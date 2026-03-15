人気のお笑いコンビ、タイムマシーン3号が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】関の実家スゴっ！熊出没も納得の大自然子供ちゃんも可愛すぎる♡ 実は今年で結成26年というベテランだが、ブレイクしたのは2年ほど前。低迷期は、2人揃って新宿・歌舞伎町のコンビニでバイトするなど苦労を重ねた。 ボケ担当・関の故郷は群馬県吾妻郡六合村（現在は中之条町