有事のドル買いの一方でトランプ孤立のドル離れも？ホルムズ海峡巡り イランがラリジャニ氏の死亡を認めたことでNY原油先物が下落、最高位クラスの要人不在はイランにとって大打撃となる。ただ一方で、米国と対話できる人物がいなくなったため、戦争が長期化するとの見方もある。かつて米国はラリジャニ氏を唯一対話できる「現実主義者」と位置付けていた。 ホルムズ海峡問題を受けたドル離れを指摘する声も聞かれる。きの