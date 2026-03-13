予測不能な行動で部長を振り回す、「サラリーマン山崎シゲル」が建設現場に降臨。一般社団法人日本建設業連合会（以下、日建連）は、「日建連表彰」を受賞した建築物や土木プロジェクトを通じて建設業の魅力を伝えるべく、シリーズ累計30万部を突破した人気漫画「サラリーマン山崎シゲル」とコラボレーションしたショートアニメ動画を公開しました。2026年3月15日までの期間限定で配信されています。【その他の画像・さらに詳