4月26日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）でのボビー・オロゴンの“闘い方”が物議を醸している。「この日は『第2回腕相撲トーナメント』がおこなわれ、芸能界の力自慢たちが集結しました。その中で、ボビーさんは前回王者として出場。挑発を繰り返すヒール役として会場を盛り上げつつ、1回戦では青木マッチョさんを不敵な笑みで圧倒していました」（芸能記者）持ち前のパワーを見せつけたボビーだが、問題視され