根県出雲市】出雲の温泉応援キャンペーン

出雲市内の対象施設に宿泊、または登録店を利用すると、出雲市内の対象日帰り温泉施設で使える500円分の「出雲プレミアム入浴券」を配布。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月26日〜3月31日

※温泉施設利用時に代表者の氏名、年齢、住所の記入が必要

※「出雲プレミアム入浴券」の配布は2023年2月19日に終了予定。「出雲プレミアム入浴券」利用者が予定数(15,000名)に達し次第、キャンペーン終了予定

・引用元:出雲市



【終了】【島根県】「美肌県しまねの 地酒&県産米」プレゼントキャンペーン

島根県内の対象施設に10,000円以上で1泊以上宿泊すると、大人1名1回あたりしまねの地酒1本(720ml)と県産米1袋(4合)をセットで配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:島根県外居住者

・期間:2022年6月15日〜

・引用元:島根県観光連盟



【終了】【島根県隠岐郡】隠岐限定クーポン

隠岐の対象施設に宿泊すると、隠岐の登録店などで使える5,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2021年6月1日〜

・引用元:隠岐観光協会



【終了】【島根県出雲市】観光業応援クーポン券

出雲市内の対象施設に宿泊すると、飲食店やみやげ店で使える1人1泊あたり3,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:制限なし

・配布期間:2020年8月1日〜先着50,000人

・利用期間:〜2020年12月31日

・引用元:出雲観光ガイド



【終了】【島根県浜田市】おトクっ!プレミアム付はまだ飲食・宿泊応援チケット

浜田市内の対象施設で使える6,000円分の応援チケットを5,000円で販売。※1人5冊まで購入可能

※終了

・対象者:制限なし

・期間:第1弾 2020年7月8日〜2021年1月7日

第2弾 2020年11月11日〜2021年5月10日

第3弾 2021年4月15日〜2021年10月14日

第4弾 2021年10月15日〜2022年4月14日

引用元:浜田市観光協会



【終了】【島根県安来市】安来市宿泊特典〜安来に泊まってお得に観光〜

対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。また、登録店で使える2,000円分のクーポンおよび対象観光施設の入館無料券を配布。

※終了

・対象者:対象施設の特典付きプラン宿泊者

・期間:2021年7月22日〜2022年3月21日

・引用元:安来市



【岡山県真庭市・新庄村】タクシー料金半額キャンペーン(4/7更新)

真庭市・新庄村内の対象施設に宿泊する際、真庭市・新庄村内の高速バス停留所、またはJRの指定駅(JR姫新線新見〜津山間の各駅、備中高梁駅、根雨駅、江尾駅、倉吉駅)で降車すると、真庭市・新庄村内の登録タクシーの運賃を1台あたり50%割引。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2024年4月1日〜2025年3月31日

・必要書類:高速バス停留所またはJR指定駅の利用を証明できるもの(乗車券など。写真可)

※タクシーは利用前日までに要予約

※タクシー利用は対象施設での乗降が必要(対象施設まで、または対象施設からの帰路などに利用)

※割引が適用されるのはチェックイン日からチェックアウト日まで

・引用元:真庭観光局



【終了】【岡山県笠岡市】ええもん笠岡泊まって発掘クーポン2023

笠岡市内の対象施設に宿泊すると、1人1回あたり2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:前期 2023年7月1日〜

後期 2023年8月1日〜

・利用期間:前期 2023年7月15日〜8月31日

後期 2023年9月1日〜2024年2月29日

・引用元:笠岡市観光協会



【終了】【岡山県】岡山に泊まってカンパイキャンペーン

岡山県内の対象施設に宿泊すると、宿泊施設での県産飲料または県産品を使った料理を50%OFFで提供(1泊最大1,500円割引)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年3月26日〜2023年2月28日

・引用元:岡山に泊まってカンパイ&おかわりキャンペーン事務局



【終了】【岡山県美作市】みまさか観光クーポン

美作市内の対象施設に宿泊すると、美作市内の登録店で使えるクーポンを1人1泊あたり1,000円分(500円券×2枚)配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月7日〜2月28日

・引用元:美作市



【終了】【岡山県笠岡市】ええもん笠岡・泊まって発掘クーポン

笠岡市内の対象施設に宿泊すると、1人あたり2,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年11月1日〜2023年2月28日

※公式サイト内の専用フォームからクーポンの取得が必要

・引用元:笠岡市観光協会



【終了】【岡山県津山市】宿泊観光応援キャンペーン

津山市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり1,000円割引。また、津山市内の登録店で使える1,000円分(500円券×2枚)の「観光応援券」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(条件あり)

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜2023年1月31日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:津山市観光協会



【終了】【岡山県瀬戸内市】瀬戸内市宿泊応援キャンペーン

瀬戸内市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大10,000円割引(連泊の場合は1泊目のみ対象)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜2023年2月28日

・引用元:瀬戸内市宿泊応援キャンペーン事業事務局



【終了】【広島県世羅町】せらめぐり花めぐりチケット2023

世羅町内の登録店で使える5,000円分の「せらめぐり花めぐりチケット2023 Vol.2」を4,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・予約期間:2023年7月31日〜

・利用期間:2023年8月1日〜11月30日

・引用元:世羅町観光協会



【終了】【広島県呉市】呉市観光誘客キャンペーン事業(くれポン)

呉市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり1,000円割引。また、呉市内の登録店で使える1,000円分のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年3月10日〜4月28日

・引用元:呉市



【終了】【広島県竹原市】竹原宿泊キャンペーン

竹原市内の対象施設に宿泊すると、竹原市内の登録店で使える3,000円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月1日〜3月21日

※アンケートへの回答が必要

・引用元:竹原市



【終了】【広島県・山口県・島根県】広島周辺を遊び尽くそう!最大半額キャンペーン

マリンスポーツ、釣り、サイクリング、陶芸、食づくり、ガラス細工など、広島広域都市圏内の遊び体験が50%割引(最大1人あたり20,000円割引)になる電子クーポンを発行。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年4月22日〜2023年2月28日

・引用元:広島市



【終了】【広島県広島市】ひろましまえ〜ど券

広島市内の対象施設や登録店で使える8,000円分(1,400円×5枚+200円×5枚)の「ひろましまえ〜ど券」を1セット5,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2022年11月1日〜2023年2月28日

第2弾 2022年12月18日〜2023年2月28日

・クーポン利用期限:2023年2月28日

・販売場所:広島市内の登録店。WEB販売もあり(詳細は公式サイトを確認)

・引用元:ひろましまえ〜ど



【終了】【広島県福山市】ふくやま観光応援キャンペーン

福山市内の対象施設や登録店で使える割引クーポンを配布。

※終了

[宿泊]

福山市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、最大3,000円割引。

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

[体験]

福山市内の対象施設で使える体験クーポンを最大500円分配布。

[みやげ]

福山市内の登録店で使える土産クーポン500円分を配布。

※1,000円以上の購入から利用可

[交通]

福山市内の対象タクシー利用時に使える交通クーポン500円分を配布。

※運賃が1,000円以上から利用可

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜2023年2月28日

・引用元:ふくやま観光応援キャンペーン事務局



【終了】【広島県庄原市】庄原得泊キャンペーン

庄原市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。また、庄原市内の登録店で使える2000ポイント付の地域限定ICカード「な・み・かカード」、または「ほ・ろ・かカード」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月22日〜2023年2月19日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※対象施設によってキャンペーンの実施期間等が異なるため要確認

※すでに「な・み・かカード」、または「ほ・ろ・かカード」を持っている場合、10日以内にポイントが付与される

・引用元:庄原観光推進機構



【終了】【広島県】飲んでみんさい!広島の酒クーポン

広島県内の対象施設に宿泊すると、広島県内の登録店で同県内で生産された酒類(日本酒、ワイン、クラフトビール等)購入時に使える「飲んでみんさい!広島の酒クーポン」を、20歳以上1人1泊あたり2,000円分(1,000円券×2枚)配布。

※終了

・対象者:広島県外居住者

・期間:2022年10月7日〜2023年1月30日

・引用元:飲んでみんさい!広島の酒クーポン事務局



【終了】【広島県三次市】三次に泊まりんさいキャンペーン

三次市内の対象施設に宿泊すると、三次市内の登録店で使える商品券「三次藩札」を最大3,000円分(1,000円券×3枚)配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年8月1日〜2023年1月31日

