Y’all someone was playing porn on the billboard on I 75 near M59 I am dying ???????????????? pic.twitter.com/0g9yF1B8cY— ako si jae ???? (@jaeblasia) September 30, 2019

by Kate Trysh ミシガン州を南北に走る州間高速道路75号線沿いのビルボードで、約20分にわたって ポルノ 映像が流されるという事件が発生しました。事件発生時、ビルボードに流す映像を管理する機器のある建物に2人の男が侵入した様子が防犯カメラに写っており、警察ではわいせつ物流布、および重窃盗の容疑で2人を追っています。2 suspects scaled 6-foot fence to put porn on Michigan freeway billboard - mlive.comhttps://www.mlive.com/news/2019/09/2-suspects-scaled-6-foot-fence-to-put-porn-on-michigan-freeway-billboard.html警察が発表した防犯カメラの映像がコレ。男らは身元がわからないようにパーカーのフードを目深にかぶり、サングラスを着用。また、侵入直後に防犯カメラに気付いて、顔をそらしながらカメラの向きを変えています。この建物は高さ約1.8mのフェンスで囲まれていましたが、男らはフェンスを乗り越えて侵入。ビルボードを管理するコンピューターを操作し、ポルノ映像を流しました。犯行があってからすぐ、ビルボードの横の州間高速道路を走るドライバーから警察に通報があり、警察が看板を管理する広告会社に連絡したことでポルノ映像は止められました。男たちが犯行にかけた時間はおよそ15分ほどで、ポルノ映像が流れていた時間は最大で20分ほどとみられています。その時点のビルボードを撮影することに成功した人によると、こんな映像が流れていたそうです。ガッツリとポルノ映像なので、閲覧時の環境には注意してください。オーバーン・ヒルズ警察は管理会社の協力も得て捜査を進めています。ビルボードの設置されているミシガン州ではわいせつ物流布や宣伝が違法であるほか、男らは重窃盗でも起訴される可能性があるとのことです。