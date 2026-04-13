5機が軍用として納入予定航空機メーカーのテキストロン・アビエーションは2026年4月7日、新型の汎用航空機「セスナ・スカイクーリエ」が軍用として初めて受注されたと発表しました。【画像】軍用として第1号 これが、迷彩を施されたセスナ・スカイクーリエです発注したのはベルギー軍で、特殊作戦部隊向けに5機が導入される予定です。なお、セスナ・スカイクーリエが純粋な軍用機として受注を受けたのは今回が初めてで、同社は