・引用元:三次に泊まりんさいキャンペーン事務局



【終了】【広島県広島市】広島市観光誘客促進支援事業

対象の旅行会社で、広島市内を主な目的地にする対象プラン(6名以上の団体旅行)を購入すると、1人あたり最大50%割引。

※終了

・対象者:広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県居住者

・販売期間:2021年12月16日〜11月30日

・宿泊期間:2022年1月4日〜11月30日

・必要書類:本人確認書類

※2022年1月21日から停止していた事業を、2022年4月1日から再開

※全国旅行支援との併用については要問合せ

・引用元:広島市観光誘客促進実行委員会 事務局



【終了】【広島県尾道市】おのみちGO!GO!キャンペーン

尾道市内の対象施設に宿泊すると2,000円割引。また、尾道市内の登録店で使える3,000円分のクーポン券(2,000円分は飲食店、1,000円分はみやげ店で利用可)を配布。

※終了

・対象者:広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県居住者

・期間:2022年7月23日〜9月30日

※2022年7月20日から予約受付を開始

・引用元:尾道市



【終了】【広島県】広島県旅行割引プラン

対象の旅行会社で、「広島県旅行割引プラン」を購入すると、1人あたり2,500〜最大15,000円割引。

※終了

・対象者:中国地方5県・愛媛県居住者、10月1日〜日本国内居住者

・期間:2020年8月1日〜2021年2月28日

・引用元:広島県観光誘客促進事業事務局



【終了】【山口県周南市】泊まって応援!周南お楽しみクーポン 第4弾

周南市内の対象施設に宿泊すると、周南市内の登録店で使える2,000円分のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2023年11月1日〜2024年1月15日

・利用期間:2023年11月1日〜2024年1月22日

・引用元:周南観光コンベンション協会



【終了】【山口県長門市】ながと泊まっ得キャンペーン第2弾

長門市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、長門市内の登録店で使える商品券「ながと泊まっ得キャンペーン商品券」を最大2,000円分配布。また、長門市内の観光施設で利用できる割引パスポートも配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年2月25日

・クーポン利用期限:2023年2月28日

・引用元:長門市観光コンベンション協会



【終了】【山口県周南市】泊まって応援!周南お楽しみクーポン 第3弾

周南市内の対象施設に宿泊すると、周南市内の登録店で利用できる2,000円分(1,000円券×2枚)のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2022年8月10日〜2023年1月9日

・利用期間:2022年8月10日〜2023年1月16日

・引用元:周南観光コンベンション協会



【終了】【山口県下関市】下関おトククーポン

下関市内の対象施設に1人1泊あたり4,000円以上のプランで宿泊すると、下関市内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の「下関おトクーポン あれこれクーポン券」と、1,000円分(1,000円券×1枚)の「下関おトクーポン 飲食限定クーポン券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月1日〜2023年12月31日

※全国旅行支援との併用については宿泊施設に要問合せ

・引用元:下関観光コンベンション協会



【終了】【山口県岩国市】いわくに観光クーポン券

岩国市内の対象施設に1泊4,000円以上のプランで宿泊すると、岩国市内の登録店で利用できるクーポン券を1人あたり2,000円分配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2022年9月1日〜2023年1月8日

・引用元:岩国市観光クーポン券発行事務局



【終了】【山口県萩市】萩にゃん。お得にゃ観光ク〜ポン

萩市内の対象施設に1泊5,000円以上のプランで宿泊すると、萩市内の登録店で使える2,000円分のクーポン券を配布。※オレンジ色クーポン券1,000円分はクーポン券を受け取った対象施設以外で利用可。黄緑色クーポン券1,000円分はクーポン券を受け取った対象施設含むすべての登録店で利用可

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年7月15日〜9月30日

・引用元:萩市観光協会



【終了】【山口県】やまぐち割引宿泊券

山口県内の対象宿泊施設での支払い時、または旅行会社が販売する対象プランへの支払い時に使える宿泊券1枚5,000円を3,500円で販売。1人1回あたり8枚まで申し込み可能、1泊あたり20,000円分まで利用可能。

※終了

・対象者:中国5県、四国4県、九州7県居住者

・販売期間:〜なくなり次第終了

・宿泊期間:2022年3月17日〜8月31日(山口県外居住者は4月8日〜)

※2022年4月29日〜5月5日、8月13日〜8月16日は対象外

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:やまぐち割引宿泊券事務局



【終了】【山口県下関市】泊まりにおいで〜ね!下関おトクーポン

下関市内の対象施設に宿泊すると、500円相当のクーポンを宿泊料金に応じた枚数配布。

※終了

・対象者:下関市内の宿泊施設にお泊りの方

・配布期間:2020年8月7日〜9月30日

・利用期間:2020年8月7日〜10月31日

・引用元:下関観光コンベンション協会



【終了】【山口県周南市】ゆめぐりプレミアムチケット

周南市内の対象温泉施設で使えるチケットを900円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・配布期間:2020年9月1日〜 ※なくなり次第終了

・利用期間:2020年9月1日〜2021年1月31日

・引用元:周南観光コンベンション協会



【終了】【山口県周南市】湯野温泉プレミアム商品券

周南市内の対象温泉施設で、2,000円相当分の宿泊や飲食、みやげの購入等で使えるプレミアム商品券を1,000円で販売。※立ち寄り入浴のみは対象外

※終了

・対象者:宿泊プランあるいは、昼食+入浴セットプランの利用者

・配布期間:2020年9月1日〜 ※なくなり次第終了

・利用期間:2020年9月1日〜2021年1月31日

・引用元:周南観光コンベンション協会



【終了】【徳島県】徳島旅・体験クーポン

徳島県内の対象施設に宿泊すると、徳島県内の登録店で使える地域限定クーポンを1人1泊あたり5,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・予約期間:2023年11月1日〜2024年1月31日(2023年12月28日〜2024年1月8日は対象外)

・利用期間:2023年11月1日〜2024年1月31日(2023年12月28日〜2024年1月8日は対象外)

・引用元:徳島県



【終了】【徳島県徳島市】お遍路さんお接待キャンペーン

徳島市内の対象施設に宿泊するお遍路さん(8名未満の個人旅行者)に、阿波おどり会館の「阿波おどり公演観覧チケット」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年5月8日〜7月31日

※対象施設が白衣、金剛杖、納経帳、山谷袋等で対象者かどうかを確認

※対象公演は阿波おどり会館の昼公演(おどらなそんそん阿波おどり)、または夜公演(毎日おどる阿波おどり)

・引用元:徳島市



【終了】【徳島県】みんなで!徳島旅行割プラス

全国旅行支援「みんなで!徳島旅行割」の割引が適用された交通付旅行商品を利用し、徳島県内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,000円分の電子クーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜3月31日

・必要書類:旅行代金総額や旅行行程がわかる書類等

※2022年12月25日以前の予約は対象外

・引用元:徳島県



【終了】【徳島県上勝町】上勝に泊まってさらにお得応援キャンペ−ン

上勝町内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月7日〜3月9日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:上勝町



【終了】【徳島県三好市】GoTo秘境三好市トラベルキャンペーン

三好市内の対象施設に対象の宿泊予約サイトで配する割引クーポンを利用して予約すると、1予約あたり最大10,000円割引(対象施設に直接予約した場合は1人1泊あたり最大2,500円割引)。また、三好市内の登録店で使える2,000円分(1,000円×2枚)の商品券を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県居住者

・利用期間:2022年11月1日〜11月30日

※対象施設に直接予約した場合は事後申請が必要。必要書類は本人確認書類・助成申請書兼請求書・宿泊証明書・領収書

・引用元:三好市観光協会



【終了】【徳島県】徳島で得するケン

徳島県内の対象施設に対象プランで宿泊すると、みやげ購入や観光施設、タクシー・レンタカーなどで使える5,000円分の「徳島で得するケン」を配布。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2020年8月1日〜2021年1月31日予定

・「徳島で得するケン」有効期間:提供後、原則3日間※レンタカー料金としての利用は7日間

・引用元:徳島県観光協会



【終了】【徳島県美馬市】Go To Mima キャンペーン

美馬市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、1人1泊あたり最大2,000円割引。また、おみやげプレゼントや体験料金割引などが受けられる。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月22日〜

・引用元:美馬観光ビューロー



【終了】【香川県】かがわ割NEXT

香川県内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜12月27日

※2023年6月5日から予約受付を開始(既存予約分は対象外)

・引用元:香川県



【終了】【香川県】島へ行こうキャンペーン〜島滞在旅〜

香川県内の島を組み込んだ対象の周遊・滞在型旅行商品(日帰り旅行または宿泊旅行)を利用すると、最大5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月1日〜10月31日

※必要書類:本人確認書類

※2023年5月19日から予約受付を開始

・引用元:島へ行こうキャンペーン〜島滞在旅〜



【終了】【香川県丸亀市】本島・広島に泊まって日本遺産をめぐろう!キャンペーン

丸亀市内の対象施設に宿泊し、日本遺産構成文化財を2カ所以上周遊すると、1人1回あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年6月15日〜10月25日

