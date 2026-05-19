かつて米映画界で最も稼ぐ女優の1人といわれ、日本でもCMやバラエティー番組に出演して大変な人気を博したキャメロン・ディアス（53）。2015年に米バンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデンと結婚した後、家族との時間を優先するために女優業を一時休止し、2019年に第1子、2024年に第2子が誕生していた。近年、徐々に俳優業を再開させているキャメロンだが、このたびベンジー（47）との第3子が誕生したことがわかっ