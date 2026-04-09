大相撲の伊勢ヶ濱親方が弟子に暴力を振るった問題で年寄への降格と報酬減額の処分が下されました。この問題は、2026年2月に元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が弟子の伯乃富士関に対し、暴力行為をしたもので、コンプライアンス委員会が調査していました。日本相撲協会は9日、臨時理事会を開き、コンプライアンス委員会からの答申を受け処分を決定しました。暴力の内容は、部屋の力士や後援者らと会員制ラウンジで会合した際に、後援