・宿泊期間:2023年7月15日〜10月30日

・必要書類:ご利用確認書(宿泊日5日前までに、丸亀市観光協会公式サイト内の専用フォームから助成金の利用申請をすると、観光協会よりEメールで届く。印刷して宿泊当日持参)

※チェックアウト時にアンケートへの回答が必要

※宿泊する対象施設で、日本遺産構成文化財を2カ所以上周遊したことを写真等を見て確認

・引用元:丸亀市観光協会



【終了】【香川県高松市】Reビジット高松キャンペーン

高松市内の対象施設に宿泊すると、抽選で同じ施設のみで利用可能な宿泊補助クーポンを最大10,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・応募期間:2022年8月1日〜2023年1月31日

・クーポン利用期間:2022年8月2日〜2023年2月12日

※応募には専用アプリ「My Digital Wallet」のダウンロードが必要

・引用元:「Reビジット高松キャンペーン」事務局



【終了】【香川県丸亀市】本島・広島に泊まって日本遺産を巡ろう!キャンペーン

丸亀市の本島・広島内にある対象施設に宿泊し、日本遺産構成文化財を2カ所以上周遊すると、1人あたり3,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2022年6月1日〜8月25日

・宿泊期間:2022年7月1日〜8月30日

※宿泊の対象施設にて、日本遺産構成文化財を撮影した写真等の提示とアンケートへの記入が必要

・引用元:丸亀市観光協会



【終了】【愛媛県大洲市】大洲に泊まろうキャンペーン2022

大洲市内の対象施設に1人1泊にあたり2,000円以上のプランで宿泊すると、3,000円分の「宿泊地域振興券」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・利用期間:第1弾 2022年6月1日〜9月30日

第2弾 2022年11月1日〜2023年2月28日

・宿泊券地域振興券の有効利用期間:配布日から3日間

・引用元:愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合大洲支部



【終了】【愛媛県上島町】かみじま応援割

上島町内の対象施設に宿泊、または上島町内の登録店で実施する体験メニューに参加すると、1人あたり最大5,000円割引。上島町居住者は1人あたり最大8,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月20日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:上島町



【終了】【愛媛県宇和島市】ぶらり宇和島観光応援キャンペーン 第2弾

宇和島市内の対象施設に宿泊すると、最大2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:宇和島市外居住者

・期間:2022年11月2日〜2023年2月26日の金・土・日曜、祝前日・祝日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:宇和島市



【終了】【愛媛県松山市】まつやまに泊まろうキャンペーン

松山市内でお得に宿泊できるキャンペーンを実施。

※終了

[まつやまに泊まろう割]

松山市内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。

・予約開始:2022年11月23日〜

※予約開始日や利用期間は旅行会社により異なる

[まつやま割引宿泊券]

松山市内の対象施設で使える5,000円分の宿泊券を3,000円で販売。

・申込・販売期間:2023年2月1日〜2月28日

・申込方法:公式サイトから申込み

・販売場所:全国 ローソン「Loppi」端末

※予約日を含む7日以内に購入

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月9日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※2022年12月29日〜2023年1月3日宿泊分は対象外

・引用元:まつやまに泊まろうキャンペーン事務局



【終了】【愛媛県伊予市】伊予市に泊まろう!キャンペーン

伊予市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大4,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜11月30日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:伊予市



【終了】【愛媛県愛南町】愛南泊まって得旅キャンペーン

愛南町内の対象施設に宿泊し、宿泊当日と翌日に愛南町内で宿泊代以外で総額10,000円以上利用をすると、後日5,000円キャッシュバック。

※終了

・対象者:愛南町外居住者

・期間:2022年8月10日〜11月30日

※申請書兼宿泊証明書(宿泊施設で配布)に必要事項を記入し、宿泊当日と翌日に愛南町内で総額10,000円以上利用したことがわかる領収書(原本)を添付のうえ、愛南町役場商工観光課宛に郵送。後日、口座振込にてキャッシュバックされる。

・引用元:愛南町



【終了】【愛媛県鬼北町】鬼割引!

鬼北町内の対象施設に宿泊すると、最大5,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月1日〜2021年3月31日

・引用元:鬼北町



【終了】【高知県香美市】香美市に泊まろうきゃんぺーんVOL.3

香美市の対象施設にキャンペーンチラシを持参して宿泊すると、特典が受けられる。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年4月1日〜2024年2月29日

※キャンペーンチラシは公式サイトからダウンロード可

・引用元:香美市観光協会



【終了】【高知県宿毛市】すくもに泊まっ得キャンペーン

宿毛市内の対象施設に宿泊すると、宿毛市内の登録店で使える2,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年12月1日〜2024年2月29日(2023年12月28日〜2024年1月3日は対象外)

・引用元:宿毛市観光協会



【終了】【高知県】高知の空旅 乗継キャンペーン

高知県を目的地とする旅行で、高知空港(高知龍馬空港)着発の航空便を乗継利用すると、往復でデジタルギフト「QUOカードPay」を最大1万円分(片道で最大5,000円分)配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜2024年1月31日

※InstagramやX(旧Twitter)、Facebookに「#高知の空旅乗継キャンペーン」と「#牧野博士の新休日」の2つのハッシュタグを付けて、高知県で撮影した写真の投稿が必要

※高知空港を発着する路線が就航している空港を発地とする乗り継ぎ利用は対象外

※出発から目的地まで7日以内、別航空会社を利用した乗継も対象(国内線に限る)

※対象路線の領収書・搭乗券(紙の搭乗券に限る)の撮影画像が必要。eチケットは不可

・引用元:高知県



【終了】【高知県室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村】ひがしこうちでGO!GO!!

東高知(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)内の対象施設に 「クーポン付き宿泊プラン」で宿泊をすると、東高知エリア内の登録店で使えるクーポン券を最大5,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月1日〜2024年1月30日

・引用元:高知県東部観光協議会



【終了】【高知県須崎市・四万十町・中土佐町・津野町・梼原町】高知奥四万十トク旅クーポン

須崎市、四万十町、中土佐町、津野町、梼原町内の対象施設で使える5,000円分の宿泊券(うち1,000円分は平日利用限定)と、須崎市、四万十町、中土佐町、津野町、梼原町内の登録店で使える5,000円分の観光券(500円券×10枚)がセットになった合計10,000円分のクーポン券を5,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年11月1日〜2024年1月31日

・利用期間:2023年11月1日〜2024年1月31日

・引用元:奥四万十高知



【終了】【高知県土佐清水市】ジョン万トラベルキャンペーン 第2弾

土佐清水市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、宿泊施設内や土佐清水市内の登録店で使える地域電子通貨「Meji-Ca(めじか」を最大5,000soda分(5,000円分)配布。

※1soda(ソーダ)=1円

※終了

★全国旅行支援と併用可能(条件あり)

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2023年1月6日〜2月27日

・Meji-Ca(めじか)利用期限:2023年2月28日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元: 土佐清水市観光協会



【終了】【高知県黒潮町】「くろしおFUN!FAN!クーポン」プレゼントキャンペーン

黒潮町内の対象施設にて対象プランで宿泊すると、黒潮町内で使えるお買い物クーポンと体験クーポンのセットを、1泊あたり3,000円分配布。また、1回2,000円以上の対象体験プランを利用すると、黒潮町内の登録店で使える1,500円分のお買い物クーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2022年6月1日〜2023年2月27日(体験プランは2023年2月28日まで配布)

・利用期間:2022年6月1日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:黒潮町



【終了】【高知県香美市】kami泊キャンペーン

香美市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり(または1室1泊あたり)最大10,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月6日〜2月28日

※宿泊施設ごとに割引率が異なる

・引用元:香美市



【終了】【高知県】高知観光リカバリーキャンペーン

高知県内に宿泊を伴う旅行のうち、交通費用に対して1人(台)あたり最大5,000円割引。交通費用が5,000円に満たない場合は、その実費を交付。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者(ただし愛知県居住者は5月9日〜)

・期間:2021年7月22日〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※2022年1月1日以降居住地制限なし(11/24更新)

※2022年2月15日宿泊分からは、ワクチン・検査パッケージの確認を受けることが必須

※2022年3月25日から新規予約の受付再開

※2022年4月29日〜5月8日は対象外

※当初の予定を変更して、7月23日〜8月31日もキャンペーン利用対象に

※全国旅行支援との併用については「高知観光リカバリーキャンペーン」事務局に要問合せ

・引用元:高知観光リカバリーキャンペーン



【終了】【高知県大豊町・本山町・土佐町・大川村】れいほくクーポン券

嶺北地域(大豊町、本山町、土佐町、大川村)内の対象施設に対象プランで宿泊し、アンケートに回答すると、嶺北地域内の登録店で使える3,000円分(500円券×6枚)のれいほくクーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2022年10月1日〜2023年1月30日

