SNSやネットには便利な「掃除の裏ワザ」が溢れていますが、本当にその方法は正しいのでしょうか？今回は、西日本で2.7万件以上の清掃実績を持つ株式会社ダイキチにてマーケティング部に所属し、国家資格「ビルクリーニング技能士1級」を持つ清掃のプロフェッショナル・杉本絢哉さんにインタビューを実施。一般的に良いと思われている掃除の「落とし穴」から、忙しい人でもラクに綺麗を保つための豆知識、目からウロコの掃除