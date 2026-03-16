記事ポイント三井化学が社内実証を開始し、文献調査時間の80％以上削減を確認従来は約1カ月かかった調査を、同システムで約1日へ短縮2025年度内に実証実験を完了し、2026年度の本格運用を目指す計画です 三井化学が2026年度の本格運用に向け、化学構造式から情報を抽出する生成AIエージェントの実証実験を社内で開始しました。初期検証では文献調査時間を80％以上削減し、従来約1カ月の作業を約1日まで短縮しています。研究現