・クーポン利用期限:2023年1月31日

・引用元:土佐れいほく観光協議会



【終了】【高知県四万十市】泊まってもらえるクーポン

四万十市内の対象施設に「クーポン付き宿泊プラン」で宿泊すると、四万十市内の登録店で使える3,000円分(500円券×6枚)の「四万十市クーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:青クーポン 2022年6月1日〜11月30日

紫クーポン 2022年9月1日〜2023年1月30日

・引用元:四万十市観光協会



【終了】【高知県】高知でワーケーション体験クーポンキャンペーン

高知県内の対象施設にワーケーション宿泊プランで宿泊すると、県内の体験・アクティビティに使える「体験クーポン」を、1人あたり2,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月16日〜2023年1月15日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※宿泊料金が発生しない幼児・子ども等(食事代のみを含む)は対象外

・引用元:リョーマの休日キャンペーン推進委員会



【終了】【高知県東高知】ひがしこうち おでかけキャンペーン

東高知9エリア(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)の対象施設に対象プランで宿泊し、アンケートに回答すると、東高知9エリア内の登録店で使える3,000円分の「ひがしこうちでGO!GO!!おでかけクーポン券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・配布期間:2022年5月9日〜9月30日

・クーポン券利用期間:2022年5月9日〜12月31日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:高知県東部観光協議会



【終了】【高知県宍粟市】宍粟に泊まっ得

宍粟市内の対象施設に宿泊すると、1人1回あたり2,000円割引。1棟貸しの宿泊施設は1棟1回あたり5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月1日〜10月31日

・引用元:宍粟市



【終了】【高知県幡多エリア】ENJOY!はた旅クーポン

四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村にある対象施設に「クーポン付き宿泊プラン」で宿泊すると、登録店で使える5,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:制限なし

・引用元:幡多広域観光協議会

※終了

[はた旅クーポン供

・対象者:宿泊プラン利用の大人(中学生以上)

・期間:2021年10月29日〜2022年2月28日(ただし2022年2月27日チェックインまで)

※2022年1月21日宿泊より、新規発行を一時停止中



【終了】【高知県奥四万十エリア】奥四万十・じも旅キャンペーン

須崎市、中土佐町、四万十町、梼原町、津野町の対象施設で利用できる10,000円分のクーポンを5,000円で販売。※1人5セットまで購入可能

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2020年8月1日〜

・利用期間:〜2021年1月31日

・引用元:奥四万十観光協議会



九州・沖縄 ふっこう割

【終了】【福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県】九州・たびたびの旅キャンペーン

専用アプリをダウンロードし、九州エリア内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)の対象施設に宿泊すると、専用アプリに1人1泊あたり1ポイント配布。3ポイント獲得すると、九州エリア内の対象施設や登録店で使える5,000円分の電子クーポンを5日後に配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月16日〜11月30日

・電子クーポン利用期間:2022年9月21日〜2023年8月31日

※専用アプリのダウンロードが必要

[ふたたびの 九州・たびたびの旅キャンペーン]

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月1日〜12月28日 ※終了

・電子クーポン利用期間:2024年1月4日〜3月31日

※専用アプリは2023年9月1日からダウンロード可能(すでにインストール済の場合は、2023年9月1日以降にキャンペーンの参加登録が必要)

・引用元:九州観光機構



【終了】【福岡県】ふくおか平日おトク旅

福岡市、北九州市を除く福岡県内の対象施設に平日宿泊すると、最大3,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:➀2023年12月1日〜12月28日の平日宿泊分

2024年1月4日〜2月16日の平日宿泊分

・引用元:福岡県観光WEB クロスロードふくおか



【終了】【福岡県北九州市】北九州歓迎割

全国旅行支援「新たな福岡の避密の旅」を利用して、北九州市内の対象施設に宿泊すると、対象施設内で使えるクーポンを最大3,000円分配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・宿泊期間:2022年11月1日〜12月20日

・クーポン利用期間:2022年11月1日〜2023年1月31日

※全国旅行支援の期間延長に伴い、クーポンの在庫がある施設については、2022年12月27日まで配付を継続(在庫については下記の「北九州歓迎割事業事務局」公式サイトを確認、または対象施設に要問合せ)

・引用元:北九州歓迎割事業事務局



【終了】【福岡県宗像市】宗像泊まってんキャンペーン 第3弾

宗像市内の対象施設で使える宿泊券4,000円分と宗像市内の登録店で使える1,000円分の地域クーポン合わせて総額5,000円相当分を2,500円で販売(1人1泊あたり宿泊券2枚まで。泊数の上限なし)。また、「世界遺産登録5周年 特別割引券(宗像大社神宝館拝観料最大500円割引券、または市営渡船大島行き乗車券引換券のいずれかに使える)」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年9月15日〜2022年12月20日

・利用期間:2022年9月30日〜2023年1月31日

・引用元: 宗像泊まってんキャンペーン事務局



【終了】【福岡県糸島市】Welcom糸島キャンペーン

糸島市内の対象施設に宿泊すると、3,000円割引。また、糸島市内の登録店で利用できる2,000円分(500円券×4枚)の地域クーポン券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月1日〜2023年1月31日

・引用元:糸島市観光協会



【終了】【福岡県】「福岡の避密の旅」観光キャンペーンタクシー券

全国旅行支援「新たな福岡の避密の旅」を利用して、福岡県内の対象施設に宿泊すると、同県内の対象タクシーで使える「宿泊施設配付タクシー券」を1部屋あたり2枚(500円券×2枚)配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年5⽉9⽇〜12⽉27⽇

・クーポン利用期限:チェックイン日からチェックアウト日

※1乗車あたり1枚のみ、運賃が1,000円以上の場合に利用可。運賃が2000円以上の場合でも利用可能な枚数は1枚のみ

・引用元:「福岡の避密の旅」観光キャンペーンタクシー券取扱事務局



【終了】【福岡県】福岡の避密のレンタカー3000円キャッシュバックキャンペーン

福岡県内の登録店でレンタカーを利用し、下記´△い困譴の条件を満たすと、レンタカー返却時に1日1台あたり3,000円割引。

〜換駑更垰抉隋嵜靴燭癖_の避密の旅」を利用して、福岡県内の対象施設に宿泊し、キャンペーンチラシ(レンタカー会社で配布)に宿泊証明を受ける。

∧_県内の対象施設や登録店を2カ所周遊し、キャンペーンチラシ(レンタカー会社で配布)にスタンプを押印。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年5月9日〜12月27日

・必要書類:キャンペーン専用チラシ(レンタカー会社で配布)

・引用元:福岡の避密のレンタカー事務局



【終了】【福岡県宗像市】大島泊まろうキャンペーン

大島内の対象施設に宿泊し、アンケートに回答すると、大島内の登録店で使える1,000円分のお買い物券と帰りの乗船券引換チケット、次回の大島行き乗船券引換チケットがセットになった「THANK YOUチケットセット」を配布。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・配布期間:2022年1月6日〜6月30日

・利用期間:チェックイン〜2022年9月30日

・引用元:宗像観光協会



【終了】【福岡県朝倉市】あさくら泊覧会2020

朝倉市内の対象施設に宿泊すると、1人あたり最大3,000円割引。※1週間を超える宿泊は不可。また割引期間等はWebサイトを要確認

※終了

・対象者:朝倉市を訪れる観光客 ※朝倉市民含む

・期間:2020年9月1日〜2021年2月28日

・引用元:福岡県観光連盟



【終了】【福岡県篠栗町】ささぐり宿泊キャンペーン

篠栗町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月1日〜2021年3月31日

2021年5月1日〜2022年3月31日

・引用元:篠栗町



【終了】【福岡県大島】おおしま旅キャンペーン観光チケット

大島島内の対象施設で使える4,000円分のチケットを3,000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:〜2020年10月31日

・利用期間:〜2020年11月30日

・引用元:おおしま旅キャンペーン特設サイト



【終了】【佐賀県武雄市】武雄に泊まって西九州の旅へ!キャンペーン

公共交通機関(自家用車・団体バスツアーは対象外)を利用して武雄市に来訪し、武雄市内の対象施設に宿泊すると、武雄市発着の登録交通事業者(バス・タクシー・レンタカー・レンタサイクル)で使える5,000円分の電子クーポンを配布。

※終了

・対象者:武雄市外居住者(中学生以上)

・期間:2023年12月15日〜2024年2月29日(2023年12月29日〜2024年1月3日は対象外)

※土・日曜、祝日を除く5日前まで(出発日は除く)に公式サイトで申請登録が必要

・引用元:武雄市



【終了】【佐賀県唐津市】唐津宿泊キャンペーン

唐津市内の対象施設に宿泊する際に使える、最大3,000円割引の電子クーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:第1弾 2023年7月3日〜10月31日

第2弾 2023年11月6日〜2024年1月30日

・引用元:唐津市



【終了】【佐賀県嬉野市】嬉野温泉へGO!GO!

