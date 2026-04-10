海外サッカーで佐野海舟選手がスーパーゴール。鎌田大地選手もアシストと、約2カ月後に開幕するワールドカップへ向けて日本代表が活躍しました。ヨーロッパ・カンファレンスリーグは準々決勝。マインツ（ドイツ）の佐野選手はストラスブール（フランス）戦に先発出場すると、前半11分でした。相手ボールを奪うと、川粼颯太選手とのワンツーで左サイドに抜け出します。さらに中に切れ込みシュート。佐野選手が、鮮やかな先制