2024年1月に新NISAがスタートしてから約2年。「とりあえず始めてみたのはいいけれど、このまま続けていて大丈夫なのかな？」「どのタイミングでどんなふうに見直せばいいんだろう」と不安を感じている人もいるかもしれません。また、将来への不安から「とりあえずNISA……」と投資にお金を回し日常生活が圧迫されている状態を表す「NISA貧乏」という言葉が、衆議院の財務金融委員会でも取り上げられ、話題になりました。そこで今回