嬉野温泉駅を利用して、嬉野市内の対象施設に宿泊すると、交通費を最大30,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月1日〜12月22日

・販売開始:2023年8月29日

・必要書類:助成金申請書(公式サイトからダウンロード)

※出発日前日までに公式サイトで事前登録が必要

・引用元:嬉野温泉へGO!GO!事務局



【終了】【佐賀県】おトクに夏体験 あそぼーさがキャンペーン

佐賀県内で実施される体験やアクティビティなどの対象プランを予約すると、最大2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月21日〜8月31日

・引用元:佐賀県



【終了】【佐賀県太良町】太良チョク宿泊キャンペーン

太良町内の対象施設に16,000円以上のプランで宿泊すると、6,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年8月17日〜10月31日 ※上限に達したため終了

・必要書類:本人確認書類、宿泊代金割引申請書(公式サイトからダウンロード)

※アンケートへの回答が必要

・引用元:太良町



【終了】【佐賀県多久市】TAKU旅キャンペーン 第2弾

多久市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月15日〜2023年2月28日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:多久市観光ガイド



【終了】【佐賀県武雄市】今だけおトクキャンペーン

佐賀県外から武雄温泉駅まで、または武雄温泉駅から佐賀県外までJR特急列車か新幹線を利用し、武雄市内の対象施設に宿泊すると、武雄市内の登録店で使える電子クーポン5,000円分を配布。

※終了

・対象者:佐賀県外居住者

・期間:2023年2月1日〜2月27日

・電子クーポン利用期限:2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・JR武雄温泉駅まで(から)のJR特急列車、新幹線利用を証明できるもの

・引用元:武雄市



【終了】【佐賀県鳥栖市】鳥栖市応援クーポン券

鳥栖市内の対象施設に宿泊すると、対象施設で使えるクーポンを1人あたり1,000円分(1冊2枚セット)配布。

※終了

・対象者:制限なし

・利用期間:2020年8月上旬〜2021年1月31日

・引用元:鳥栖市



【終了】【長崎県壱岐市】壱岐DEお得に泊まろう宿泊券

壱岐市内の対象施設で使える3,000円分の「壱岐DEお得に泊まろう宿泊券」を1,000円で販売。

※終了

・対象者:壱岐市外居住者

[第1弾]

・販売期間:2023年4月28日〜9月30日

・利用期間:2023年5月8日〜9月30日

[第2弾]

・販売期間:2023年9月22日〜

・利用期間:2023年10月1日〜2024年2月29日

※全国のセブンイレブン、ファミリーマートで販売

・引用元:壱岐市観光連盟



【終了】【長崎県】体験も!ながさきで心呼吸の旅キャンペーン

長崎県内の対象体験プランを予約すると、1人あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月10日〜3月19日

・引用元:体験も!ながさきで心呼吸の旅キャンペーン事務局



【終了】【長崎県川棚町】"かわタビ"宿泊割引キャンペーン

川棚町内の対象施設に5,000円以上のプランで宿泊すると、川棚町民は1人1泊あたり最大3,000円割引、川棚町外居住者は1人1泊あたり最大2,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月15日〜2023年3月5日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書・宿泊料金割引申込書(対象施設に設置。または川棚町公式サイトからもダウンロード可)

・引用元:川棚町



【終了】【長崎県】長崎しま旅わくわく乗船券

五島列島、壱岐、対馬への往復乗船券にプラス100円で、現地での体験メニューで使えるクーポンが付いた企画乗船券「長崎しま旅わくわく乗船券」を販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月11日〜2023年2月28日

※日帰りは対象外

※体験メニューへの参加は要予約

・引用元:長崎県観光連盟



【終了】【長崎県】行っ得!長崎のしまクーポン券

対象の旅行商品を購入、または「長崎しま旅わくわく乗船券」を利用して対馬、壱岐、下五島、上五島、小値賀、宇久へ行くと、各島内の宿泊施設や飲食店・バス・タクシー・レンタカーなどの登録店で使える「行っ得!長崎のしまクーポン券」を1人1泊あたり5,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年3月14日〜2023年2月28日

・クーポン利用期限:交付日含む4日間

・必要書類:本人確認書類

・引用元:長崎県観光連盟



【終了】【長崎県五島市】今だ!! 五島へ行こう‼ 旅キャンペーン

五島市内の対泊施設に対象プランを利用して2人以上で宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年5月9日〜2023年2月28日

・宿泊期間:2022年5月10日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※WEB予約でクレジット事前決済した場合は割引対象外

・引用元:五島市観光物産課



【終了】【長崎県佐世保市】佐世保市内でゆったり宿泊キャンペーン

佐世保市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年4月4日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:佐世保市



【終了】【長崎県雲仙市】雲仙市緊急宿泊促進支援事業

雲仙市内の対象施設に4,400円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:雲仙市居住者(2023年1月5日宿泊分から福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県居住者)

・期間:2022年7月23日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:雲仙市



【終了】【長崎県壱岐市】第2弾 壱岐市プレミアム宿泊券

全国旅行支援「ながさきで心呼吸の旅」を利用して、壱岐市内の対象施設に5,000円以上(全国旅行支援適用後)で宿泊する際に使える5,000円分の宿泊券「第2弾壱岐市プレミアム宿泊券」を2,500円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:壱岐市外居住者

・販売期間:2022年12月27日〜2023年2月28日

・宿泊期間:2022年12月28日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※全国のセブンイレブン、ファミリーマートで販売

※「壱岐市プレミアム宿泊券」との併用不可

・引用元:壱岐市観光連盟



【終了】【長崎県平戸市】平戸満喫ドライブキャンペーン第2弾

平戸市内の対象施設に宿泊すると、平戸市内の対象観光施設の入館券(1カ所のみ)と、平戸市内の登録店で使えるガソリン10リットル分のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:平戸市外居住者

・期間:2023年1月10日〜2月28日

※平戸観光協会公式LINEアカウントへの友達登録と、平戸観光案内所で規定スタンプカードの受領が必要

・引用元:平戸観光協会



【終了】【長崎県松浦市】アジフライの聖地巡礼宿泊キャンペーン

松浦市内の対象施設に宿泊すると、1人1回あたり1,500円割引。また、松浦市内の登録店にて使用できる500円分の食事券を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年8月10日〜2023年1月15日

・食事券利用期限:2023年1月16日

・引用元:まつうら観光物産協会



【終了】【長崎県島原市】島原ふるさと応援旅行券

島原市内の登録店で使える旅行券「島原ふるさと応援旅行券」13,000円分(すべての登録店で利用できる共通旅行券1,000円分✕10枚、宿泊以外で利用できる旅行券1,000円分✕3枚)を10,000円で販売。

※終了

・対象者:島原市外居住者

・期間:2022年7月16日〜2023年1月15日

・クーポン利用期限:2023年1月15日

・販売場所:観光案内所(島原港・島原駅・清流亭)、島原城本丸売店、ホテル南風楼、HOTELシーサイド島原、旅館海望荘、島原白山ホテル、島原鉄道諫早駅、九商フェリー熊本港、やまさ海運三池港

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書(宿泊施設での利用時)

・引用元:島原市



【終了】【熊本県阿蘇市】阿蘇市ウインター宿泊割引キャンペーン

阿蘇市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大2,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年11月6日〜2024年1月31日

・引用元:阿蘇市



【終了】【熊本県八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町】くまもと行くモン旅割!

八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町内の対象施設に交通付旅行で宿泊すると、最大8,000円割引。宿泊のみは最大5,000円割引。また、対象地域の登録店で使える地域限定電子クーポンを平日3,000円分、休日1,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月7日〜11月30日(2023年8月11〜15日は対象外)

・引用元:くまもと行くモン旅割!事務局



【終了】【熊本県山鹿市】やまが観光応援事業

山鹿市内の対象施設に1人1泊5,000円以上のプランで宿泊すると、山鹿市内の登録店で使える「やまが観光応援クーポン」を平日2,000円分、休日1,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年9月1日〜

・引用元:山鹿市



【終了】【熊本県熊本市】LOOKUP Kumamotoキャンペーン

熊本市内の対象施設に宿泊すると、最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・利用期間:2023年7月1日〜7月31日

・必要書類:本人確認書類 ※2023年5月8日宿泊分からワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書は不要

・引用元:LOOKUP Kumamoto キャンペーン事務局



【終了】【熊本県山都町】山の都にお出かけキャンペーン

山都町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:山都町宿泊助成事業運営事務局



【終了】【熊本県】県南エリアはもっとお得 復興応援!

