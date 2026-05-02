星野リゾート×集英社のコラボ企画がスタート！人気マンガ家5人が描く「旅するマンガ」で理想の滞在を見つけよう
星野リゾートと集英社が初タッグを組み、大型コラボレーション企画「星野リゾート×集英社創業100周年〜旅するマンガ〜」を2026年4月23日に始動。
【写真】神尾葉子さんは「星のや」の新しい自分を見つめる滞在を描く
本企画は、星野リゾートが展開する「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」「BEB」の5つのブランドと、集英社のファッション誌5媒体「T JAPAN」「eclat(※)」「MAQUIA」「BAILA」「non-no」が連携したもの。神尾葉子さん、槇村さとるさん、持田あきさん、ウオズミアミさん、春田ななさんという5名の人気マンガ家が、各ブランドの世界観と旅の醍醐味を「物語」として描き下ろすプロジェクトだ。マンガとファッション誌のWeb記事を連動させるほか、SNSでのショート動画配信など、多角的なプロモーションを展開。読者が「自分ならどの星野リゾートで過ごしたいか」と想像を膨らませ、理想の旅先を見つけるきっかけを提供する。
(※eclatの「e」は正しくはアクサンテギュあり)
■背景
星野リゾートは旅の目的や滞在のスタイルに合わせた6つの個性豊かなブランドを展開している。しかし、顧客から「星野リゾート」というひとつの大きなイメージで捉えられることが多く、各ブランドが持つ独自の世界観や滞在のイメージを十分に伝えられていないという課題を抱えていた。
この課題を解決するため、本プロジェクトでは集英社のファッション誌5誌と有名マンガ家5人とタッグを組み、ブランドの違いを「説明」するのではなく、マンガという「体験の物語」として描写。人生のステージや日々の感情の変化に寄り添うストーリーを通じて、各ブランドの提供する世界観やコンセプトを「自分ごと」として共感を生み出すことを目指す。読者が物語に触れることで、「今の私なら、どの星野リゾートに行きたいか」を自然に想起できる、新たな旅の入り口を提案する。
■「星のや」の新しい自分を見つめる滞在を描く〜T JAPAN×神尾葉子さん〜
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、施設ごとの独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。神尾葉子さんが、知的好奇心の高い大人世代をターゲットに、「新しい自分を見つめる滞在」を描写する。作品は、「T JAPAN Web」(※1)にて配信予定。
(※1)T JAPANはニューヨーク・タイムズ社が米国で発行している「T: The New York Times Style Magazine」の日本版。
神尾葉子さん プロフィール
漫画家。「花より男子」をはじめ、時代を代表する恋愛漫画を数多く世に送り出してきた。現在、原作・キャラクターデザイン・脚本を務めた「プリズム輪舞曲」がNetflixで配信中。
■「界」の癒やしと対話の時間を描く〜eclat×槇村さとるさん〜
全国23カ所に展開する日本初の温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」をコンセプトに展開。大人の女性の人生や人間関係を描き続けてきた槇村さとるさんが、新しいライフステージに立つ40〜50代に向けて描き下ろしマンガを制作。作品は、洗練されたファッション、ウェルネス美容や旅、アート、生き方などを届ける心のラグジュアリー誌「eclat」の公式サイト「Web eclat」にて配信予定だ。エクラ世代の母娘の温泉旅のストーリーを通して、「癒やしと対話の時間」を描く。
槇村さとるさん プロフィール
1973年「別冊マーガレット」にてデビュー。「おいしい関係」、「Real Clothes」など、女性の生き方を描く数々の名作を発表。現在、集英社「ココハナ」にて「ダンシング・ゼネレーションsenior」を連載中。
■「リゾナーレ」の心身をリセットするリトリート体験を描く〜MAQUIA×持田あきさん〜
夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」をコンセプトに、土地の特性を活かした空間デザイン、豊富なアクティビティをそなえるリゾートブランド「リゾナーレ」。持田あきさんが、30代の美容・健康意識の高い女性に向けて、「心身をリセットするリトリート体験」として描写する。持田さんの作品は、美容の力で毎日をポジティブに楽しむすべての人を応援する美容総合メディア「MAQUIA」にて発信予定だ。
持田あきさん プロフィール
高校1年生のときに「角砂糖恋愛」でデビューし、「ロイヤルストレート」「ブルー・リボン」など、思春期の恋や心の機微を繊細に描いた作品で人気を博す。現在、雑誌「クッキー」にて連載中の「初めて恋をした日に読む話」は2019年にテレビドラマ化され、幅広い層から支持を得ている。
■「OMO」の働く女性を応援するストーリーを描く〜BAILA×ウオズミアミさん〜
全国18施設を展開する「街ナカ」ホテル「OMO」。「30代、“今がいちばん楽しい”を更新中！」をスローガンに、ファッションや美容、学びやお金、働き方など向上心を刺激するテーマを発信するファッション誌「BAILA」にて、ウオズミアミさんによる描き下ろしマンガを発信する。等身大の女性の感情や日常を描く彼女が、OMOを拠点に街や人と触れ合う旅のストーリーを通して、毎日を頑張る働く女性の背中をそっと押してくれるような心温まるエピソードを描く予定だ。
ウオズミアミさん プロフィール
熊本出身、熊本在住。調理師免許を持つ漫画家。2019年に「三日月とネコ」が「第1回anan猫マンガ大賞」大賞を受賞し、2024年に同作が実写映画化。2022年11月より集英社「ココハナ」にて連載中の「冷たくて 柔らか」は「このマンガがすごい！2024」オンナ編12位にランクイン。
■「BEB」の若者グループの素敵な時間を描く〜non-no×春田ななさん〜
コンセプトは「居酒屋以上旅未満みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に、旅より気軽に過ごせる施設を展開する「BEB」。春田ななさんが、男女のグループがBEBで過ごす様子を描写する。20代の女性を中心に支持を集め、今年創刊55周年を迎えるファッション・ライフスタイル誌「non-no」で発信予定。
春田ななさん プロフィール
「スターダスト★ウインク」「つばさとホタル」など、数々のヒット作を生み出してきた漫画家。等身大の恋や成長を丁寧に描く作風で、長年にわたり多くの読者から愛されている。“りぼん”を代表する作家の一人として、精力的に作品を発表している。
■旅のスタイルで選ぶ、星野リゾートのブランド
