28日午前、由利本荘市松ヶ崎の浜辺でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、28日午前10時20分ごろ、由利本荘市松ヶ崎字西離山の浜辺にクマ1頭がいるのを、車で走っていた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1・5メートルで、近くの民家までは約80メートルです。警察が注意を呼びかけています。