熊本県内の登録店でレンタカーを利用し、八代市、人吉市、芦北町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、津奈木町内の対象施設に宿泊すると、1台あたり3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月1日〜2023年3月19日

・必要書類:レンタカー割引申請書(公式サイトからダウンロード可)

・引用元:「くまもと再発見の旅」 地域限定クーポン事務局



【終了】【熊本県菊池市】冬の宿泊応援キャンペーン

ゝ特啝堝發梁仂飮楡澆法峙特咾僚椶凌材夕食付プラン」で宿泊すると、日〜金曜は最大5,000円割引、土曜・指定日は最大3,000円。また、菊池市内の登録店で使える2,000円分の「めぐるん券」を配布。

菊池市内の対象施設に通常プランで宿泊すると、日〜金曜は最大2,000円割引、土曜・指定日は最大1,000円割引。また、菊池市内の登録店で使える1,000円分の「めぐるん券」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能 ※宿泊施設・プランによって不可の場合あり

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月23日〜3月5日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:菊池観光協会



【終了】【熊本県苓北町】れいほく泊まろっとキャンペーン

苓北町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引(連泊の場合は1泊目のみ対象)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年4月29日〜2023年2月28日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※宿泊費助成金交付申請書への記入が必要

・引用元:苓北町



【終了】【熊本県熊本市】”来熊”キャンペーン

首都圏発熊本市内に宿泊する対象ツアーが1人あたり5,000円(2人以上で10,000円)割引。

※終了

・対象者:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県居住者

・期間:2022年12月6日〜2023年2月28日

・引用元:熊本市

・引用元:”来熊”キャンペーン



【終了】【熊本県人吉市】人吉泊まって復興応援キャンペーン

人吉市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年11月3日〜2023年2月19日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:人吉温泉観光協会



【終了】【熊本県熊本市】ほんの気持ちです券 第3弾

植木温泉内の対象施設で利用できる6,000円分(500円券×12枚)のプレミアム券を5,000円で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2022年8月1日〜

・クーポン利用期限:2023年1月31日

・引用元:熊本国際観光コンベンション協会



【終了】【熊本県八代市】八代城築城400年記念宿泊補助キャンペーン

八代市内の対象施設に宿泊すると、最大5,000割引。また、八代市内の登録店で使える地域限定クーポンを最大2,000円分(1,000円×2枚)配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年9月1日〜12月31日

・クーポン利用期限:2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:DMOやつしろ



【終了】【熊本県水俣市】みなまた応援キャンペーン 第3弾

水俣市内の対象施設に宿泊すると、水俣市内の登録店で使える3,000円分(1,000円券×3枚)の「みなまた観光応援券」を配布(第2弾は水俣市居住者には6,000円分配布)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・第1弾 対象期間:2020年7月22日〜2021年3月5日

・第2弾 対象期間:2021年6月14日〜2022年1月10日 ※利用は ̄援券受取日(チェックイン日)から30日以内、2022年1月10日のいずれか早い方

・第3弾 対象期間:2022年4月29日〜2023年1月9日

・利用期限:―蒜馥から30日以内 2023年1月9日まで ※´△い困譴早い方

・引用元:みなまた応援キャンペーン実行委員会



【終了】【熊本県阿蘇市】ASO夜の飲食半額キャンペーン

阿蘇市内の対象施設に宿泊すると、阿蘇市内の登録店で使える食事券3,000円分(1,000円券×3枚)を1,500円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・利用期間:2022年5月9日〜12月28日

※食事券は17時以降の飲食に利用可

※土曜宿泊は対象外。食事券も土曜は利用不可

・引用元:阿蘇市



【終了】【熊本県阿蘇市】阿蘇市サマー宿泊割引キャンペーン

阿蘇市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大2,000円割引。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・期間:2022年7月1日〜9月10日

・引用元:阿蘇市



【終了】【熊本県上天草市】もっとお得!ナナメ上↗上天草キャンペーン 第2弾

上天草市内の対象施設に宿泊すると、上天草市内の登録店で使える3,000円分のお買い物券「もっとお得!」を配布。

※終了

★県民割またはGo To トラベルと併用可能

・対象者:制限なし

・宿泊期間:2022年3月25日〜7月18日

・クーポン利用期間:〜2022年8月31日

・引用元: 天草四郎観光協会



【終了】【熊本県苓北町】苓北町内の宿泊施設に宿泊される人に助成金を交付します

苓北町内の対象施設に1人1泊あたり6,000円以上のプランで宿泊すると、最大2,000円割引。

※終了

・対象者:引用サイト要確認

・期間:2020年7月1日〜2021年2月28日

・引用元:苓北町



【終了】【熊本県阿蘇市】大自然!阿蘇・熊本キャンペーン

阿蘇市とJR西日本が共同で行うキャンペーンで、大自然を満喫できる体験ツアー等をお得な割引価格で販売。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月1日〜11月30日

・引用元:JRおでかけネット



【終了】【大分県】おんせん県に湯こ!湯こ! おおいた旅得キャンペーン

大分県内の対象施設に6,000円以上のプランで宿泊、または8,000円以上の交通付旅行で宿泊、または8,000円以上の交通付旅行で日帰り観光すると、大分県内の登録店で使える3,000円分のクーポンを配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年12月1日〜2024年2月29日(2023年12月29日〜2024年1月3日は対象外)

・引用元:大分県



【終了】【大分県別府市・佐伯市】別府から佐伯いこうキャンペーン〜別府で温泉、佐伯で海鮮〜

別府市内の対象施設に1人あたり7,500円以上で宿泊すると、 佐伯市内の登録店で使える1,500円分の食事券を配布。

※終了

・対象者:大分県外居住者。2023年12月1日から佐伯市外居住者

・期間:2023年9月1日〜2024年1月30日(2023年12月28日〜2024年1月3日は対象外)

・利用期間:チェックイン日からチェックアウト翌日

※宿泊した対象施設で食事券引換書を受け取り、佐伯市内の食事券引換場所(佐伯市観光案内所)で食事券引換書を食事券に引き換える

※食事券の引き換え時には本人確認書類の提示が必要

・引用元:佐伯市観光協会



【終了】【大分県日田市】ひた旅キャンペーン

電子決済アプリ「ひたpay」をダウンロードして全国のコンビニエンスストアで2,000円分チャージすると、日田市内の対象施設で使える4,000円分の電子宿泊券と、日田市内の登録店で使える1,000円分の電子商品券を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:第1弾 2023年5月22日〜6月30日

第2弾 2023年7月1日〜8月31日

第3弾 2023年9月1日〜11月30日

・利用期間:第1弾 2023年5月22日〜7月1日

第2弾 2023年7月1日〜9月1日

第3弾 2023年9月1日〜12月1日

・引用元:日田市観光協会



【終了】【大分県豊後高田市】ぶんごたかだ泊まってエール

豊後高田市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引(一棟貸しの場合は最大10,000円割引)。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月6日〜3月25日

・引用元:豊後高田市観光協会



【終了】【大分県豊後大野市】サウナのまちにやってきて2022キャンペーン

豊後大野市内の対象アウトドア・サウナ施設を利用すると、豊後大野市内の登録店で使える500円分の「サウナのまちクーポン」を配布。また、サウナ予約時に「宿泊利用券希望」と伝えると、豊後大野市内の対象施設で使える宿泊利用券を2,000円分配布(先着500名)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:〜2023年3月12日

※サウナの利用は要予約

・引用元:豊後大野市



【終了】【大分県中津市】なかつ泊まってお得や券キャンペーン

中津市内の対象施設に宿泊すると、中津市内の登録店で使える2,000円分の「なかつお得や券」を配布。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月13日〜3月9日

・クーポン利用期限:2023年3月11日

・引用元:中津市



【終了】【大分県中津市】なかつ旅っチャおかわり2倍盛り!キャンペーン

1人1回500円で最大10,000円分の「なかつお得や券」が当たるカプセルトイ「なかつ旅っちゃ」を、九州自動車道の古賀SA(上り線)に設置。はずれくじなし(必ず500円以上の「なかつお得や券」が入っている)。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月13日〜2月19日

・クーポン利用期限:2023年3月11日

・引用元:中津市



【終了】【大分県大分市】大分市の旅はおトクです券

大分市内の対象施設に対象プランで宿泊すると、大分市内の登録店で使える2,000円分(1,000円券×2枚)の「大分市の旅はおトクです券」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月15日〜2023年2月28日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:大分市



