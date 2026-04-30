新生活がスタートして何かと忙しい春は、オンオフの切り替えが難しい季節。そんななか、意識的に情報から離れる「アテンションデトックス」が注目されているのをご存知だろうか。【画像】マジックアワーは“気持ちをリセットする時間”になる？「アテンションデトックス」とは、SNSの通知や絶え間ないネットニュースなど、常に何かに奪われ続けている自分の“注意(アテンション)”を意識的に解放してあげることを言うそうだ。自分