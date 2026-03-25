米NVIDIAは3月24日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.97」を公開した。マイナーな不具合が3つ解消されたのみの小規模なアップデートになっている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.97」リリース。フレーム生成と録画併用時の安定性改善3月10日に公開された595.79に続くドライバアップデート。新規ゲームタイトルへの対応等は特に行われておらず、いくつかのゲー