【終了】【大分県由布市】5千人ゆふ泊キャンペーン

由布市内の対象施設で利用できる10,000円分の宿泊割引券宿泊を5,000人に配布。※応募が5,000人を超えた場合は抽選

※終了

・対象者:由布市居住者、由布市内勤務者

・応募期間:2022年9月8日〜10月7日

・利用期間:2022年12月1日〜2023年2月28日

※公式サイト掲載の応募フォーム、または郵送で応募(1人1回まで)

・引用元:由布市



【終了】【大分県国東市】国東市宿泊キャンペーン

国東市内の対象施設に食事付プラン1人あたり8,000円以上で宿泊すると、5,000円割引。素泊まりプラン1人あたり3,500円以上で宿泊すると、2,000円割引。子どもは1人あたり5,000円以上のプランで宿泊すると、2,000円割引。また、国東市通販サイト「おおいた国東つうはん」から選定された2,000円分の商品と交換、または「おおいた国東つうはん」で使える割引クーポン券2,000円分を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年10月7日〜2023年2月28日

※割引クーポン券は1商品につき1枚のみ利用可

・引用元:国東市



【終了】【大分県別府市】また来たよ♪べっぷ湯けむりエール券

別府市内の対象施設や登録店で使える6,500円分(500円券×13枚)の商品券「また来たよ♪べっぷ湯けむりエール券」を5,000円で販売(別府市居住者は1人6冊まで、別府市外居住者は1人2冊まで購入可能)。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・予約受付期間:2022年8月22日〜

・販売期間:2022年9月1日〜9月25日

・利用期間:2022年9月1日〜12月31日

・必要書類:本人確認書類

・引用元:別府市



【終了】【大分県日出町】ひじ10,000泊キャンペーン(ひじまんぱく)

日出町内の対象施設に4,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり最大3,000円割引。また、日出町内の登録店で使える1,000円分(500円券✕2枚)の「ひじまち観光クーポン」を配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月23日〜11月27日

・必要書類:ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:日出町



【終了】【大分県・宮崎県・熊本県】おとなり割

大分県・宮崎県・熊本県への宿泊旅行商品を1人あたり5,000円割引、日帰り旅行商品を1人あたり2,500円割引されたプランを販売。

★Go To トラベルと併用可能

※終了

・対象者:プランにより異なる

・期間:プランにより異なる

・引用元:大分県旅行業協同組合



【終了】【大分県姫島村】がんばろう姫島割引キャンペーン

姫島村内の対象施設に宿泊すると、宿泊プランに応じて1,000〜3,000円分が割引。また、対象施設で飲食代やおみやげ代、レンタカーやレンタサイクル代が割引される。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年7月1日〜2021年3月31日

・引用元:姫島村



【終了】【大分県大分市】大分市地域商品券 大分市の旅はおトクです券

大分市内の対象施設で「大分市の旅はおトクです券」付きの対象プランを利用して宿泊すると、宿泊時に2,000円分の商品券を配布。

※終了

・対象者:大分県民および隣接県のうち福岡県、熊本県、山口県の各県民

・販売期間:2021年9月23日〜

・対象期間:2021年9月27日〜 ※2022年3月16日をもって終了

2022年1月21日 一時停止

2022年2月21日 再開

・引用元:大分市



【終了】【大分県豊後高田市】宿泊割引最大50%☆ぶんごたかだ泊まってエール

豊後高田市の対象施設へ電話申し込みすると、1人あたり1泊限り最大半額相当が割引される宿泊プランを利用できる。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:施設により異なる ※なくなり次第終了

・引用元:豊後高田市観光協会



【終了】【大分県別府市】湯ごもり別府エール泊別府鬼割プラン

別府市内の対象施設へ電話申し込みすると、素泊まり2,500円や、1泊2食付き6,000円〜などのお得な宿泊プランを利用できる。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2020年6月15日〜2021年3月31日

・引用元:湯ごもり別府エール泊別府鬼割プラン



【終了】【大分県由布市】由布市おもてなしクーポン券

由布市内の対象施設に宿泊すると、対象店舗で利用できる1人1泊あたり2,000円分の地域クーポン券を配布。

※終了

・対象者:由布市内に宿泊された18歳以上の方

・配布期間:2020年7月22日〜クーポン配布終了まで

・利用期間:2020年7月22日〜12月27日

・配布期間:2021年7月5日〜クーポン配布終了まで

・利用期間:2021年7月5日〜2021年11月30日

・引用元:由布市



【終了】【大分県竹田市】みんなで応援キャンペーン第2弾 たけた未来券

竹田市内の対象宿泊・飲食施設等で使える「たけた未来券」3,600円分を3,000円で販売。※購入口数制限なし、3口以上送料無料

※終了

・対象者:制限なし

・販売期間:2020年6月中旬〜 ※なくなり次第終了

・利用期間:2020年8月1日〜2021年1月31日

・引用元:竹田市商工観光団体連携協議会



【終了】【大分県杵築市】きつき観光まち歩きクーポン

ゝ話杙堝發慮共観光文化施設3カ所の入場券(最大1,200円相当)と、市内対象店舗で使える1,000円分のクーポン券のセットを1,000円で販売。※当日のみ有効

杵築市内の対象店舗で使える5,000円分のクーポンを3,000円で販売。※2021年2月28日まで有効

※終了

・対象者:市外からの旅行者

・期間:2020年9月18日〜2021年2月28日

・引用元:杵築市観光協会



【終了】【大分県宇佐市】大分県宇佐市への旅がお得です!(宇佐市宿泊補助商品券配布事業)

宇佐市内の対象施設に宿泊すると、飲食店やみやげ店等で使える地域商品券「宇佐観光エール券」を1人あたり2,000円分配布。

※終了

★Go To トラベルと併用可能

・対象者:引用先サイトを要確認

・期間:2020年10月1日〜2021年1月31日

・引用元:宇佐市公式観光サイト



【終了】【宮崎県】秋冬泊まっ得!welcomeみやざきキャンペーン

宮崎県内の対象施設に宿泊すると、宮崎県内の登録店で使える電子クーポン「regionPay」を平日3,000円分、休日2,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月26日〜2024年1月31日(2023年12月29日〜2024年1月3日は対象外)

・必要書類:本人確認書類

・引用元:宮崎県



【終了】【宮崎県】夏得!GOGOみやざきサマーキャンペーン

宮崎県内の対象施設に交通付旅行で宿泊すると最大4,000円割引。宿泊のみ・日帰り旅行は最大3,000円割引。また、宮崎県内の登録店で使える「夏得!GOGOみやざきサマーキャンペーン地域共通クーポン」を平日2,000円分、休日1,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年7月24日〜9月30日(2023年8月11〜16日は対象外)

・必要書類:本人確認書類

※貸切バス利用の旅行は対象外(全国旅行支援「みやざき旅行支援割第2弾」を利用)

・引用元:宮崎県観光協会



【終了】【宮崎県椎葉村】お得な宿泊クーポン券+旅得クーポン券!

椎葉村内の対象施設に宿泊すると、1,000円分の宿泊クーポンを配布。また、椎葉村内の登録店で使える1,000円分の旅得クーポン券も配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・クーポン利用期間:宿泊クーポン券 2022年4月23日〜2023年3月25日

旅得クーポン券 宿泊日当日・翌日

・引用元:椎葉村観光協会



【終了】【宮崎県延岡市・高千穂町】乗って!泊まって!おみやげ割引クーポン

企画乗車券「延岡〜高千穂・冬のトクトク乗車券」を購入して、乗車日の前後で宮崎県内の対象施設に宿泊し、登録店で2,000円以上利用すると、宮崎県内の登録店で使える1,000円分の「おみやげ割引クーポン」を配布。

※終了

[延岡〜高千穂・冬のトクトク乗車券]

宮崎交通の運行するバス路線「延岡ー高千穂線」の片道乗車券を、1,000円(通常運賃1,820円)で販売。また、購入者には南男猿(なんおさる)キーホルダーを配布。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年1月6日〜2月28日

・必要書類:「延岡〜高千穂・冬のトクトク乗車券」の乗車日の前日から翌日までに、宮崎県内の対象施設への宿泊が確認できるもの

・引用元:宮崎県観光協会



【終了】【宮崎県日南市】泊旅キャンペーン

日南市内の対象施設に宿泊すると、2,000円割引。また、日南市内の登録店で使える2,000円分の「泊旅クーポン」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県居住者