星野リゾートは「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB」、心揺さぶる山ホテル「LUCY」の6ブランドを中心に、国内外76施設(国内71、海外5)を運営している。
星のや
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化を繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験することで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日(木)に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」の開業を予定している。
界
星野リゾートが全国23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」をテーマに展開。その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、その地の「温泉文化」が楽しめるのが特徴。2026年には「界草津」(群馬県・草津温泉)、「界宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープン、2027年には「界嬉野」(佐賀県・嬉野温泉)の開業を予定している。
リゾナーレ
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」は、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」をコンセプトに展開。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる人々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供している。現在、国内外8施設を展開しており、2025年に開業した「リゾナーレ下関」に続き、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定。また、「リゾナーレ下関」は、世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「World's Greatest Places 2026(2026年世界で最も素晴らしい場所)」に選出されている。
OMO
星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」がOMO。街をこよなく愛するスタッフが地域の人々と仕掛ける新感覚のホテルで、思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りになる。現在18施設を展開しており、2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業した。
BEB
「居酒屋以上旅未満みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトに展開するBEB。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に、旅より気軽に過ごせる施設。遊び心あふれる客室と24時間楽しめるパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」は飲食物の持ち込み推奨で、みんなでルーズに楽しむ時間に寄り添う。
人気マンガ家たちが紡ぐ物語は単なる施設紹介ではなく、旅の本質を物語る貴重な作品。個性豊かな5ブランドの物語を読むことで、今のあなたが本当に求めている旅のスタイルが見えてくるはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】神尾葉子さんは「星のや」の新しい自分を見つめる滞在を描く
本企画は、星野リゾートが展開する「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」「BEB」の5つのブランドと、集英社のファッション誌5媒体「T JAPAN」「eclat(※)」「MAQUIA」「BAILA」「non-no」が連携したもの。神尾葉子さん、槇村さとるさん、持田あきさん、ウオズミアミさん、春田ななさんという5名の人気マンガ家が、各ブランドの世界観と旅の醍醐味を「物語」として描き下ろすプロジェクトだ。マンガとファッション誌のWeb記事を連動させるほか、SNSでのショート動画配信など、多角的なプロモーションを展開。読者が「自分ならどの星野リゾートで過ごしたいか」と想像を膨らませ、理想の旅先を見つけるきっかけを提供する。
■背景
星野リゾートは旅の目的や滞在のスタイルに合わせた6つの個性豊かなブランドを展開している。しかし、顧客から「星野リゾート」というひとつの大きなイメージで捉えられることが多く、各ブランドが持つ独自の世界観や滞在のイメージを十分に伝えられていないという課題を抱えていた。
この課題を解決するため、本プロジェクトでは集英社のファッション誌5誌と有名マンガ家5人とタッグを組み、ブランドの違いを「説明」するのではなく、マンガという「体験の物語」として描写。人生のステージや日々の感情の変化に寄り添うストーリーを通じて、各ブランドの提供する世界観やコンセプトを「自分ごと」として共感を生み出すことを目指す。読者が物語に触れることで、「今の私なら、どの星野リゾートに行きたいか」を自然に想起できる、新たな旅の入り口を提案する。
■「星のや」の新しい自分を見つめる滞在を描く〜T JAPAN×神尾葉子さん〜
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、施設ごとの独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。神尾葉子さんが、知的好奇心の高い大人世代をターゲットに、「新しい自分を見つめる滞在」を描写する。作品は、「T JAPAN Web」(※1)にて配信予定。
(※1)T JAPANはニューヨーク・タイムズ社が米国で発行している「T: The New York Times Style Magazine」の日本版。
神尾葉子さん プロフィール
漫画家。「花より男子」をはじめ、時代を代表する恋愛漫画を数多く世に送り出してきた。現在、原作・キャラクターデザイン・脚本を務めた「プリズム輪舞曲」がNetflixで配信中。
■「界」の癒やしと対話の時間を描く〜eclat×槇村さとるさん〜
全国23カ所に展開する日本初の温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」をコンセプトに展開。大人の女性の人生や人間関係を描き続けてきた槇村さとるさんが、新しいライフステージに立つ40〜50代に向けて描き下ろしマンガを制作。作品は、洗練されたファッション、ウェルネス美容や旅、アート、生き方などを届ける心のラグジュアリー誌「eclat」の公式サイト「Web eclat」にて配信予定だ。エクラ世代の母娘の温泉旅のストーリーを通して、「癒やしと対話の時間」を描く。
