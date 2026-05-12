Revodok Pro 314 CM843 Amazonのタイムセールで、USB Type-C接続の14ポートドッキングステーション「Revodok Pro 314 CM843」が通常価格2万1,999円のところ、43%OFFの1万2,590円でセール中だ。 Revodok Pro 314 CM843は、6基のUSBポートとDisplayPortやHDMI、有線LANポートを備えたドッキングステーション。最大27W出力のUSB Type-Cポートのほか、4K/120Hz対応のDisplayPo