まだ見ぬヒット作を発掘するテレビ朝日の挑戦的新ドラマ枠「ドラドラ大作戦」。テレビ朝日のバラエティ演出・プロデューサーが手がける「ドラドラ大作戦」の第5弾、熊元プロレス（紅しょうが）主演のドラマ『大丸愛は選択する』の第2話が4月11日（土）に放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！唯一無二のキャラクターと独特なボケで観る人を笑いの渦に巻き込むお笑い芸人・熊元プロレス。彼女が本作で演じる大丸愛