・予約受付期間:2022年6月15日〜2023年1月31日

・クーポン利用期間:2022年7月1日〜2023年2月1日

・必要書類:本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元:日南市観光協会



【終了】【宮崎県日向市】ヒュー!っと泊まって旅得クーポン 第3弾

日向市内の対象施設に3,000円以上のプランで宿泊すると、日向市内の登録店で使える3,000円分(1,000円券×3枚)のクーポン券を配布。

※終了

・対象者:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県(2022年9月1日から日向市居住者は対象外)、鹿児島県居住者

・期間:2022年7月15日〜10月10日 ※全国旅行支援実施のため終了

※同行者は「普段から一緒にいる人(同居家族など)」に限定

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:日向市観光協会



【終了】【宮崎県高原町】たかはる宿泊施設利用助成券

高原町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大2,000円割引。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年4月8日〜2023年3月31日 ※なくなり次第終了

2020年7月1日〜2021年3月31日

2021年5月5日〜2022年3月31日

・引用元:高原町観光協会



【終了】【宮崎県宮崎市】宮崎市に泊まってお得 “泊得”キャンペーン

宮崎市内の対象施設に宿泊すると、飲食店やみやげ品店、交通機関(バス・タクシー)などで使える「泊得クーポン3,000円分」を配布。

※終了

・対象者:制限なし

・宿泊対象期間:2020年8月1日〜2021年2月28日

・クーポン使用期間:2020年8月1日〜2021年3月10日

・対象者:宮崎県内居住者限定

・宿泊対象期間:2021年7月1日〜2022年1月31日

・クーポン使用期間:2021年7月1日〜2022年2月6日

・引用元:宮崎市観光協会



【鹿児島県鹿児島市】マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン(3/12更新)

鹿児島市内の対象施設で使える5,000円分の宿泊券を2,000円で販売。

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:第1期2024年2月7日〜3月7日、第2期2024年3月14日〜4月30日、第3期2024年5月8日〜6月30日、第4期2024年8月1日〜9月30日、第5期2024年12月1日〜2025年2月28日 ※なくなり次第終了

・利用期間:第1期2024年2月7日〜3月7日(※終了)、第2期2024年4月1日〜4月30日、第3期2024年6月1日〜6月30日、第4期2024年9月1日〜9月30日、第5期2025年1月1日〜2月28日

・引用元:マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン事務局



【終了】【鹿児島県指宿市】いぶすき直割キャンペーン

指宿市内の対象施設に宿泊すると、1人1回あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月1日〜2023年3月31日

・引用元:指宿市



【終了】【鹿児島県】かごしま×楽巡

鹿児島県内の登録店2カ所を利用して電子スタンプを集め、鹿児島県内の対象施設に1泊以上宿泊して電子スタンプをもらうと、指定のタクシーまたはレンタカーの利用代金から最大5,000円割引。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年7月15日〜2023年2月28日

※LINE公式アカウント「かごしまらくめぐり」の友だち登録が必要(1回の旅行あたり1アカウント限り)

※鹿児島県内に宿泊しない場合は、タクシー・レンタカーを2,001円以上利用すると、2,000円割引

※全国旅行支援との併用については要問合せ

・引用元:らくらく鹿児島巡り事業事務局



【終了】【鹿児島県南種子町】観光応援プラン事業

南種子町内の対象施設に宿泊すると、南種子町内の対象観光体験に使える体験クーポン券3,000円分と、同町内の登録店で使える飲食クーポン券2,000円分を配布。

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年6月13日〜2023年3月10日

※飲食クーポン券の利用は観光体験への参加が必須

・引用元:南種子町



【終了】【鹿児島県鹿児島市】“まってるし鹿児島市”宿泊満喫クーポン

鹿児島市内の対象施設で使える5,000円分の電子クーポンを、それぞれ2,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能(条件あり)

・対象者:鹿児島県外居住者

・販売開始:2022年12月9日〜

・電子クーポン利用期間(宿泊期間):2022年12月9日〜2023年2月28日

※専用サイトで購入可能(スマートフォンからのみ利用可能)

・引用元:まってるし鹿児島市 宿泊キャンペーン事務局



【終了】【鹿児島県霧島市】きりしま旅割クーポン

霧島市内の対象施設で使える5,000円分の電子クーポン「きりしま旅割クーポン」を、平日利用分は2,000円、土曜・日曜・祝日利用分は3,000円で販売。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者:日本国内居住者

・申込期間:霧島市居住者 2022年11月22日〜12月1日(先行抽選販売)

霧島市外居住者・先行抽選販売に外れた、または申し込まなかった霧島市居住者 2022年12月8日〜

・電子クーポン利用期間(宿泊期間):2022年12月8日〜2023年2月28日

※申込みにはLINE公式アカウント「きりしま旅割クーポン事務局」のお友だち登録が必要

・引用元:きりしま旅割クーポン事業事務局



【終了】【鹿児島県】鹿児島 体験たっぷりプレゼントキャンペーン

鹿児島県内の登録店で行われる体験・アクティビティに申し込むと、1人あたり最大5,000円割引。

※終了

・対象者:鹿児島県外居住者

・期間:2022年7月〜2023年1月31日

・必要書類:本人確認書類

※プラン料金区分が組単位の場合、1組=1人として適用

・引用元:体験たっぷりプレゼント事業事務局



【終了】【沖縄県名護市】7515年末キャンペーン

名護市内の対象施設に宿泊すると、名護市内の登録店で使える1,500円分の「旅ナカクーポン」を500円で購入可能。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2023年12月11日〜12月29日

・利用開始:2023年12月11日〜12月31日

・必要書類:本人確認書類、宿泊予約確認書(またはそれに準ずるもの)

※旅ナカクーポン購入には、滞在中に「旅ナカクーポン購入用カード」の受け取りが必要。配布場所は「那覇空港到着ロビーJTB沖縄空港営業所窓口」「道の駅許田 道路情報センター」「羽地の駅」「名護市営市場内 ナゴラブ」の4か所

・引用元:名護市観光協会



【終了】【沖縄県うるま市】うるま感動キャンペーン2023

うるま市内の対象施設に宿泊、または体験プログラムに参加すると、うるま市内の登録店で使えるクーポン券を最大5,000円分配布。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2023年10月10日〜12月22日

・クーポン利用期限:2023年12月31日

・引用元:うるま市観光物産協会



【終了】【沖縄県北谷町】北谷町プレミアム付デジタル観光商品券(北谷デジたんたん券)

北谷町内の対象施設に宿泊すると、北谷町内の登録店で使える6,500円分の電子クーポン券「北谷デジたんたん券」を5,000円で販売。※2023年1月5日から8,500円分を5,000円、17,000円分を10,000円で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・期間:2022年12月1日〜2023年3月12日

・クーポン利用期限:2023年3月14日

※「北谷デジたんたん券購入サイト」への会員登録が必要

・引用元:北谷町

【終了】【沖縄県那覇市】那覇とま〜る2022

那覇市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり最大5,000円割引。また、那覇市内の対象施設で使える3,000円分の「観光体験クーポン」を配布。

※終了

・対象者:沖縄県居住者

・販売期間:2022年12月12日〜

・宿泊期間:2022年12月14日〜2023年2月5日

・クーポン利用期間:20222年12月14日〜2023年2月12日

・必要書類:本人確認書類

※2022年12月28日〜2023年1月4日は対象外

・引用元:那覇市



【終了】【沖縄県石垣市】石垣島プレミアム商品券

石垣市内の登録店舗で使える15,000円分の石垣島プレミアム商品券「観光応援商品券」を10,000円(1,000円分✕15枚)で、3,000円分の石垣島プレミアム商品券「理容・美容商品券」を2,000円(1,000円分✕3枚)で販売。

※終了

・対象者:日本国内居住者

・販売期間:2022年3月18日〜5月31日

・利用期間:2022年3月18日〜11月30日

・引用元:石垣市



【終了】【沖縄県恩納村】恩納村景気回復支援商品券

恩納村内の対象施設のなかから、同一施設に2泊3日以上宿泊すると、恩納村内の登録店で使える観光商品券を1室1泊あたり5,000円分配布。

※終了

・対象者:制限なし

・期間:2022年4月25日〜8月31日 ※観光商品券の配布期間は施設によって異なる

※本人確認書類とワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書の提示が必要

・引用元:恩納村



≫≫≫ぞくぞく随時更新中!ぜひチェックして。

余裕を持ってより良い計画を立てていきましょう

地方自治体のいわゆる“ふっこう割”はいかがでしたか? 宿泊がお得になったり、お得に買い物できたり…気になるキャンペーンばかりで、どこに旅しようか迷ってしまうほど。安心して楽しく旅行するためには、旅先の状況確認や旅のエチケットなど感染防止を心掛けることをお忘れなく。

