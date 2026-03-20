重たい服に軽さを出したり、地味な配色に華やかさをおぎなったり。いろんな役まわりがある白は、装いの悩みを解決できる色。スタイリングに1つでも入ると整う色の実力を、異なる形を試しながら検証。「白で和らげて」黒をグレードアップなんとなくで合わせてきたモノトーンスタイルを活性化させるため、軽さや柔軟性のあるやさしい白をおともに、黒をモードなデザインに進化。首元のさりげないバイカラーが少量の飾り気に白フレア