槇村さとるさん プロフィール
1973年「別冊マーガレット」にてデビュー。「おいしい関係」、「Real Clothes」など、女性の生き方を描く数々の名作を発表。現在、集英社「ココハナ」にて「ダンシング・ゼネレーションsenior」を連載中。
■「リゾナーレ」の心身をリセットするリトリート体験を描く〜MAQUIA×持田あきさん〜
夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」をコンセプトに、土地の特性を活かした空間デザイン、豊富なアクティビティをそなえるリゾートブランド「リゾナーレ」。持田あきさんが、30代の美容・健康意識の高い女性に向けて、「心身をリセットするリトリート体験」として描写する。持田さんの作品は、美容の力で毎日をポジティブに楽しむすべての人を応援する美容総合メディア「MAQUIA」にて発信予定だ。
持田あきさん プロフィール
高校1年生のときに「角砂糖恋愛」でデビューし、「ロイヤルストレート」「ブルー・リボン」など、思春期の恋や心の機微を繊細に描いた作品で人気を博す。現在、雑誌「クッキー」にて連載中の「初めて恋をした日に読む話」は2019年にテレビドラマ化され、幅広い層から支持を得ている。
■「OMO」の働く女性を応援するストーリーを描く〜BAILA×ウオズミアミさん〜
全国18施設を展開する「街ナカ」ホテル「OMO」。「30代、“今がいちばん楽しい”を更新中！」をスローガンに、ファッションや美容、学びやお金、働き方など向上心を刺激するテーマを発信するファッション誌「BAILA」にて、ウオズミアミさんによる描き下ろしマンガを発信する。等身大の女性の感情や日常を描く彼女が、OMOを拠点に街や人と触れ合う旅のストーリーを通して、毎日を頑張る働く女性の背中をそっと押してくれるような心温まるエピソードを描く予定だ。
ウオズミアミさん プロフィール
熊本出身、熊本在住。調理師免許を持つ漫画家。2019年に「三日月とネコ」が「第1回anan猫マンガ大賞」大賞を受賞し、2024年に同作が実写映画化。2022年11月より集英社「ココハナ」にて連載中の「冷たくて 柔らか」は「このマンガがすごい！2024」オンナ編12位にランクイン。
■「BEB」の若者グループの素敵な時間を描く〜non-no×春田ななさん〜
コンセプトは「居酒屋以上旅未満みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に、旅より気軽に過ごせる施設を展開する「BEB」。春田ななさんが、男女のグループがBEBで過ごす様子を描写する。20代の女性を中心に支持を集め、今年創刊55周年を迎えるファッション・ライフスタイル誌「non-no」で発信予定。
春田ななさん プロフィール
「スターダスト★ウインク」「つばさとホタル」など、数々のヒット作を生み出してきた漫画家。等身大の恋や成長を丁寧に描く作風で、長年にわたり多くの読者から愛されている。“りぼん”を代表する作家の一人として、精力的に作品を発表している。
■旅のスタイルで選ぶ、星野リゾートのブランド
星野リゾートは「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB」、心揺さぶる山ホテル「LUCY」の6ブランドを中心に、国内外76施設(国内71、海外5)を運営している。
星のや
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化を繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験することで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日(木)に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」の開業を予定している。
界
星野リゾートが全国23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」をテーマに展開。その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、その地の「温泉文化」が楽しめるのが特徴。2026年には「界草津」(群馬県・草津温泉)、「界宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープン、2027年には「界嬉野」(佐賀県・嬉野温泉)の開業を予定している。
リゾナーレ
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」は、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」をコンセプトに展開。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる人々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供している。現在、国内外8施設を展開しており、2025年に開業した「リゾナーレ下関」に続き、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定。また、「リゾナーレ下関」は、世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「World's Greatest Places 2026(2026年世界で最も素晴らしい場所)」に選出されている。
OMO
星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」がOMO。街をこよなく愛するスタッフが地域の人々と仕掛ける新感覚のホテルで、思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りになる。現在18施設を展開しており、2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業した。
BEB
「居酒屋以上旅未満みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトに展開するBEB。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に、旅より気軽に過ごせる施設。遊び心あふれる客室と24時間楽しめるパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」は飲食物の持ち込み推奨で、みんなでルーズに楽しむ時間に寄り添う。
人気マンガ家たちが紡ぐ物語は単なる施設紹介ではなく、旅の本質を物語る貴重な作品。個性豊かな5ブランドの物語を読むことで、今のあなたが本当に求めている旅のスタイルが見えてくるはずだ。
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