【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月30日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルの出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 aoen「秒で落ちた」生田斗真「スーパーロマンス」＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」EXILE「最新曲」「Rising Sun」CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」King Gnu「AIZO」原因は