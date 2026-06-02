実年齢より若く見せたいけれど、無理に若作りするのは避けたい――。そんな大人世代のコーデは、シルエットや色使い、素材感を意識すると、軽やかで若々しい印象を演出できそう。今回は、Instagramで「マイナス5歳見えコーデ」を発信しているおしゃれさんの着こなしに注目。40・50代の毎日コーデにも取り入れやすそうな、若々しく見えるポイントをチェックしていきます。 ほんのり透け感で軽やかに