WEST.中間淳太（38）が11日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。自民党の消費減税反対勢力に苦言を呈した。高市早苗首相が先の衆院選を前に“悲願”と掲げた飲食料品の消費税2年間ゼロ。社会保障国民会議で議論はスタートしたが、事務負担費の増加やレジ改修に時間がかかるといった声や、政治ジャーナリストの青山和弘氏からは与党自民党内からも「慎重論が相次いでいる