注目の裁判は原告の逆転勝訴となりました。最高裁前から中継です。ハンター・池上さんの逆転勝訴となった最高裁前です。異例ともいえる最高裁の自判、最高裁は自ら判決を言い渡しました。弁護団３人は逆転勝訴の文字を大きく掲げ、ハンター・池上さんと共に安堵の表情を見せました。そして、見守るハンター仲間からは温かい拍手が送られました。一方、判決の瞬間は池上さんは表情を変えることなく、まっすぐ前を