「1日8時間睡眠が理想」といわれることは多いものの、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした思い込みがちな健康常識の落とし穴について、体の仕組みやデータをもとに解説しています。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、「8時間睡眠」という通説の根拠や、年齢によって変わる適切な睡眠時間につ