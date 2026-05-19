せっかくの癒しの時間のはずなのに、なぜかピリついた空気が流れていたら……あなたならどう感じますか？今回は、昔ながらの銭湯で“ある違和感”に直面した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆「そこ私の場所！」すごい威圧感で声をかけられて田辺真紀さん（仮名・35歳）は、仕事帰りに近所の昔ながらの銭湯へ立ち寄りました。「ここに来ると、なんだか気持ちがリセットされるんですよね」古いながらも隅々まで掃除が