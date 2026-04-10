ＪＯ１が９日、東京ドーム公演を開催。生バンドの迫力ある演出で、代表曲「ＢＥＣＬＡＳＳＩＣ」から、これまで披露されずＪＡＭ（ファンネーム）の間で幻とされていた「Ｄｏｔ−Ｄｏｔ−Ｄｏｔ」を初披露するなど、盛大に沸かせた。圧倒的世界観で繰り広げたステージ。約１年ぶりのドーム公演とあって、與那城奨（３０）は「ただいま東京ドーム！」と感慨にふけった。最後まで全力投球のステージで魅了し「こうやって僕たち