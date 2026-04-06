タレント・ダンカン（67）が6日までに更新されたYouTubeチャンネル「たけし軍団TV」に出演し「嫌いっていう人を見たことがない」という芸人について語る場面があった。この回はタレント・林家ペーがゲストで出演。昨年9月に東京・赤羽の自宅マンションから出火。軽度のやけどを負った妻のパー子を含む、3人が負傷。愛猫4匹が焼死するという不幸に見舞われた。落胆する夫妻を励ますため、同じ一門の落語家・林家たい平はチャ