モデルでタレントの谷まりあのドレス姿が話題になっている。１０日までに更新したインスタグラムにハートの絵文字をつづり、イブ・サンローランのイベントのオフショットを公開。谷は胸元が大胆に開いたドレスを着用。シンプルな黒のノンショルダーのロングドレス姿で抜群のスタイルを披露した。次の投稿では動画を公開し、「天使やな。イヤ、、女神や」「美人さんですね」「綺麗だな可愛いわ」「めっちゃ超可愛すぎ」など