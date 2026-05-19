ADHDに算数障害（数字、計算に困難を抱える学習障害）、双極性障害といった、生きづらさを抱えていた私。そんな私が2025年の夏、母になった。生きづらさはあるけれど、夫や行政の助けを借りて明るく育児をできている。この連載では私のように、生きづらさを抱えたまま母になった人にインタビューしていく。第1弾はライターで元地下アイドルの姫乃たまさん。私と同じ「ひめの」姓で、しかも、私が出産した5日後にたまさんも第