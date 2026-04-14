アークランズとNECは4月14日、店舗とオンラインショップで会員IDと特典を共通化する会員プログラム『ACPO(アクポ)』を中核とした新たな顧客体験の創出に取り組むことを発表した。NECとアークランズのロゴ ○ACPOで何が変わる？店舗とECを横断した購買体験具体的には、NECがターゲットの具体化や新会員サービスの設計、新サービスリリースに向けたプランニングなどの顧客戦略を策定した上で、高い安定性とセキュリティを備え、API連