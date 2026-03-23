試合前の練習で笑顔のドジャース・大谷＝アナハイム（共同）【アナハイム共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が、開幕5戦目となる31日午後7時10分（日本時間4月1日午前11時10分）開始の本拠地でのガーディアンズ戦に先発し、今季初登板することになった。ロバーツ監督らが22日に明らかにした。24日にエンゼルスとのオープン戦に先発し、最終調整に臨む。佐々木朗希は23日のオープン戦先発を経て開幕4戦目、30日午後7時10分